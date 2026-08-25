Tjedni financijski horoskop: Ribe čeka neočekivani trošak; bikovi, pripremite ponudu

Posljednji tjedan kolovoza donosi kulminaciju astroloških napetosti i prilika, obilježen preciznim računicama, neočekivanim vijestima i odlukama koje se više ne smiju odgađati. U utorak, 25. kolovoza, Merkur ulazi u djevicu, znak svojeg sjedišta, što naglo prebacuje fokus na ugovore, račune, rokove i sve detalje koji moraju biti besprijekorno točni. Vrhunac tjedna stiže u petak, 28. kolovoza, kada se odvija djelomična pomrčina Mjeseca u ribama, donoseći snažne završetke i emocionalne rasplete. Istog dana, Merkur i Sunce ulaze u izazovan aspekt s Uranom, planetom iznenađenja, upozoravajući da prvotni planovi mogu biti poremećeni. Najbolje će proći oni koji znaju spojiti disciplinu s fleksibilnošću

Ovan

Ovnovima se financijska slika mijenja kroz dnevne obveze i organizaciju posla. Ulazak Merkura u djevicu otkriva gdje radite previše za premalu naknadu i koji sitni troškovi opterećuju budžet. Sredina tjedna idealna je za razgovor o uvjetima rada. Pomrčina u ribama na površinu izvlači skriven račun ili staru obvezu, dok Mars u području doma stvara napetost sa Saturnom u vašem znaku. Obiteljski izdaci i popravci traže hladnu procjenu. Platite nužno i odredite prioritete.

Bik

Tjedan otvara prostor da zaradite na talentu ili kreativnom projektu. Sunce i Merkur u djevici podržavaju praktičnu realizaciju; sada je vrijeme da predstavite ponudu i izračunate cijenu. Najveći izazov stiže u petak, kada Uran u vašem polju novca donosi naglu promjenu prihoda ili očekivanog troška. Ne donosite ishitrene zaključke - nova okolnost može otkriti fleksibilniji način zarade. Pomrčina Mjeseca zatvara jednu fazu grupnog projekta ili financijskog odnosa s prijateljima.

Blizanci

Za vas, poslovna odluka krajem tjedna može promijeniti planove za ostatak godine. Pomrčina Mjeseca u ribama aktivira vaše područje karijere, donoseći rasplet važnog projekta ili profesionalnog odnosa. Vaš vladar Merkur usmjerava pažnju na dom i obiteljski budžet. Ipak, kvadrat s Uranom u vašem znaku upozorava da ćete vjerojatno promijeniti mišljenje čim dobijete novu informaciju. Ostavite otvorena vrata za korekciju ugovora, jer dobra ideja dobiva vrijednost tek kad postane jasan plan.

Rak

Rakovi ulaze u tjedan u kojem riječ i dobro sastavljen dokument izravno utječu na prihod. Jupiter u vašem polju novca u skladnom je odnosu sa Saturnom u području karijere, što stvara jednu od boljih podloga za stabilizaciju prihoda i ozbiljniju poslovnu ulogu. Ipak, veći prihod dolazi uz veće obveze. Pomrčina stavlja točku na pitanje povezano s edukacijom ili širenjem poslovanja. Krajem tjedna, Mars u vašem znaku pojačava pritisak, ali strpljiv nastup čuva dobru priliku.

Lav

Najvažnija financijska pitanja više se ne mogu ignorirati. Sunce i Merkur ulaze u vaše polje novca, a njihov susret sredinom tjedna donosi jasnu odluku o zaradi, cijeni rada ili trošenju. Postat će vam jasno gdje ste bili previše velikodušni. Pomrčina Mjeseca otvara teme zajedničkih financija, kredita i dugova, dok iznenadna promjena u timskom projektu može utjecati na planirani prihod. Astrološki uvidi za kolovoz ukazuju na priliku za dugoročan rast koji spaja ambiciju s disciplinom.

