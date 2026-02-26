403 Forbidden

Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za petak: Ribe neće biti zadovoljne na poslu, lavove čeka novi poslovni ugovor

Žena.hr
26. veljače 2026.
Horoskop za petak: Ribe neće biti zadovoljne na poslu, lavove čeka novi poslovni ugovor
Shutterstock
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Dobit ćete pjesničku inspiraciju i izraziti ljubav na neobičan način. Ipak, sve će to biti u konačnici dobro prihvaćeno. POSAO: Ne morate uvijek biti na usluzi drugima. Ovaj put možete se malo više posvetiti sebi i onom što vi želite u poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite ranije na počinak.

Bik

LJUBAV: Vama draga osoba otvorit će svoje srce i pokazat će vam svoje emocije. Uzvratit ćete jednakom mjerom. POSAO: Uslijedit će odlična suradnja s osobama koje su duhovite, zabavne, mlade ili kreativne. Isto vrijedi i za takve poslove. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je prolazna prehlada.

Blizanci

LJUBAV: Nema tajni između vas i voljene osobe, a to je nešto što vas veseli. Bit ćete iskreni i spremni na druženja. POSAO: Vaše riječi lako će izražavati ono što mislite, pa ćete znati da ste barem pokušali djelovati ili predložiti ono za što vjerujete da je dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Meditirajte.

Rak

LJUBAV: Vaši skriveni osjećaji danas će se pokazati, ali na vašu sreću. Bit ćete malo zbunjeni, ali bit će vam drago. POSAO: Danas ne pokazujte otvoreno svoje nove ideje i zamisli jer vas neće najbolje razumjeti zbog zaokupljenosti drugim stvarima. ZDRAVLJE&SAVJET: Nikamo ne trebate žuriti.

Lav

LJUBAV: Bogatstvo erotike i senzualnost danas će biti glavna obilježja vašeg privatnog života. Uživajte u tome. POSAO: Moguće je ugovaranje novog posla. Sve će izgledati prilično ambiciozno, ali vi budite na zemlji. ZDRAVLJE&SAVJET: Znat ćete nadvladati probleme.

Djevica

LJUBAV: Vi razvijate svoju vezu odlično. Oni koji su još sami kombinirat će neobavezne priče i erotsko zavađanje. POSAO: Nastojat ćete se malo odmaknuti od poslova, ako to možete. Samo ćete u mislima prebirati po proteklom tjednu. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

Vaga

LJUBAV: Danas ćete vrlo zrelo promisliti o svom osobnom životu i naći argumente za i protiv njega. To će vas osnažiti. POSAO: Porast će vaše poslovne ambicije, ali neće biti sasvim realne. Važno da je razlučite što je zaista moguće ostvarivo, a što nije. ZDRAVLJE&SAVJET: Gimnasticirajte.

Škorpion

LJUBAV: Pred vama je dan u kom će vam najvjerojatnije stvari izmicati iz ruku kad se o ljubavi radi. No proći će. POSAO: Morat ćete malo bolje objasniti što je to što biste vi željeli u jednom dijelu posla. Poslužite se činjenicama. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne uzimajte stvari zdravo za gotovo.

Strijelac

LJUBAV: Vjerojatno ćete pozvati voljenu osobu na intimnu večeru udvoje gdje ćete pokazati zavidno kulinarsko umijeće. POSAO: Danas će na vašem radnom mjestu biti gotovo anđeoska atmosfera. Svi će biti spremni pomoći jedni drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte se napiti.

Jarac

LJUBAV: Izgledno je da ćete biti prilično posvećeni partneru i prilagođavat ćete se njegovim (njenim) potrebama. POSAO: Danas će dobro prosperirati oni koji rade u velikim poduzećima. Mali poduzetnici bit će na kušnjama. ZDRAVLJE&SAVJET: U dobroj ste formi.

Vodenjak

LJUBAV: Bit ćete skloni popuštanju svemu i svačemu, a neki će potpuno spustiti kriterije za ljubav. Samci bi mogli biti s osobom po sistemu "daj što daš". POSAO: Izdašnost sponzora koji su spremni povisiti svoja ulaganja bit će nešto čemu se možete veseliti, ali to i obvezuje. ZDRAVLJE&SAVJET: Prvo promislite, onda djelujte.

Ribe

LJUBAV: Šalama, doskočicama, sitnim provokacijama i sličnim vi ćete spašavati nesporazume sitnijeg tipa u vezi. POSAO: Plodovi vašeg rada mogli bi vam se učiniti sumnjivim. Mislit ćete da niste zaslužili ono što dobivate. ZDRAVLJE&SAVJET: Konac djelo krasi.

