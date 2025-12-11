403 Forbidden

Astro
ASTRO PROGNOZA

Rak - veliki godišnji horoskop za 2026.

Ana Ivančić
11. prosinca 2025.
Rak - veliki godišnji horoskop za 2026.
Shutterstock
Ovo je godina u kojoj gradite čvrste temelje za budućnost, a vaša urođena intuicija bit će vam najpouzdaniji vodič

Dragi Rakovi, pripremite se za jednu od najtransformativnijih godina u posljednjem desetljeću! Zvijezde vam u 2026. godini donose jedinstvenu priliku za duboki osobni rast, emotivno ispunjenje i značajan profesionalni napredak. Planet obilja i sreće, Jupiter, boravit će u vašem znaku tijekom prve polovice godine, donoseći vam kozmički vjetar u leđa. Svaki uloženi napor vrijedit će dvostruko, a vrata koja su dosad bila zatvorena sada će se s lakoćom otvarati. Ovo je godina u kojoj gradite čvrste temelje za budućnost, a vaša urođena intuicija bit će vam najpouzdaniji vodič.

Ljubav i odnosi: Dubina, razumijevanje i novi počeci

Na emotivnom planu, 2026. godina stavlja naglasak na autentičnost i dugoročnu stabilnost. S Jupiterom u vašem znaku sve do 30. lipnja, vaša će privlačnost i samopouzdanje biti na vrhuncu. Ovo je idealno razdoblje za produbljivanje postojećih veza i jačanje obiteljskog sklada. Partneri će cijeniti vašu toplinu i predanost, a iskreni razgovori pomoći će vam da riješite sve nesporazume i ponovno se povežete na dubljoj razini. Prema astrološkim predviđanjima ovo je vrijeme kada ljubav i prilike odgovaraju na vašu iskrenost.

Za slobodne Rakove, prva polovica godine donosi izvanredne prilike za upoznavanje srodne duše. Vjerojatno ćete privući osobu s kojom dijelite iste vrijednosti i interese, a veza koja započne u ovom periodu ima potencijal prerasti u nešto ozbiljno i trajno.

Sredinom godine mogući su manji nesporazumi, no strpljenje i empatija bit će ključni za njihovo prevladavanje. Retrogradni Saturn od srpnja do prosinca potaknut će vas da postavite zdrave granice u odnosima. Krajem godine, s tranzitom Rahua i Ketua, osjetit ćete duhovni pomak u pristupu ljubavi – tražit ćete dubinu umjesto drame, a mir i povjerenje postat će vaši prioriteti. Godina završava u znaku romantičnog sklada i obiteljske sreće.

Karijera i financije: Strpljenje se isplati, slijedi proboj

Na području karijere, 2026. godina donosi postupan, ali siguran uspjeh koji se temelji na disciplini i strateškom planiranju. Prisutnost Saturna u Ribama jača vaše profesionalne temelje, zahtijevajući dosljedan trud i jasnu viziju. Iskoristite prvu polovicu godine, dok je Jupiter u vašem znaku, kako biste ojačali svoj osobni brend, pokrenuli nove projekte i pokazali svijetu svoje talente. Vaša kreativnost i samopouzdanje bit će iznimno cijenjeni.

Pravi financijski preokret događa se nakon 30. lipnja, kada Jupiter ulazi u znak Lava i aktivira vašu kuću prihoda i vrijednosti po prvi put u dvanaest godina. Ovo je trenutak koji ste dugo čekali! Vaše ideje pretvaraju se u opipljive rezultate, a samopouzdanje postaje vaša najveća imovina. Mogući su značajni novčani priljevi, promaknuća ili pokretanje unosnog sporednog posla. Ipak, astrolozi upozoravaju da Jupiter širi sve čega se dotakne – i dobro i loše. Stoga je ključno usmjeriti energiju na zdrave projekte i okruženja koja vas podržavaju.

Tijekom retrogradnog Saturna (od kraja srpnja do sredine prosinca) izbjegavajte impulzivne odluke o promjeni posla. Umjesto toga, iskoristite to vrijeme za preispitivanje svojih dugoročnih ciljeva i usavršavanje vještina. Godina završava priznanjem za vaš trud i financijskom stabilnošću koja proizlazi iz liderskih uloga ili uspješno završenih projekata.

Zdravlje i unutarnji mir: Iscjeljenje iznutra prema van

Godina 2026. donosi vam priliku za iscjeljenje i obnovu unutarnje ravnoteže. Početak godine pojačava vitalnost i motivira vas na usvajanje zdravijih životnih navika. Fizička izdržljivost poboljšat će se kroz uravnoteženu prehranu, redovitu tjelovježbu poput joge i kvalitetan san.

Sredinom godine, zbog poslovnog stresa, moguća je pojava probavnih smetnji ili nesanice. U tom periodu ključno je usredotočiti se na tehnike opuštanja poput meditacije, šetnji u prirodi ili slušanja umirujuće glazbe. Ne zanemarujte svoje emocionalno zdravlje – dopustite si vrijeme za odmor i introspekciju. Kako se godina bude bližila kraju, osjetit ćete značajan porast energije i samopouzdanja, a vaša dosljedna briga o sebi osigurat će vam obnovljenu vitalnost i unutarnji sklad.

Ukratko, 2026. je godina u kojoj vaša emocionalna snaga postaje temelj za materijalni i osobni uspjeh. Ako prigrlite disciplinu, ostanete vjerni sebi i hrabro zakoračite prema svojim snovima, očekuje vas iznimno ispunjujuća i prosperitetna godina.

