Astro
NOVA GODINA

Ribe - veliki godišnji horoskop za 2026. godinu

Ana Ivančić
19. prosinca 2025.
Ribe - veliki godišnji horoskop za 2026. godinu
Shutterstock
Godina 2026. za Ribe je putovanje prema stabilnosti i samopouzdanju. Prihvaćanjem discipline i njegovanjem unutarnjeg mira, pretvorit ćete izazove u prilike i izgraditi temelje za ispunjenu i uspješnu budućnost

Nakon intenzivnog razdoblja osobnih testova i sazrijevanja, Ribe u 2026. godinu ulaze s osjećajem olakšanja i novom energijom. Planetarni utjecaji najavljuju godinu duboke transformacije u kojoj će naglasak biti na izgradnji stabilnosti, kako u financijama, tako i u emocionalnim odnosima. Jupiterovi prijelazi donose prilike za rast i optimizam, dok vas Saturnov pomak u novo područje uči vrijednim lekcijama o sigurnosti i samopoštovanju. Ovo je godina u kojoj se vaš trud konačno isplati, a strpljenje i disciplina postaju ključevi za ostvarenje dugoročnog uspjeha i unutarnjeg mira.

Ljubav i odnosi: Potraga za dubinom i iskrenom povezanošću

Za Ribe će 2026. biti godina emocionalnog pročišćenja i potrage za iskrenošću u odnosima. Početkom godine, dok Jupiter još boravi u Blizancima, mogli biste osjećati potrebu za introspekcijom i preispitivanjem obiteljskih i ljubavnih veza. Međutim, pravi procvat na ljubavnom planu događa se ulaskom Jupitera u znak Raka sredinom godine. Ovaj tranzit donosi val topline, empatije i sklada u vaše odnose. Obiteljske veze jačaju, a vi osjećate duboku povezanost s voljenim osobama. Parovi će pronaći novu razinu razumijevanja i bliskosti, a ovo je izuzetno povoljno razdoblje za planiranje zajedničke budućnosti, zaruke ili proširenje obitelji.

Slobodne Ribe postat će izbirljivije, tražeći partnere koji nude ne samo strast, već i emocionalnu sigurnost i podršku. Privlačit će vas osobe s kojima možete ostvariti duboku duhovnu i intelektualnu vezu. Saturnova prisutnost, iako u drugom znaku, i dalje potiče strpljenje i postavljanje zdravih granica, što vam pomaže da izgradite odnose na čvrstim temeljima. Iako su mogući povremeni izazovi zbog pojačane osjetljivosti, otvorena komunikacija bit će ključ za rješavanje svih nesporazuma. Jesen, s Jupiterovim ulaskom u Lava, donosi više strasti i samopouzdanja u ljubavni život, čineći kraj godine radosnim i ispunjenim.

Karijera i financije: Godina financijskog sazrijevanja

Najznačajniji astrološki događaj za Ribe u 2026. godini jest izlazak Saturna iz vašeg znaka 13. veljače, čime završava dvogodišnje razdoblje velikih životnih lekcija i redefiniranja identiteta. Odmah potom, Saturn ulazi u Ovna i aktivira vaše polje financija, osobnih vrijednosti i samopouzdanja. Sljedeće dvije godine bit će posvećene izgradnji materijalne sigurnosti.  Svemir će od vas zahtijevati disciplinu, odgovorno planiranje proračuna i realan pogled na prihode i rashode. Vrijeme je da se riješite dugova, stvorite plan štednje i naučite cijeniti vlastite talente kao izvor zarade.

Početak godine može donijeti određene zastoje ili neodlučnost u karijeri zbog retrogradnog Jupitera. Iskoristite to vrijeme za preispitivanje svojih profesionalnih ciljeva. Od ožujka stvari kreću nabolje, a nove prilike postaju dostupnije. Ključno razdoblje za karijeru započinje ulaskom Jupitera u znak Lava u listopadu. Ovaj tranzit donosi ekspanziju u području posla, svakodnevnih obaveza i radne rutine. Otvaraju se prilike za napredovanje, poboljšanje radnih uvjeta ili pronalaženje posla koji vas više ispunjava. Vaša kreativnost i marljivost bit će prepoznate, a timski rad donijet će izvrsne rezultate. Godina 2026. nagrađuje postojan i smislen napredak, a ne brze i riskantne poteze.

Zdravlje i vitalnost: Vrijeme za oporavak i novu energiju

Odlazak Saturna iz vašeg znaka u veljači donijet će vam ogroman osjećaj fizičkog i psihičkog olakšanja. Energija koja vas je posljednje dvije godine iscrpljivala i testirala vaše granice napokon se povlači, ostavljajući prostor za oporavak i regeneraciju. Ipak, vaša urođena osjetljivost ostat će naglašena, stoga će briga o sebi biti prioritet. Redovito odvajajte vrijeme za odmor, meditaciju ili bilo koju aktivnost koja vam pomaže da održite unutarnji mir.

Prva polovica godine, dok je Jupiter u Raku, izrazito je povoljna za emocionalno iscjeljenje. Osjećat ćete se uravnoteženije, što će pozitivno utjecati na vaš imunitet i opće stanje organizma. Ulazak Jupitera u Lava u listopadu donosi porast vitalnosti i entuzijazma. Bit ćete motivirani za uvođenje zdravijih navika, redovitu tjelovježbu i bolju organizaciju dana. Ključno je pronaći ravnotežu i izbjegavati pretjerivanje u bilo čemu. Slušajte svoje tijelo i pružite mu potrebnu njegu kako biste godinu završili osnaženi i puni energije.

Pročitajte još o:
Godišnji HoroskopHoroskopHoroskop Ribe
