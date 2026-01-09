403 Forbidden

Moda
SAMOUVJERENO I CHIC

Ljepotica zbog koje je špica zadržala dah: Crno uopće ne mora biti dosadno

Žena.hr
9. siječnja 2026.
Ljepotica zbog koje je špica zadržala dah: Crno uopće ne mora biti dosadno
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
U središtu je pažnje ovog elegantnog zimskog outfita luksuzni modni dodatak čiji sofisticirani dizajn i upečatljiv detalj podižu cijeli look, spajajući eleganciju i urbani chic

Na zagrebačkoj špici ove sezone dominira profinjeni urbani glamur, a ovaj outfit koji je ovjekovječio naš fotograf savršeno utjelovljuje upravo tu estetiku – samouvjerenu, elegantnu i besprijekorno modernu. 

Crna paleta ovdje nije monotona, već slojevita i promišljena. Dugi kaput ravnog kroja daje dozu pariške nonšalancije i vizualno izdužuje siluetu, dok minimalistička dolčevita ispod funkcionira kao bezvremenski temelj svakog sofisticiranog zimskog looka. Kožna mini suknja unosi suptilnu dozu odvažnosti i seksepila, balansirajući između elegancije i urbane drskosti.

Ipak, zvijezda looka je modni dodatak - Saint Laurent Le 37 bucket torba od glatke crne teleće kože, s prepoznatljivim zlatnim YSL kopčom, za koju treba izdvojiti oko 2.500 € - ali je zato poput luksuznog začina svakom stylingu.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Posebnu pažnju plijene i visoke čizme s blagim sjajem, koje outfitu daju snažan modni potpis, dok crne rukavice dodatno naglašavaju luksuzni karakter kombinacije. Velike sunčane naočale, decentni rajf te zlatne naušnice-alkice ne ističu se previše i prizivaju estetiku suvremenih modnih ikona, pokazujući da detalji itekako čine razliku.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Ovaj look savršeno dokazuje da zagrebačka špica nije samo mjesto za šetnju i kavu, već prava modna pista na otvorenom. Kombinacija klasičnih komada i aktualnih trendova potvrđuje da stil ne mora biti glasan da bi bio upečatljiv – dovoljno je da bude promišljen, samouvjeren i autentičan.

