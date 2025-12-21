Tjedni horoskop od 22. do 27. prosinca: Bikovi moraju usporiti, vagama će sve ići od ruke

Lav, Ovan i Strijelac su najsretniji znakovi ovaj tjedan, a kakva je prognoza za svaki znak otkrij u našem tjednom horoskopu

Ovan

LJUBAV: Opuštenost ili ravnodušnost vladat će u vašim osobnim odnosima. Mnogi parovi uživat će bez pritiska da se nekamo mora izaći ili nešto nekom dokazati. Povremeno ćete također biti skloni povlačenju i skrivanju emocija, ali to će biti prolazno. POSAO: Sljedeći svoj put doći ćete do faze kad treba biti na usluzi drugima. Upravo ta vrline vrijedna osobina doći će do izražaja ovih dana i to najviše zato što će se situacija razviti u tom pravcu. Pomoći ćete mnogima oko sebe. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne štedite se, imate snage.

LJUBAV★★★★★ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★☆

Bik

LJUBAV: Još uvijek ćete svako malo biti u iskušenju da se posvađate, da prigovarate ili da kritizirate drugu stranu. Moguće je i obratno, da drugi kritiziraju vas. Krajem tjedna počinju malo bolji ljubavni dani, ali i dalje stoji mogućnost provokacija. POSAO: Istraživat ćete nešto, ali ni sami nećete biti sigurni što je to. Zbog toga ćete povremeno djelovati zbunjeno, kako sebi, tako i svojim kolegama. Zastanite i prvo razmislite koji su vaši poslovni prioriteti i ciljevi. Jasno ih definirajte. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte žuriti ni u čemu.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★★

Blizanci

LJUBAV: Atrakcije na koje ćete svaki dan nailaziti budit će u vama uspavane snove o ljubavi iz bajke. Imat ćete toliko motivacije da biste mogli pretjerati s tulumima, ali i s ljubomorom. Nemojte zbog svega zapostaviti svoje dužnosti iz drugih područja života. POSAO: Stara izreka da ako od života dobijete limun, vi od njega napravite limunadu, vrijedit će i ovaj put. Pokazat ćete svoju kreativnu crtu, te primijeniti spomenuto pravilo. To što će sve to u sebi nositi i crtu utješne kategorije nije ni važno. ZDRAVLJE&SAVJET: Snaga je u vama.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★★

Rak

LJUBAV: Sve će se više ljudi skupljati u vašoj kući. Jednostavno će im goditi vaše društvo. Ako već jeste u vezi, više ćete vremena provoditi s ekipom poznanika i partnerom, nego sami s partnerom. Nitko vam doduše neće prigovoriti, ali ponekad se i osamite udvoje. POSAO: Pred vama je sve otvoreniji put za razvoj na profesionalnom planu. Kod nekih će se to pokazati kao sve bolje povezivanje i suradnja s ljudima iz struke ili sa strancima. Bit će i onih koji će zbog posla putovati preko granice. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje zdravlja i kondicije.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★★

Lav

LJUBAV: Niz događaja koji će dolaziti iz drugih područja života povremeno će vam uzimati vrijeme za ljubav. Ponekad ćete morati birati jer nećete stizati na sve. Između vas i osoba suprotnog spola događat će se kemija koju niste očekivali. Bit će lijepo. POSAO: Sve što je povezano s umjetnošću, mladima, sportom, zabavom ili pozornicom ovih će se dana kod vas aktivirati Tko radi u opisanim profesijama, imat će sve više posla. Svi ostali postat će pravi zabavljači na radnom mjestu. ZDRAVLJE&SAVJET: Sve će biti sjajno ako ne idete silom.

