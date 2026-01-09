403 Forbidden

Moda
PRAVO VRIJEME ZA KUPNJU

Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana

Žena.hr
9. siječnja 2026.
Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
Zara
Iako se čini da je sezona rasprodaja pri kraju, ponuda je i dalje vrlo dobra, osobito ako tražiš kvalitetne i bezvremenske komade. Od Zare do Arketa i Massimo Duttija, sada je pravo vrijeme za promišljenu kupnju i ulaganje u odjeću koja će se nositi i dugo nakon što sniženja završe

Sniženja su ušla u svoju najisplativiju fazu – popusti u mnogim trgovinama već prelaze 50 posto, a u pojedinim slučajevima idu i preko 60 posto. Iako se čini da je sezona rasprodaja pri kraju, ponuda je i dalje bogata, a pravi znalci mode upravo sada rade najbolje ulove. Od high street klasika poput Zare do profinjenijih komada iz Arketa, aktualni popusti idealna su prilika za pametnu i promišljenu kupnju.

U ovoj fazi sniženja fokus se pomiče s impulzivnih trendova na kvalitetne komade koji imaju dug vijek trajanja. Vrijedi tražiti odjeću izrađenu od prirodnih materijala poput vune, pamuka i viskoze, jer takvi komadi i nakon nekoliko sezona zadržavaju formu i izgled. Kaputi, pleteni puloveri, klasični sakoi i jednostavne hlače sada su znatno povoljniji, a riječ je o osnovama garderobe koje se lako uklapaju u različite stilove i prilike.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli INGRID | DYB (@ingriddyb)

Posebnu pažnju dobro je obratiti na neutralne boje i bezvremenske krojeve. Bež, siva, crna i tamnoplava uvijek su siguran izbor, pogotovo kada su u pitanju skuplji komadi koje inače ne bi kupila po punoj cijeni. Upravo su ovakvi komadi najčešće dostupni u ponudi brendova poput Arketa, COS-a i Massimo Duttija, čiji se komadi ističu kvalitetom, dizajnom i dugotrajnošću. S druge strane, Zara i slični high street brendovi nude velik izbor trendovskih, ali i klasičnih modela po cijenama koje su sada posebno privlačne.

Pametna kupnja na sniženjima znači i izbjegavanje zamke „jeftino je pa ću uzeti“. Prije kupnje vrijedi razmisliti što ti stvarno nedostaje u ormaru i koje ćeš komade nositi i sljedeće sezone. Ako se odjevni predmet može kombinirati na više načina i uklapa se u tvoj stil, velika je vjerojatnost da je riječ o dobroj investiciji, bez obzira na to koliko je sniženje primamljivo.

Kako bismo ti olakšali snalaženje u moru ponuda, u nastavku donosimo favorite sa sniženja iz različitih dućana – komade koji se isplati kupiti upravo sada i koji će se zadržati u garderobi puno dulje od jedne sezone.

Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
Zara, haljina - 15,99 €

Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
Zara, haljina - 19,99 €

Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
Zara, sako - 39,99 €

Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
Zara, hlače - 19,99 €

Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
Zara, košulja - 9,99 €

Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
Zara, kardigan - 15,99 €

Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
Zara, hlače - 15,99 €

Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
Zara, haljina - 19,99 €

Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
Zara, majica - 7,99 €

Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
Arket, kaput - 131,60 €

Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
Arket, jakna - 71,60 €

Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
Arket, traperice - 39,60 €

Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
Arket, kaput - 131,60 €

Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
COS, kardigan - 65 €

Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
COS, hlače - 65 €

Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
H&M, pulover - 11,99 €

Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
H&M, suknja - 19,99 €

Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
H&M, jakna - 16,99 €

Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
H&M, bunda - 35,99 €

Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
H&M, kaput - 31,99 €

Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
Massimo Dutti, haljina - 39,95 €

Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
Massimo Dutti, haljina - 29,95 €

Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
Massimo Dutti, jakna - 39,95 €

Sniženja su prešla 50 posto: Ovo su najbolji ulovi iz Zare, Massimo Duttija i drugih dućana
Massimo Dutti, hlače - 29,95 €

Pročitajte još o:
Zimska SniženjaPovoljne CijenePopusti
