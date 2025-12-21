403 Forbidden

Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za ponedjeljak: Rakovi se moraju opustiti, jarčevi budite ponosni na sebe

Žena.hr
21. prosinca 2025.
Horoskop za ponedjeljak: Rakovi se moraju opustiti, jarčevi budite ponosni na sebe
Profimedia
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Doći će do izražaja različitost ljubavnih želja između vas i voljene osobe. Morat ćete pristati na kompromis. POSAO: Mogući su manji problemi sa starijim osobama na poslu. One će očekivati nešto drugo od realnosti, a neke će pokazati krutost. ZDRAVLJE&SAVJET: Štedite svoje snage.

Bik

LJUBAV: Izgledno je iskušenje igranja igrica u kojim se pretvarate. Presijecite to mudrom šutnjom i ustrajte u ispravnom stavu. POSAO: Činit će vam se da su vaše poslovne obveze teške ili zbrkane. Nedostajat će vam energije i koncentracije. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro bi vam došlo malo više sna.

Blizanci

LJUBAV: Racionalnim stavom nadvladat ćete razlike u ljubavnim željama. Tako ćete se opet približiti jedno drugome. POSAO: Snagom volje mirit ćete dvije strane koje imaju različit pristup u jednoj ideji. Vi ćete ih uvjeravati da je samo važno da se to napravi. ZDRAVLJE&SAVJET: Nitko ne voli slušati kukanje.

Rak

LJUBAV: Pred vama je još jedan blago frustrirajući ljubavni dan. Pomirite se da je to sad tako, ali znajte da će i proći. POSAO: Bolje ćete proći ako se danas ne izlažete raspravama. Radite ono što znate i djelujte u području svoje struke. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se popodne.

Lav

LJUBAV: Mnogi će danas upasti u zamku ranjivosti iz koje će se teško izvlačiti. Osjećaj usamljenosti bit će jak, kao i čežnje. POSAO: Iako vas drugi vole i podržavaju, danas ćete imati osjećaj da vam ništa ne ide od ruke i da se nemate na koga osloniti. Nije tako. ZDRAVLJE&SAVJET: Potražite humoristične sadržaje.

Djevica

LJUBAV: Vaša potreba za nježnošću bit će velika, a vanjske okolnosti skromne. Zato možete maštati, čekati bolje dane ili sanjariti. POSAO: Ako se otvorite prema svojim suradnicima, bit će vam lakše raditi. Pokušajte svoje brige okrenuti na šalu. ZDRAVLJE&SAVJET: Pogledajte dobar film.

Horoskop za ponedjeljak: Rakovi se moraju opustiti, jarčevi budite ponosni na sebe
Hot.hr

Vaga

LJUBAV: Oni koji su na pragu tajne veze danas će dvojiti oko svojih osjećaja. Pitat će se ima li sve to smisla. POSAO: Moguć je izostanak nekog od kolega s posla zbog čega će neki zadaci pasti na vaša leđa. Pripremite se ne takvu mogućnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne ludujte.

Škorpion

LJUBAV: Neki će se još uvijek motati u labirintu kreni-stani. Drugi će krenuti, ali nesigurno. Treći će misliti da sve to nema smisla. POSAO: Možda ćete osjetiti poriv da pobjegnete s radnog mjesta jer vam se danas tamo ništa više neće činiti sigurno. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljivost želuca.

Strijelac

LJUBAV: Iako izvana stojite dobro u ljubavi, danas će vas iznutra mučiti neki događaji iz prošlosti. Onemogućit će vas u uživanju. POSAO: Vaši suradnici danas će pokazati svoju osjetljivost, pa je na vama da ih pokušate bolje razumjeti i saslušati. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetit ćete posljedice hedonizma.

Jarac

LJUBAV: Vaša udvaranja danas bi mogla biti na rubu izvještačenosti. Potrudite se biti jednostavniji i iskreniji. POSAO: Što dalje radite, to će se stvari odvijati brže i lakše. Stoga ne radite stanke ako zaista nisu potrebne. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ponosi na svoja djela.

Vodenjak

LJUBAV: Vjerojatno ćete morati podijeliti slobodno vrijeme. Jedna dio odvojit ćete za svog partnera, a drugi za prijatelje. POSAO: Mlade osobe s kojim surađujete danas će pokazati svoju lijenost ili nesposobnost. Morat ćete ih bolje uputiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržat ćete sve što dolazi.

Ribe

LJUBAV: Ako niste zadovoljni kako stvari stoje, današnji dan dobar je za privremeno povlačenje u samoću. POSAO: Zbunjivat će vas licemjerje nadređenih jer će govoriti jedno, a raditi drugo. Ne galamite, nego promatrajte. Zasad. ZDRAVLJE&SAVJET: Doći će vaših pet minuta.

Horoskop za ponedjeljak: Rakovi se moraju opustiti, jarčevi budite ponosni na sebe
Hot.hr
ZA SVAKI ZNAK
Horoskop za ponedjeljak: Rakovi se moraju opustiti, jarčevi budite ponosni na sebe