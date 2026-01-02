Nevjerojatan preokret već u siječnju: 4 najsretnija horoskopska znaka na početku 2026.

Iako su ova četiri znaka astrološki favoriti, dinamična energija siječnja nudi prilike svima. Prvi mjesec godine idealan je za introspekciju, postavljanje jasnih namjera i hrabre iskorake prema ciljevima koje želite ostvariti u godini koja je pred nama.

Početak nove godine uvijek donosi osjećaj svježeg starta i priliku za postavljanje novih ciljeva. Dok ispraćamo 2025., astrološki tranziti u siječnju 2026. stvaraju snažnu energiju promjena, ambicije i optimizma. Jupiter, planet sreće i ekspanzije, i dalje ima značajan utjecaj, dok kretanje drugih planeta kroz znakove Jarca i Vodenjaka donosi val odlučnosti i inovacija. Iako svi znakovi mogu iskoristiti ovu energiju, zvijezde će biti posebno naklonjene za četiri znaka Zodijaka, obećavajući im iznimno sretan i uspješan ulazak u novu godinu.

Blizanci: Vrijeme je za financijski procvat

Blizancima se smiješi jedna od najboljih financijskih godina u dugo vremena, a siječanj označava tek početak tog uzbudljivog putovanja. Jupiter, planet sreće i ekspanzije, boravit će u njihovoj drugoj kući prihoda tijekom prve polovice godine, što može donijeti povišice, bonuse ili neočekivane dobitke. Već od samog početka mjeseca, razgovori o novcu i povjerenju mogli bi otkriti načine kako povratiti moć u poslovnim i privatnim odnosima. Pun Mjesec u Raku trećeg siječnja dodatno će osvijetliti vaše polje financija i sigurnosti, stvarajući napetost između onoga što imate i onoga što dijelite. Ovo je trenutak da prepoznate gdje se osjećate podcijenjeno i zatražite ono što zaslužujete.

Vaša urođena sposobnost komunikacije, umrežavanja i učenja bit će na vrhuncu, otvarajući vam vrata u područjima medija, trgovine i podučavanja. Iskoristite siječanj kako biste razmislili o novim načinima generiranja prihoda, s posebnim naglaskom na pasivne izvore ili rad od kuće. Zvijezde sugeriraju da bi novac mogao pristizati iz više izvora istovremeno, stoga budite otvoreni za sve prilike koje vam se ukažu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rak: Osobni rast i nove prilike na vidiku

Za Rakove, 2026. godina donosi ogromne prilike, a siječanj je mjesec u kojem će osjetiti snažan vjetar u leđa. Jupiter, planet obilja, na samom početku godine kreće se kroz vaš znak, donoseći val optimizma, osobnog rasta i porast samopouzdanja. Pun Mjesec u vašem znaku trećeg siječnja služit će kao dubinska analiza svega što ste naučili i postigli u posljednjih šest mjeseci. Osjećat ćete se ugodnije u vlastitoj koži, što će poput magneta privlačiti blagoslove i nove prilike za posao, veću zaradu ili ostvarenje drugih važnih ciljeva.

Dok je Jupiter u siječnju retrogradan, najbolje prilike dolazit će kroz ono što vam je već poznato, poput oživljavanja starih poslovnih ideja ili suradnji. Uspjeh ćete pronalaziti na suptilnije načine, kroz poslove "iza scene" ili projekte koji zahtijevaju strpljenje i intuiciju. Povezivanje s novim idejama i filozofijama bit će ključno jer će vas gurati izvan zone komfora i širiti vam horizonte, čineći vas samouvjerenima pod svjetlima reflektora. Ovo je mjesec u kojem otkrivate unutarnjeg borca i postavljate temelje za iznimno uspješnu godinu.

Škorpion: Moćna transformacija na svim poljima

Čini se da je period regeneracije za Škorpione završen te oni izlaze iz sjene jači nego ikada prije. Prvi dani siječnja donose preokret u njihovom ljubavnom i unutarnjem životu koji će ih potpuno transformirati. Imat ćete više sreće nego ikada u prepoznavanju pravih prilika i ljudi koji su vam istinski odani. Pun Mjesec u Raku trećeg siječnja osvijetlit će vašu devetu kuću perspektive i učenja, donoseći trenutak prosvjetljenja koji će vam pokazati što ste prerasli. To može biti stari obrazac ponašanja, veza koja vas sputava ili filozofija koja više ne služi vašem rastu.

Siječanj će za vas biti i razdoblje financijske transformacije. Moguće je da ćete konačno riješiti stare obveze ili potpuno promijeniti način na koji upravljate novcem. Zvijezde vam poručuju da je ovo tek početak značajnih promjena u zaradi i samopouzdanju koje vas očekuju u iduće dvije godine. Sedamnaestog siječnja, kada Venera uđe u Vodenjaka, vaš fokus će se okrenuti prema unutra, potičući vas da se zaljubite u ljude i prostore u kojima se osjećate sigurno i shvaćeno.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bik: Neočekivani dobici i obiteljska harmonija

Bikovi će u siječnju 2026. doživjeti više sreće nego ikada na polju novca i obitelji. Činit će se kao da se sve što dotaknu u prvim danima godine pretvara u uspjeh. Merkur ulaskom u znak Jarca prvog siječnja budi vašu devetu kuću ekspanzije, učenja i obilja. Osjećat ćete se selektivnije s energijom, prepoznajući što donosi vrijednost, a što je samo distrakcija. Ovo je savršen mjesec za putovanja, izlazak iz rutine i pronalaženje ispunjenja u drugom gradu ili s osobama koje žive udaljeno.

Vaš ljubavni život može biti iznimno uzbudljiv i donijeti nove prilike, od uživanja u društvu voljene osobe do novog poznanstva, možda čak i s nekim tko ne živi u istom gradu. Nakon sedamnaestog siječnja, kada Venera uđe u Vodenjaka, postajete iznimno privlačni i plijenite pažnju gdje god se pojavite. Financijska stabilnost ovisit će o vašoj sposobnosti da se držite planova, a ovo je idealno razdoblje za štednju i dugoročna ulaganja.