Djevica

Djevice preuzimaju kontrolu. Merkur ulazi u vaš znak, što vam daje iznimno povoljan trenutak da predstavite ideju, zatražite bolje uvjete ili donesete odluku koju ste dugo analizirali. Pomrčina u ribama aktivira polje partnerstva, pa jedan poslovni odnos ulazi u novu fazu ili završava. Iznenadna vijest ili nova profesionalna ponuda stižu krajem tjedna. Ne reagirajte iz šoka, već pregovarajte na temelju činjenica koje su pred vama.

Vaga

Vagama se savjetuje da prije novog poslovnog poteza naprave temeljitu financijsku inventuru. Provjerite skrivene troškove, dugovanja i pretplate. Pomrčina Mjeseca mijenja radnu rutinu i pokazuje cijenu neučinkovitog sustava. Krajem tjedna stiže neočekivana informacija povezana s putovanjem, edukacijom ili pravnim pitanjem. Prvo provjerite detalje, a tek onda mijenjajte budžet. Ozbiljan poslovni savez sada vrijedi više od niza površnih kontakata.

Škorpion

Otvara vam se ozbiljna prilika kroz karijeru i timski rad. Razgovori sredinom tjedna odredit će kako se dijeli odgovornost i zarada. Jupiter u području karijere nagrađuje iskustvo, pouzdanost i spremnost da preuzmete veću ulogu. Pomrčina privodi kraju kreativni projekt i pokazuje je li vrijeme da ga ozbiljnije naplatite. Uran u polju zajedničkog novca upozorava na promjenjive uvjete kredita ili ulaganja. Svaki dogovor o podjeli novca stavite na papir.

Strijelac

Pred vama je presudan profesionalni tjedan. Razgovor s nadređenom osobom ili klijentom vodi prema konkretnoj odluci, stoga pripremite brojke i jasnu procjenu vrijednosti svojeg rada. Pomrčina naglašava dom i obitelj, pa trošak stanovanja ili privatni pritisak utječu na vaš poslovni smjer. Partner ili klijent krajem tjedna mogu naglo promijeniti uvjete. Izbjegavajte špekulacije i sačuvajte likvidnost dok se situacija ne razjasni.

Jarac

Financije se povezuju s dokumentima, inozemstvom i dugoročnim planovima. Sredinom tjedna dolazite do informacije koja mijenja računicu u vašu korist. Pomrčina Mjeseca zaključuje pregovor ili pokazuje što nedostaje u dokumentaciji - budite pažljivi s rokovima i potpisima. Iznenadni kvar može poremetiti raspored rada. Povoljna je podloga za ozbiljan plan vezan uz nekretninu ili obiteljsku imovinu, ali zahtijeva potpun dogovor s partnerom.

Vodenjak

Pomrčina Mjeseca izravno aktivira vaše polje osobnog novca i materijalne sigurnosti. Prihod koji je bio nestabilan dolazi do točke odluke; jedan izvor zarade završava ili zahtijeva da konačno odredite koliko vaš rad vrijedi. Fokus je na porezima, dugovima i novcu koji dijelite s drugima. Iznenadni izdatak za dijete ili hobi remeti plan. Suzdržite se od špekulacija. Dobar sporazum oslanja se na precizne uvjete, a ne samo na povjerenje.

Ribe

Dolazite do poslovne odluke koja se dugo pripremala. Pomrčina Mjeseca u vašem znaku označava završetak jedne osobne faze, dok Sunce i Merkur nasuprot vama stavljaju ugovore i partnerstva u prvi plan. Jasno ćete vidjeti tko stoji iza svojih riječi. Trigon Jupitera i Saturna donosi dobru vijest: posao koji je dobro organiziran sada gradi čvršću financijsku osnovu. Ipak, Uran upozorava na iznenadan trošak za dom ili obitelj pa u budžetu ostavite rezervu.

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