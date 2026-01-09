403 Forbidden

Moda
BIT ĆE POSVUDA

Što ćemo nositi u novoj sezoni? Otkrivamo najveće trendove haljina za 2026.

Žena.hr
9. siječnja 2026.
Profimedia
Kolekcije za proljeće i ljeto donijele su nove interpretacije klasika, opuštenije siluete i zanimljive detalje koji brišu granicu između svakodnevnog i svečanog. Otkrivamo najvažnije trendove haljina koje će uskoro preplaviti modne kolekcije i street style

Iako zimski mjeseci rijetko potiču na razmišljanje o haljinama koje nisu vezane uz posebne prilike, modne piste već su dale jasan uvid u to što nas čeka u novoj modnoj sezoni. Revije za proljeće/ljeto 2026., predstavljene prošle jeseni, donijele su svježe interpretacije klasičnih silueta i potpuno nove ideje koje će se vrlo brzo preseliti i u high street ponudu.

Posebnu pažnju privukli su novi kreativni smjerovi u modnim kućama poput Chanela i Bottega Venete, gdje su haljine bile u središtu kolekcija. Naglasak je bio na opuštenijim krojevima, promišljenoj konstrukciji i detaljima koji odjevni komad čine zanimljivim, ali i nosivim u svakodnevnom životu. Istovremeno, dizajneri poput Miuccije Prade ponudili su društveni komentar kroz modu, vraćajući fokus na funkcionalnost i povijesnu simboliku ženskog odijevanja.

Što ćemo nositi u novoj sezoni? Otkrivamo najveće trendove haljina za 2026.
Profimedia

Što ćemo nositi u novoj sezoni? Otkrivamo najveće trendove haljina za 2026.
Profimedia

Haljine za 2026. balansiraju između praktičnosti i izražajnosti, brišu granicu između dnevnog i večernjeg te donose modele koji se lako prilagođavaju različitim stilovima i prilikama. U nastavku donosimo ključne stilove haljina koji će obilježiti sezonu pred nama.

Što ćemo nositi u novoj sezoni? Otkrivamo najveće trendove haljina za 2026.
Profimedia

Što ćemo nositi u novoj sezoni? Otkrivamo najveće trendove haljina za 2026.
Profimedia

Cvjetni uzorci za proljeće

Cvijeće se vraća, ali u nešto zrelijem i sofisticiranijem izdanju. Umjesto romantičnih i nježnih motiva, cvjetni uzorci za 2026. često su grafičniji, tamniji ili razigrano raspoređeni po tkanini. Viđeni kod kuća poput Chloé i Loewe, ovi modeli djeluju moderno i lako se uklapaju u dnevne, ali i večernje kombinacije.

Što ćemo nositi u novoj sezoni? Otkrivamo najveće trendove haljina za 2026.
Mango - 39,99 €

Što ćemo nositi u novoj sezoni? Otkrivamo najveće trendove haljina za 2026.
& Other Stories - 89 €

Što ćemo nositi u novoj sezoni? Otkrivamo najveće trendove haljina za 2026.
H&M - 99 €

Mala crna haljina u novom ruhu

Bezvremenski klasik dobiva osvježenje kroz zanimljive krojeve, asimetriju i neočekivane detalje. Mala crna haljina za 2026. nije nužno minimalistička – naglasak je na teksturi, konstrukciji i suptilnim pomacima koji joj daju suvremeni karakter, čineći je jednako prikladnom za dan i večer.

Što ćemo nositi u novoj sezoni? Otkrivamo najveće trendove haljina za 2026.
& Other Stories - 199 €

Što ćemo nositi u novoj sezoni? Otkrivamo najveće trendove haljina za 2026.
Zara - 35,95 €

Što ćemo nositi u novoj sezoni? Otkrivamo najveće trendove haljina za 2026.
Zara - 29,95 €

Nova svakodnevna haljina

Drapirane siluete, nabori i mekani materijali definiraju novu generaciju haljina za svaki dan. Ovi modeli djeluju ležerno, ali promišljeno, s naglaskom na udobnost i lakoću nošenja. Idealne su za svakodnevne obaveze, ali uz pravi styling mogu izgledati vrlo elegantno.

Što ćemo nositi u novoj sezoni? Otkrivamo najveće trendove haljina za 2026.
& Other Stories - 99 €

Što ćemo nositi u novoj sezoni? Otkrivamo najveće trendove haljina za 2026.
Massimo Dutti - 99,95 €

Što ćemo nositi u novoj sezoni? Otkrivamo najveće trendove haljina za 2026.
Massimo Dutti - 169 €

Igra tekstura i resica

Teksturalni detalji, poput resica i slojevitih materijala, unose dinamiku i pokret u haljine za 2026. Ovi modeli privlače pažnju bez potrebe za upadljivim bojama, a posebno dolaze do izražaja u jednostavnim krojevima gdje tekstura preuzima glavnu ulogu.

Što ćemo nositi u novoj sezoni? Otkrivamo najveće trendove haljina za 2026.
Mango - 229,99 €

Što ćemo nositi u novoj sezoni? Otkrivamo najveće trendove haljina za 2026.
Toteme - 1,460 €

Haljine koje ćemo nositi u 2026. godini odražavaju želju za ravnotežom između estetike i funkcionalnosti. Bilo da je riječ o klasičnim modelima u novom izdanju ili potpuno svježim siluetama, zajednički nazivnik je nosivost – haljine koje izgledaju dobro, ali su prilagođene svakodnevnom životu.

