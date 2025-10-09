Moda
EKSCENTRIČNO I UPEČATLJIVO
Dramatičan look Sarah Jessice Parker, s velikim crnim krilima izgledala je poput labuda
9. listopada 2025.
Ova neobična haljina, djelo je dizajnerice Iris van Herpen, koja je inače poznata po svojoj avangardnoj estetici
Zvijezda serije Seks i grad izazvala je oduševljenje pojavivši se na Gala večeri modne revije New York City Balleta.
Za ovu priliku, 60-godišnja Sarah, prošetala je crvenim tepihom u mini bijeloj haljini s crnom mrežicom koja je prekrivala njezina prsa i padala uz tijelo. Ova neobična haljina, djelo je dizajnerice Iris van Herpen, koja je inače poznata po svojoj avangardnoj estetici. Uz ovu haljinu, Sarah je nosila i krila koja su dosezala do poda.
Neobičan look upotpunila je jednostavnom sleek punđom te jednostavnim peep-toe sandalama. Dok će njezin outfit zasigurno ostati upamćen, sve prisutne oduševio je i njezin dugogodišnji suprug Matthew Broderick. Za svečanu prigodu odjenuo je klasični crni smoking koji je uskladio s crnom mašnom.
