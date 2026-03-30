Pun Mjesec 2. travnja donosi preokrete: Ova 4 znaka bit će najviše pogođena

Iako su ova četiri znaka pod najvećim utjecajem, Ružičasti Mjesec svima donosi priliku za otpuštanje onoga što više ne služi našem rastu. Iskoristite njegovu energiju da unesete više sklada u svoje odnose, pronađete ravnotežu i hrabro zakoračite u novo poglavlje

Početak travnja donosi jedan od najvažnijih astroloških događaja proljeća. U noći na 2. travnja 2026. godine, točno u 4:12 sati po našem vremenu, na nebu će zasjati pun Mjesec u znaku Vage. Poznat i kao Ružičasti Mjesec, ovaj uštap ne najavljuje samo buđenje prirode, već i snažnu energiju koja će potaknuti duboka preispitivanja u našim životima, posebno na polju odnosa. Iako će njegov utjecaj osjetiti svi, četiri horoskopska znaka naći će se u samom središtu kozmičkih zbivanja.

Napetost između 'ja' i 'mi'

Ovaj puni Mjesec događa se dok se Sunce nalazi u vatrenom i individualističkom Ovnu, a Mjesec u njegovom suprotnom, diplomatskom znaku Vage. Time se stvara snažna napetost između osobne neovisnosti i potrebe za partnerstvom i kompromisom. Astrološka os Ovan-Vaga tjera nas da se zapitamo: gdje povlačimo granicu između vlastitih želja i potreba ljudi oko nas? Jesmo li spremni surađivati ili tvrdoglavo inzistiramo na svom putu?

Situaciju dodatno pojačava izazovan aspekt, kvadrat s Jupiterom, planetom ekspanzije. To znači da emocije mogu biti preuveličane, a reakcije dramatičnije no inače. Sklonost pretjerivanju bit će izražena, no ista ta energija može donijeti i velike, oslobađajuće spoznaje. Budući da se svi planeti kreću direktno, odluke donesene pod ovim Mjesecom imaju potencijal za brzu i nesmetanu provedbu.

Četiri znaka u središtu kozmičkih zbivanja

Puni Mjesec u Vagi najsnažnije će utjecati na takozvane kardinalne znakove: Ovna, Raka, Vagu i Jarca. Njihova temeljna područja života - odnosi, dom, identitet i karijera - bit će osvijetljena, tražeći od njih da pronađu novu ravnotežu.

Ovan: Trenutak istine u partnerstvima

Dragi ovnovi, ovaj puni Mjesec obasjava vašu sedmu kuću partnerstva i odnosa. Sva pažnja bit će usmjerena na vaše najbliže veze, bilo da se radi o ljubavnom partneru, poslovnom suradniku ili bliskom prijatelju. Ovo je vrijeme kulminacije i jasnoće, kada na površinu izlaze svi eventualni disbalansi. Pitanja davanja i primanja postat će ključna. Mogući su važni preokreti u vezama, a od vas se traži da svoju urođenu potrebu za neovisnošću uravnotežite s umijećem kompromisa. Ne možete sve sami i sada je trenutak da to priznate.

Rak: Fokus na domu i obiteljskoj sigurnosti

Za osjetljive rakove, energija punog Mjeseca usmjerena je na četvrtu kuću doma, obitelji i emocionalnih temelja. Privatni život dolazi pod svjetla reflektora, potičući vas da riješite stare obiteljske obrasce ili donesete važne odluke vezane uz stambeno pitanje. Možda ćete osjetiti snažnu potrebu za "čišćenjem" svog osobnog prostora, kako fizički tako i emocionalno. Izazov će biti uskladiti ove unutarnje potrebe s vanjskim, profesionalnim zahtjevima koji ne jenjavaju. Pronalaženje stabilnosti u vlastitom domu dat će vam snagu za sve ostalo.

Vaga: Duboko preispitivanje vlastitog identiteta

Ovaj puni Mjesec događa se u vašem znaku, što ga čini iznimno osobnim i intenzivnim. Sve je usmjereno na vas - vaše potrebe, vaš izgled, način na koji se predstavljate svijetu i vaši osobni ciljevi. Emocije će biti pojačane, a ovo je idealna prilika da otpustite stara uvjerenja i navike koje vas koče. Ovo je prekrasan trenutak da uložite u sebe, bilo kroz novi izgled, svježu garderobu ili jednostavno dopuštajući si da vaše stvarne potrebe konačno dođu na prvo mjesto. Samopouzdanje je vaš najbolji modni dodatak ovog proljeća.

Jarac: Prekretnica u karijeri i javnom životu

Ambiciozni jarčevi osjetit će utjecaj punog Mjeseca u svojoj desetoj kući karijere, statusa i javnog imidža. Ovo je trenutak profesionalnog prepoznavanja ili važne prekretnice. Možete očekivati kulminaciju projekta na kojem ste dugo radili ili dobiti jasnoću o svom daljnjem profesionalnom putu. Glavni izazov bit će usklađivanje poslovnih ambicija s obiteljskim i privatnim obvezama. Pitanje ravnoteže između posla i života bit će izraženije no ikad i tražit će od vas da postavite jasne prioritete.