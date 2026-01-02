403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
TOPLO I ZANIMLJIVO

Krzno, karirano i beretka: Topla kombinacija osvojila je zagrebačku špicu

Žena.hr
2. siječnja 2026.
Krzno, karirano i beretka: Topla kombinacija osvojila je zagrebačku špicu
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Cijeli styling djeluje samouvjereno i autentično – dokaz da se klasika i uzorci mogu uspješno spojiti kada iza outfita stoji jasna modna vizija

Na zagrebačkoj špici naš fotograf "ulovio" je styling koji bez puno truda spaja retro eleganciju i urbani karakter. U prvom planu je bunda od umjetnog krzna u toplim smeđim tonovima, komad koji nosi cijeli outfit i daje mu dozu luksuza, ali i stava.

Krzno, karirano i beretka: Topla kombinacija osvojila je zagrebačku špicu
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Ispod nje lijepa brienta nosi tamnozeleni pulover, decentan, ali efektan izbor koji savršeno balansira bogatu teksturu bunde. Karirane hlače visokog struka unose snažnu vintage notu i jasno pokazuju da se mlada žena ne boji uzoraka, već ih nosi samouvjereno i s lakoćom. Upravo taj miks različitih tekstura i printova čini outfit zanimljivim i vizualno dinamičnim, bez dojma prenatrpanosti.

Krzno, karirano i beretka: Topla kombinacija osvojila je zagrebačku špicu
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Look je dodatno zaokružen beretkom s uzorkom, sunčanim naočalama i naušnicama, detaljima koji potvrđuju da eksperimentiranje s uzorcima nije slučajno, već dio osobnog stila. Ravne cipele s debljim potplatom naglašavaju urbani karakter kombinacije i čine je idealnom za duže gradske šetnje.

Cijeli styling djeluje samouvjereno i autentično – dokaz da se klasika i uzorci mogu uspješno spojiti kada iza outfita stoji jasna modna vizija.

Pročitajte još o:
Zagrebačka špicaModa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TOPLO I ZANIMLJIVO
Krzno, karirano i beretka: Topla kombinacija osvojila je zagrebačku špicu