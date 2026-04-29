Zbogom “clean girl” eri: Vraća se dramatični i nesavršeni smokey eye

Era “clean girl” estetike bila je ugodna i jednostavna, ali promjene u svijetu ljepote su neizbježne. Ova godina donosi opušteniji pristup koji slavi kreativnost i individualnost. Smokey eye se vraća, ali ovaj put kao način izražavanja, a ne demonstracija savršenstva

Početak 2020-ih obilježila je “clean girl” estetika. Minimalistički make-up, sjajna koža i neutralni tonovi vladali su društvenim mrežama i crvenim tepisima. No s dolaskom 2026. godine, taj nekoć dominantan izgled počeo je djelovati pomalo iscrpljeno, predvidljivo, pa čak i ograničavajuće. U prvi plan dolazi odvažniji, izražajniji pristup ljepoti koji slavi boju, nesavršenost i igru, a u njegovom središtu nalazi se legendarni smokey eye – ovog puta u modernijem, pomalo buntovnom izdanju.

Pobuna protiv savršenstva: Stiže “anti-clean girl” era

Nakon godina suptilnog make-upa koji je težio efektu "no make-up” looku, osjeća se lagani zamor. Težnja savršenstvu polako ustupa mjesto autentičnosti i osobnom izrazu. Više nije poanta uklopiti se u minimalistički okvir, nego se istaknuti. Novi val, često nazivan “anti-clean girl” ili “messy girl” estetikom, dolazi kao svojevrsna reakcija na prethodni trend, koji je često bio kritiziran zbog nametanja uskih standarda ljepote. Umjesto skrivanja mana, sada ih se prihvaća kao dio osobnosti. Fokus se pomiče s besprijekornosti na stvarnu, pomalo sirovu ljepotu – onu koja ne ovisi o filterima i savršenom osvjetljenju.

Novi grunge: 'Smudged' i 'slept-in' kao imperativ

Ono što definira smokey eye u 2026. jest njegova namjerna nesavršenost. Precizne linije zamjenjuje mekani, razmazani efekt koji podsjeća na grunge devedesetih. Slavne zvijezde poput Jenne Ortege i Charli XCX već su prigrlile ovaj opušteniji, pomalo tamniji look i dovele ga ravno u mainstream. Ipak, današnja verzija ima svoj pečat. Umjesto teške, mat podloge, naglasak je na koži koja izgleda prirodno i hidratizirano. Lagane podloge i tonirane kreme dopuštaju da se vidi tekstura kože i pjegice, što stvara lijep kontrast s dramatičnim očima.

Cilj je postići “smudged” efekt, a u tome najbolje pomaže kremasta kohl olovka koju možete lagano razmazati prstima ili kistom. Ovaj trend ide ruku pod ruku s takozvanim “slept-in” ili “hangover” make-upom – idejom da izgledate kao da vam je šminka ostala od sinoć, ali na chic način. Naravno, ne radi se o doslovnom spavanju sa šminkom, već o pažljivo postignutom dojmu opuštenosti i nonšalancije. Fokus je više na dojmu i energiji nego na savršenoj tehnici.

Kako danas nositi dramatičan smokey eye

Nova verzija smokey eye looka ne bježi od drame. Klasične crne i smeđe nijanse i dalje su tu, ali sada im se pridružuju duboke, intenzivne boje i metalik završeci. Bež kapci odlaze u drugi plan, dok u fokus dolaze kobaltno plava, ljubičasta i zelena koje pogledu daju dodatnu dubinu. Slobodno kombinirajte nijanse i slojevito ih nadograđujte, pa ih zatim lagano “zadimite” tamnijom bojom.

Naglasak više nije na savršenom blendanju, već na kontrastu i efektu. Miješanje tekstura – mat i svjetlucavih – stvara zanimljivu igru svjetla i sjene. Neočekivane kombinacije, poput ljubičastih kapaka uz toplo rumenilo u bobičastim tonovima, savršeno se uklapaju u ovaj razigrani pristup.

Smokey eye za početnike: Lakše nego što mislite

Iako smokey eye može djelovati zahtjevno, ova moderna, opuštenija verzija zapravo je puno jednostavnija jer ne traži savršenu preciznost. Ključ je u postupnom nanošenju i laganom blendanju. Za početak pripremite kapke bazom kako bi make-up dulje trajao. Zatim umjesto tekućeg tuša uzmite mekanu kohl olovku ili gel.

Povucite tanku liniju uz gornje trepavice, od vanjskog prema unutarnjem kutu, a isto učinite i na donjem kapku, ali samo na vanjske dvije trećine. Linije spojite u vanjskom kutu oka, a zatim ih lagano razmažite prstom, kistom ili čak pamučnim štapićem. Za dodatnu dubinu, preko olovke nanesite sjenilo slične nijanse. Na kraju još samo dodajte nekoliko slojeva maskare za volumen i to je to.