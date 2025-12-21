Blagdansko darivanje na Žena.hr: Četvrta adventska svijeća donosi dar za opuštanje

Neka četvrta adventska svijeća donese mir, toplinu i trenutke posvećene sebi

Kako se Advent približava svom kraju, sve više tražimo mir, ravnotežu i male rituale koji nam pomažu usporiti. Upravo zato četvrto darivanje u sklopu kampanje Advent na Žena.hr posvećujemo brizi o sebi i trenucima opuštanja.

Ove adventske nedjelje poklanjamo prekrasan set eteričnih ulja koje je pripremila Gifterija. Riječ je o daru koji potiče opuštanje, ugodu i stvaranje malih svakodnevnih rituala, idealnih za blagdansko razdoblje.

Nikola Zoko

Kako sudjelovati?

Ovoga tjedna pozivamo vas da prijavite ženu koja zaslužuje malo mira i predaha. Možda je to netko tko uvijek misli na druge, a rijetko na sebe.

U komentaru ispod objave na Facebook stranici Žena.hr tagiraj ženu koju želiš razveseliti i napiši nam zašto baš ona zaslužuje ovaj poklon.

Posljednje darivanje je na Božić

U sklopu adventske kampanje svake nedjelje dijelimo jedan poklon, a dobitnicu objavljujemo tijekom tjedna. Nakon ovog, četvrtog darivanja, slijedi još jedno posebno, božićno darivanje u kojem vas očekuje najvrjednija nagrada cijele kampanje.

Zato pratite društvene mreže i portal Žena.hr te se prijavite na newsletter kako vam nijedno darivanje ne bi promaknulo.

