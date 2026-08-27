Pun Mjesec i pomrčina u ribama 28. kolovoza: Vrijeme je za istine koje ste dugo izbjegavali

Neke se stvari više ne mogu odgađati, a zvijezde krajem kolovoza upravo na njih stavljaju reflektor. Pomrčina u ribama donosi snažan val emocija, spoznaja i odluka koje mogu označiti kraj jednog važnog životnog ciklusa

Krajem kolovoza očekuje nas jedan od astrološki najintenzivnijih događaja godine. Na nebu će se 28. kolovoza pojaviti pun Mjesec, poznat i kao "Jesetrin Mjesec", no ovoga puta bit će popraćen dubokom djelomičnom pomrčinom Mjeseca. Cijeli spektakl odvijat će se na 4. stupnju i 54. minuti riba, posljednjeg znaka Zodijaka, što simbolički najavljuje snažan val emocionalnog čišćenja i završetak važnog životnog ciklusa koji traje već gotovo dvije godine.

Balansiranje između reda i predaje

Ova pomrčina nije samo snažniji pun Mjesec; ona je kulminacija priče s osi djevica-ribe koja se odvijala od 2024. Ta os predstavlja vječnu napetost između reda i kaosa, praktičnog i duhovnog, analize i intuicije. Djevica traži činjenice i red, dok ribe slijede osjećaj i pozivaju na predaju. Sada, na samom kraju ovog ciklusa, pozvani smo otpustiti ono što nas iscrpljuje. Dodatnu napetost unosi planet Uran, koji stvara izazovan aspekt s Mjesecom i Suncem, donoseći iznenadne vijesti, neočekivane spoznaje i promjene planova koje će nas natjerati da se suočimo sa skrivenim istinama.

Ovan

Aktivira se vaša kuća podsvijesti i skrivenih osjećaja. Umjesto traženja novih borbi, ovo je vrijeme za povlačenje i odmor. Umor i potisnuti strahovi izlaze na površinu, a u tišini ćete pronaći snagu koju ste gubili u neprekidnom dokazivanju.

Bik

U fokusu su prijateljstva, nade i dugoročni planovi. Neki odnosi pokazat će se utemeljenima na iluziji ili navici. Postat će vam jasno gdje ste prešućivali vlastite stavove kako biste se uklopili. Pravo okruženje ne traži da umanjujete sebe.

Blizanci

Vaša karijera i javni ugled dolaze pod svjetla reflektora. Donosite odluku o profesionalnom putu koji vas je dugo mučio. Cilj kojem ste težili može izgubiti privlačnost ako više nije usklađen s vašim unutarnjim vrijednostima. Intuicija vas vodi prema pozivu koji ima smisla.

Rak

Preispitujete svoja uvjerenja, životnu filozofiju i planove vezane za putovanja ili obrazovanje. Kruti stavovi popuštaju pred novim iskustvima, a potraga za odgovorima vodi vas duboko unutar sebe. Vaša emocionalna inteligencija sada je najprecizniji kompas.

Lav

Naglašena je vaša kuća intimnosti, zajedničkih resursa i dubokih transformacija. Odnosi traže potpunu iskrenost, a privid kontrole više nije održiv. Vrijeme je da pokažete ranjivost i dopustite drugima da vas vide bez savršeno stvorene slike.

Djevica

Pomrčina se događa u vašoj kući partnerstva, donoseći ključan trenutak za sve važne odnose. Potreba da analizirate i "popravljate" druge slabi, a shvaćate da bliskost počinje prihvaćanjem nesavršenosti, kako tuđih, tako i vlastitih.

Vaga

Svakodnevne navike, zdravlje i posao teme su ove pomrčine. Postaje bolno očito koliko vas dnevni ritam iscrpljuje. Vrijeme je da otpustite obveze koje izvršavate iz osjećaja krivnje i poslušate signale koje vam tijelo već dugo šalje.

Škorpion

Osvijetljeno je vaše polje romantike, kreativnosti i samoizražavanja. Pozvani ste da se prepustite i otpustite potrebu za kontrolom ishoda u ljubavi. Spontanost i igra vraćaju vam životnu radost koju ste potisnuli pretjeranom analizom.

Strijelac

Dom, obitelj i osjećaj sigurnosti dolaze u prvi plan. Zastarjeli obiteljski obrasci i naslijeđene rane traže konačno razrješenje. Otvara se prostor za oprost i stvaranje doma koji odgovara vašim stvarnim, a ne naslijeđenim potrebama.

Jarac

Komunikacija i način razmišljanja se mijenjaju. Vaš uobičajeni racionalni pristup susreće se s dubokim intuitivnim uvidima. Shvaćate da se neke istine ne mogu dokazati činjenicama, već se moraju osjetiti. Unesite više emocije u svoje riječi.

Vodenjak

Preispitujete vlastitu vrijednost i odnos prema materijalnoj sigurnosti. Pomrčina vas uči da vaša vrijednost ne ovisi o stanju na računu, već o unutarnjem osjećaju ispunjenosti. Ono što posjedujete je prolazno, a ono što volite oblikuje vaš život.

Ribe

Ovo je vaša pomrčina, a njezin utjecaj osjećate najosobnije. Stare verzije identiteta koje ste prerasli otpadaju. Vaša osjetljivost sada je vaša najveća snaga. Vrijeme je da napustite uloge koje ste igrali za druge i prihvatite osobu kakva ste postali.

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