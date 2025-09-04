Zvijezde otkrivaju kako će se roditelji nositi s početkom školske godine

Uz malo humora i dozu strpljenja sve je moguće

Ljeto se bliži kraju, a s njim i bezbrižno vrijeme kada je najveća briga bila hoće li se djeca okupati prije ručka ili nakon njega. Sada počinje nova faza – buđenje u zoru, traženje izgubljenih pernica, beskonačni razgovori s roditeljima na aplikacijama i pokušaj da djeca napišu barem pola zadaće bez suza. Početak škole je pred vratima. Roditelji, uz zrno humora i dozu strpljenja sve je moguće, a zvijezde otkrivaju kako ćete vi preživjeti povratak vaših mališana u školske klupe.

Ovan

Prvi dan škole za vas je kao ulazak u novu bitku. Budilica zvoni, a vi ste već na nogama, spremni na logistiku doručka, užine i rasporeda. Problem? Strpljenje vam brzo ponestane pa djeca često osjete da je ujutro s vama bolje ne raspravljati. Savjet: Pokušajte zadržati smiren ton barem do kave.

Bik

Vama je najteže oprostiti se od ljetne rutine i polaganog jutra. Početak škole vidite kao povratak beskonačnoj utrci – knjige, torbe, bilježnice. Ipak, vi ste onaj roditelj koji će s ljubavlju složiti savršen sendvič i pobrinuti se da djeca imaju uredne pernice. Ponekad se čini da se za vas školska godina vrti oko hrane i urednosti – i u tome nema ništa loše!

Blizanci

Vi ste multitasking majstor: odgovarate na tri poruke u roditeljskoj grupi, dogovarate instrukcije i usput objašnjavate djeci matematiku. Ali, vaša najveća slabost je – dosada. Kad rutina postane naporna, vi ćete izmisliti “kratki izlet” ili “zanimljiv projekt” samo da razbijete monotoniju. Djeca će to obožavati, a drugi roditelji će vas gledati s blagom dozom zavisti (i zbunjenosti).

Rak

Emocije su vam na maksimumu! Vi plačete više od djeteta prvog dana škole, a domaćoj zadaći pristupate kao da je riječ o državnom ispitu. Djeca ponekad žele da ih pustite na miru, ali vi jednostavno ne možete. Vaše srce je tamo gdje su i njihove bilježnice. Savjet: udahnite duboko, škola nije dramska serija, iako se ponekad tako čini.

Lav

Za vas škola nije samo usvajanje novih znanja – to je i predstava. Djeca vaše pažljivo odabrane odjevne kombinacije nose kao mali manekeni, a vi ste ponosni jer izgledaju “tip-top”. Kad se pojavi problem s rasporedom, vi ga rješavate odlučno, kao pravi vođa. Ipak, pazite da djeci ostavite prostora da zablistaju i bez vašeg “redateljskog” uplitanja.

Djevica

Vi ste skriveni heroj početka školske godine. Knjige su kupljene, bilježnice omotane, raspored isprintan u tri primjerka. Djeca se možda bune na vašu pedantnost, ali bez vas bi carstvo kaosa progutalo sve. Savjet: Ne mora baš sve biti savršeno – dozvolite si ponekad spontanost, makar samo u odabiru bojica.

Vaga

Vi ste majstor balansiranja između dječjih želja i realnog budžeta. Knjige, cipele, pernice – vi ste uvijek između dvije opcije i teško odlučujete. Ipak, vaša smirenost i sposobnost da pronađete kompromis čine vas spasiteljem u kriznim trenucima. Djeca će vas obožavati jer uvijek pronađete “zlatnu sredinu”.

Škorpion

Početak škole za vas je vojna operacija – raspored, disciplina, ciljevi. Djeca znaju da s vama nema zezanja: zadaća se piše odmah, a torba se sprema večer prije. Iako ponekad djelujete strogo, upravo zahvaljujući vama školski kaos pretvara se u red. Savjet: Ubacite i pokoju nagradu ili pohvalu – motivacija nije samo u strogoći.

Strijelac

Optimist ste u duši. Uvijek vjerujete da će djeca sama napisati zadaću i da će bez problema ustati ujutro. Realnost vas, naravno, brzo prizemlji. Ali vi ste i roditelj koji sve to preokrene u šalu – i djeci olakšava stres svojim humorom. Savjet: Malo više kontrole ne bi škodilo, ali nikad nemojte izgubiti svoju vedrinu.

Jarac

Vi ste simbol organizacije. Raspored je složen, ciljevi postavljeni, a plan za cijelo polugodište već u bilježnici. Djeca možda kolutaju očima, ali znaju da će s vama uvijek znati na čemu su. Vi ste stup obitelji kada nastupi školski kaos. Samo pripazite da ne postavite previsoka očekivanja – djeca trebaju i vrijeme za igru.

Vodenjak

Inovator među roditeljima – vi uvijek imate nove metode kako djeci olakšati školu: aplikacije, tablice, podsjetnici na frižideru. Djeca će biti impresionirana… barem dok ne shvate da ih vaši sustavi ponekad zbunjuju više nego pomažu. Savjet: Ponekad je i najjednostavniji način – najbolji.

Ribe

Vi ste sanjari, a školska rutina vas često preplavi. Bilježnica nestane, pernica se zaboravi, a vi sve doživite previše emotivno. Ipak, vaša nježnost i strpljenje čine djecu sigurnom i opuštenom. Savjet: Malo više organizacije donijet će vam mir, a djeci bolji start u novu školsku godinu.