LJUBAV★★★★★ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★☆

Djevica

LJUBAV: Premda će vaša veza objektivno dobro napredovati, u duši nećete osjećati ispunjenje koje možda očekujete. Neki parovi prepoznat će i rastuću distancu u svom odnosu. Suzdržite se od komentara. Čekajte, proći će. POSAO: Bit će sve više poslova, a posebno onih sitnijih. Ponekad od svega nećete moći predahnuti, ali najviše će motivirati što će neki vaši kolege ili suradnici funkcionirati bolje nego vi sami. Pokušat ćete ih sustići. Uz malo truda, uspjet ćete. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s konzumacijama.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★☆

Vaga

LJUBAV: Okolnosti će vam u privatnom životu uglavnom ići na ruku. Voljena osoba će vas podržavati, premda će povremeno dolaziti do manjih verbalnih nesporazuma. Istovremeno će se pojaviti stvari koje ćete trebati rješavati sa svojom obitelji iz koje potječete. POSAO: Pred vama su dani bogati prilikama za razvoj. Budite otvoreni, susretljivi, poštujte druge kao i sebe i vidjet ćete da možete gotovo sve. Nemojte si umisliti ili se uspavati na lovorikama. Ovo je tek početak prosperitetnog razdoblja. ZDRAVLJE&SAVJET: Osvijestite svoje kvalitete.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★★ ZDRAVLJE★★★★☆

Škorpion

LJUBAV: Vjerojatno ćete uživati u sasvim običnim stvarima i bez velikih ljubavnih ambicija. Ovo će donijeti opuštenost u vezama kakvu niste očekivali. Tako ćete se posvetiti jedno drugom na nov način. Samci će jednako relaksirani izlaziti. POSAO: Izađite u susret jednoj osobi koja nije sigurna kako obaviti zadano. Budite otvoreni i kooperativni, jer se u krajnjoj liniji radi o zajedničkim rezultatima koji će kasnije doći. Zahvalnost koja će uslijediti bit će vam novi motiv za daljnji rad. ZDRAVLJE&SAVJET: Bavit ćete se finim sportom.

LJUBAV★★★★★ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★☆

Strijelac

LJUBAV: U društvu voljene osobe vi ćete vjerojatno nalaziti mir nakon dinamičnih radnih sati. Oni koji su još sami teško da će nakon posla naći dodatnu energiju za ljubavna osvajanja. Radije će se opuštati u tišini i samoći ili u društvu prijatelja. POSAO: Bez obzira na to što će neke važna informacije još uvijek izostati, vi ćete raditi s određenom lakoćom. Mali napori bit će povezani s komunikacijama, ali sve ćete lakše izlaziti i s tom temom na kraj. Pokazat ćete se dorasli zadacima. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne sumnjajte u svoje sposobnosti.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★★

Jarac

LJUBAV: Ljubaznost kojom ćete zračiti privlačit će čak i one koji vam inače nisu skloni. Ako tražite srodnu dušu i još ste sami, oslonite se u potpunosti na svoj šarm. Čak i ako u početku sve ne bude išlo glatko, stvari će se razviti u vašu korist. POSAO: Bit će još nekih malih borbi čiji će rezultat ovisiti o spremnosti svih na bolju suradnju. Također će biti potrebno malo više strpljenja u radu. O vama ovisi kako ćete se nositi s postavljenim vam zahtjevima. Budite ozbiljni i profesionalni. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne može se ništa preskočiti.

LJUBAV★★★★★ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★☆

Vodenjak

LJUBAV: Budite nježni s voljenom osobom i ne uzimajte okolnosti koje vam ne idu uvijek na ruku previše ozbiljno. Radije razgovarajte, jer će vam to pomoći da se oboje bolje otvorite. Oni koji to učine i prihvate poneki kompromis bit će zadovoljniji. POSAO: Možete više od onog što mislite. Ugledni ljudi će vas podržati, ali još ne stižu potrebne informacije ili očitovanja. Zbog svega trebat će strpljenja. Radite dalje bez previše pitanja, jer uskoro ćete dobiti očekivano. ZDRAVLJE&SAVJET: Zanimaju vas istraživanja nepoznatog.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★★

Ribe

LJUBAV: Vaš šarm i sposobnost prilagodbe učinit će da vas mnogi požele u svom društvu. Neki će se pretvoriti u najbolje zabavljače. Izlazaka neće nedostajati. Oni u vezama mnogo će pričati i tako ojačati međusobno povjerenje. POSAO: Bit ćete spremni podmetnuti leđa u svakom trenutku. Ponekad ćete se morati snaći s onim što znate i imate. Za vas to neće biti neki problem, ali bit će onih koje će i dalje trebati upućivati. Pomozite im svojim znanjem. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro je što želite dijeliti s drugima.

LJUBAV★★★★★ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★☆