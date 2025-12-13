Zagrebačka špica: Zgodne Zagrepčanke u upečatljivim outfitima preplavile centar

Subotnja zagrebačka špica bila je ispunjena pravom zimskom modnom vibrom. Iako su temperature bile niske, Zagrepčanke su još jednom dokazale da stil nema veze s vremenskim prilikama. U modnim kombinacijama prevladavali su neutralni tonovi poput bež, sive, smeđe i crne, koji su se najčešće pojavljivali na kaputima, pletenim komadima i zimskim dodacima. Posebno su se istaknuli oversized i dugi vuneni kaputi, upotpunjeni toplim šubarama i pletenim kapama.