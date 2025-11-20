Retrogradni Merkur na vrhuncu: Jesi li među 3 znaka na koje najviše utječe

Posljednji retrogradni Merkur u 2025. donio je svoju poznatu energiju kaosa i neočekivanih obrata. Upravo sada njegova je snaga najjača, a to posebno intenzivno osjećaju pripadnici triju znakova - provjeri jesi li među njima

Nailaziš na prepreke i komplikacije, ništa ne ide kako si planirala i doživljavaš 'šumove u komunikaciji'? Krivac je, naravno, retrogradni Merkur koji se od 9. do 29. studenog prividno kreće unatrag. Vrhunac aktivnosti događa se u dane oko 19. i 20. studenog, kada se Merkur vraća u znak Škorpiona. Ali ovo kozmičko zbivanje ne treba gledati kao na isključivo negativno razdoblje. Naime, ovakvo kretanje planeta komunikacije, tehnologije i putovanja poziva nas da usporimo, preispitamo odluke i ujedno dovršimo započeto. Iako svi osjećamo njegov utjecaj, na tri horoskopska znaka ovaj kozmički ples ima posebno snažan učinak. Provjeri jesi li među njima i saznaj kako najbolje iskoristiti ovo intenzivno razdoblje za osobni rast.

Blizanci: Tvoja vladajuća planeta stavlja te na kušnju

Blizancima vlada Merkur pa su, kad ovaj planet krene svojim retrogradnim hodom, pripadnici ovog znaka prvi na udaru. Svaku njegovu promjenu osjećaš intenzivnije od drugih, kao da ti se život odvija u usporenom filmu. Očekuj da će se komunikacija zakomplicirati – tvoje poruke mogu biti pogrešno protumačene, a ti bi se mogla osjećati neshvaćeno, što može dovesti do napetosti u partnerskim odnosima. Ovo je vrijeme kada se stari razgovori, pa čak i bivši partneri ili klijenti, mogu vratiti u tvoj život, tražeći dodatna objašnjenja ili konačno zatvaranje poglavlja. Nemoj donositi ishitrene odluke, pogotovo ne one koje se tiču ugovora ili veza. Umjesto toga, pažljivo osluškuj svoj unutarnji glas i budi strpljiva. Iskoristi ovo razdoblje za introspekciju i razmisli o tome gdje si možda pogriješila i što možeš naučiti iz prošlosti.

Pexels

Djevica: Perfekcionizam koji se vraća kao bumerang

Retrogradni Merkur redovito pomrsi konce perfekcionističkim Djevicama, a ovaj ciklus mogao bi biti posebno intenzivan. Tvoja potreba za redom i savršenstvom bit će na velikoj kušnji. Pojavit će se neočekivani problemi u detaljima, dogovorima i informacijama, a sve što je do jučer bilo kristalno jasno odjednom će izgledati zbunjujuće i nepouzdano. Na poslu su moguća kašnjenja projekata, kvarovi opreme i opća nervoza među kolegama. Zapamti, ako nešto nije savršeno, ne znači da je loše. Tijekom ovog perioda fokusiraj se na reviziju, a ne na započinjanje novih zadataka. Usporavanje je ključno, jer svaka greška sada ima tendenciju da se udvostruči. Umor, frustracija i mentalna napetost mogu se pojačati, zato je ključno da usporiš, provjeravaš sve dvaput i ne budeš prestroga prema sebi.

Ribe: Emocionalna magla i povratak starih tema

Tijekom ovog tranzita osjetljive bi se Ribe mogle osjećati kao da plivaju kroz gustu emocionalnu maglu. Retrogradni Merkur potiče povratak starih tema, nejasnih odnosa i misli koje stvaraju nemir. U tvom profesionalnom sektoru mogu nastati turbulencije, stoga budi posebno oprezna s mailovima, dogovorima i rokovima – moguće su velike zabune. Mogle bi se uzburkati stare rane i zamagliti granica između fantazije i stvarnosti, što je za tebe posebno izazovno. Ovo je vrijeme kada se preispituju prioriteti i odnosi, a ti ćeš možda osjećati potrebu da ugađaš drugima, što bi moglo dovesti u pitanje tvoj osjećaj vlastite vrijednosti. Iskoristi ovo razdoblje za duboko promišljanje o tome što te zaista ispunjava, a što te iscrpljuje. Meditacija i vođenje dnevnika mogu ti pomoći da pronađeš jasnoću i mir.

Retrogradni Merkur nije neprijatelj, već kozmički podsjetnik da usporiš, provjeriš, završiš i odmoriš. Na kraju krajeva, nisu svi zastoji kazna – ponekad su baš dobra prilika da sagledaš širu sliku. Iskoristi ovo vrijeme da uskladiš unutarnju i vanjsku komunikaciju, preispitaš svoje odluke i udahneš novi život starim idejama.