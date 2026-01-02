Krzno, karirano i beretka: Topla kombinacija osvojila je zagrebačku špicu

Cijeli styling djeluje samouvjereno i autentično – dokaz da se klasika i uzorci mogu uspješno spojiti kada iza outfita stoji jasna modna vizija

Na zagrebačkoj špici naš fotograf "ulovio" je styling koji bez puno truda spaja retro eleganciju i urbani karakter. U prvom planu je bunda od umjetnog krzna u toplim smeđim tonovima, komad koji nosi cijeli outfit i daje mu dozu luksuza, ali i stava.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Ispod nje lijepa brienta nosi tamnozeleni pulover, decentan, ali efektan izbor koji savršeno balansira bogatu teksturu bunde. Karirane hlače visokog struka unose snažnu vintage notu i jasno pokazuju da se mlada žena ne boji uzoraka, već ih nosi samouvjereno i s lakoćom. Upravo taj miks različitih tekstura i printova čini outfit zanimljivim i vizualno dinamičnim, bez dojma prenatrpanosti.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Look je dodatno zaokružen beretkom s uzorkom, sunčanim naočalama i naušnicama, detaljima koji potvrđuju da eksperimentiranje s uzorcima nije slučajno, već dio osobnog stila. Ravne cipele s debljim potplatom naglašavaju urbani karakter kombinacije i čine je idealnom za duže gradske šetnje.

Cijeli styling djeluje samouvjereno i autentično – dokaz da se klasika i uzorci mogu uspješno spojiti kada iza outfita stoji jasna modna vizija.