MODNA PISTA
Zagrebačka špica: Zgodne Zagrepčanke u upečatljivim outfitima preplavile centar
13. prosinca 2025.
Subotnja zagrebačka špica bila je ispunjena pravom zimskom modnom vibrom. Iako su temperature bile niske, Zagrepčanke su još jednom dokazale da stil nema veze s vremenskim prilikama. U modnim kombinacijama prevladavali su neutralni tonovi poput bež, sive, smeđe i crne, koji su se najčešće pojavljivali na kaputima, pletenim komadima i zimskim dodacima. Posebno su se istaknuli oversized i dugi vuneni kaputi, upotpunjeni toplim šubarama i pletenim kapama.