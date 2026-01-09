Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
Sniženja su ušla u svoju najisplativiju fazu – popusti u mnogim trgovinama već prelaze 50 posto, a u pojedinim slučajevima idu i preko 60 posto. Iako se čini da je sezona rasprodaja pri kraju, ponuda je i dalje bogata, a pravi znalci mode upravo sada rade najbolje ulove. Od high street klasika poput Zare do profinjenijih komada iz Arketa, aktualni popusti idealna su prilika za pametnu i promišljenu kupnju.
U ovoj fazi sniženja fokus se pomiče s impulzivnih trendova na kvalitetne komade koji imaju dug vijek trajanja. Vrijedi tražiti odjeću izrađenu od prirodnih materijala poput vune, pamuka i viskoze, jer takvi komadi i nakon nekoliko sezona zadržavaju formu i izgled. Kaputi, pleteni puloveri, klasični sakoi i jednostavne hlače sada su znatno povoljniji, a riječ je o osnovama garderobe koje se lako uklapaju u različite stilove i prilike.
Posebnu pažnju dobro je obratiti na neutralne boje i bezvremenske krojeve. Bež, siva, crna i tamnoplava uvijek su siguran izbor, pogotovo kada su u pitanju skuplji komadi koje inače ne bi kupila po punoj cijeni. Upravo su ovakvi komadi najčešće dostupni u ponudi brendova poput Arketa, COS-a i Massimo Duttija, čiji se komadi ističu kvalitetom, dizajnom i dugotrajnošću. S druge strane, Zara i slični high street brendovi nude velik izbor trendovskih, ali i klasičnih modela po cijenama koje su sada posebno privlačne.
Pametna kupnja na sniženjima znači i izbjegavanje zamke „jeftino je pa ću uzeti“. Prije kupnje vrijedi razmisliti što ti stvarno nedostaje u ormaru i koje ćeš komade nositi i sljedeće sezone. Ako se odjevni predmet može kombinirati na više načina i uklapa se u tvoj stil, velika je vjerojatnost da je riječ o dobroj investiciji, bez obzira na to koliko je sniženje primamljivo.
Kako bismo ti olakšali snalaženje u moru ponuda, u nastavku donosimo favorite sa sniženja iz različitih dućana – komade koji se isplati kupiti upravo sada i koji će se zadržati u garderobi puno dulje od jedne sezone.