Dramatičan look Sarah Jessice Parker, s velikim crnim krilima izgledala je poput labuda

9. listopada 2025.
Profimedia
Ova neobična haljina, djelo je dizajnerice Iris van Herpen, koja je inače poznata po svojoj avangardnoj estetici

Zvijezda serije Seks i grad izazvala je oduševljenje pojavivši se na Gala večeri modne revije New York City Balleta. 

Za ovu priliku, 60-godišnja Sarah, prošetala je crvenim tepihom u mini bijeloj haljini s crnom mrežicom koja je prekrivala njezina prsa i padala uz tijelo. Ova neobična haljina, djelo je dizajnerice Iris van Herpen, koja je inače poznata po svojoj avangardnoj estetici. Uz ovu haljinu, Sarah je nosila i krila koja su dosezala do poda. 

Profimedia
Profimedia

Neobičan look upotpunila je jednostavnom sleek punđom te jednostavnim peep-toe sandalama. Dok će njezin outfit zasigurno ostati upamćen, sve prisutne oduševio je i njezin dugogodišnji suprug Matthew Broderick. Za svečanu prigodu odjenuo je klasični crni smoking koji je uskladio s crnom mašnom. 

Profimedia
Profimedia

