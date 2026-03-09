Petak 13. ožujka donosi 'najkaotičniji dan u 45 godina': Astrolozi savjetuju - ne radite ništa!

Astrolozi diljem svijeta upozoravaju na petak, 13. ožujka kao na dan "savršene oluje" kozmičkog kaosa, rijetke konstelacije kakva nije viđena posljednjih 45 godina. Tog dana sudarit će se dva moćna simbola loše sreće: zloglasni petak 13. i vrhunac retrogradnog Merkura u svom najosjetljivijem položaju, znaku riba.

Posljednji put kada se ova ista astrološka pojava dogodila bio je 13. veljače 1981. godine, što nadolazeći datum čini prvim takvim poravnanjem u više od četiri desetljeća. Iako retrogradni Merkur nije neuobičajena pojava, budući da se događa tri do četiri puta godišnje, njegov hod kroz ribe znatno je rjeđi i emocionalno nabijeniji. No, kombinacija s petkom 13. čini ovu situaciju uistinu jedinstvenom i, astrološki gledano, prilično zastrašujućom.

Što se točno događa na nebu

Tog petka, Merkur, planet komunikacije, tehnologije i logike, bit će duboko u svom retrogradnom hodu kroz ribe, znaku u kojem se astrološki osjeća najslabije. Njegov utjecaj tada nije vezan za činjenice i detalje, već za osjećaje, intuiciju i podsvijest, što dovodi do mentalne magle, konfuzije i sklonosti pogrešnim procjenama. Poruke će biti krivo protumačene, tehnologija će otkazivati poslušnost, a planovi će se raspadati.

Da stvar bude gora, tog dana događa se i rijetka konjunkcija Marsa, planeta akcije i agresije, sa Sjevernim mjesečevim čvorom, točkom sudbine. Ovaj spoj donosi osjećaj karmičke hitnosti i opasnost od impulzivnih odluka koje mogu imati dugoročne posljedice. U isto vrijeme, Mjesec u hladnom i strogom jarcu stvarat će napete aspekte s Venerom, Saturnom i Neptunom, što može rezultirati emocionalnim razočaranjima, osjećajem usamljenosti i blokadama u ljubavi i kreativnosti. Cijeli se događaj odvija u sjeni nedavne potpune pomrčine Mjeseca, čija nestabilna energija dodatno pojačava kaos.

Unsplash

Što nas čeka i što treba izbjegavati

Astrolozi su složni: ako možete odgoditi bilo što važno zakazano za ovaj datum, učinite to. "Ovo je najkaotičnije astrološko poravnanje 2026. godine", izjavila je astrologinja Joanne Jones za britanske medije. Očekujte komunikacijski kolaps, gdje i najjednostavniji razgovori mogu eskalirati u svađe. Putovanja će biti obilježena kašnjenjima i kvarovima, a tehnološki uređaji mogli bi otkazati poslušnost baš kad su vam najpotrebniji.

Na emocionalnoj razini, retrogradni Merkur u ribama izvlači na površinu stare rane, neriješene razgovore i potisnute osjećaje. Možda ćete se zateći kako razmišljate o bivšim partnerima ili proživljavate stare svađe. Popis aktivnosti koje treba izbjegavati je dugačak: ne potpisujte važne ugovore, ne kupujte skupu tehniku, izbjegavajte ozbiljne razgovore o vezi, ne započinjite novi posao i suzdržite se od impulzivnih financijskih odluka.

Kako preživjeti i izvući najbolje iz kaosa

Iako zvuči alarmantno, ovaj period nije nužno samo negativan. Smatra se idealnim vremenom za duboku refleksiju, preispitivanje i reviziju starih planova. Umjesto guranja naprijed, usporite. Vaša intuicija bit će izoštrenija nego ikad, stoga obratite pozornost na snove, slutnje i ponavljajuće misli. Vaša podsvijest vam pokušava nešto poručiti.

Unsplash

Praktični savjeti uključuju izradu sigurnosnih kopija svih važnih podataka prije 13. ožujka, provjeravanje poruka tri puta prije slanja i dodavanje vremena za sva putovanja. Umjesto da se borite s energijom, prilagodite joj se. Meditacija, pisanje dnevnika ili boravak u prirodi mogu vam pomoći da ostanete prizemljeni. Priznajte tjeskobu umjesto da je odbacujete i dopustite si da se nosite s njom.

Koji će znakovi biti na najvećem udaru

Najveći pritisak osjetit će promjenjivi znakovi (ribe, djevica, blizanci i strijelac) zbog Merkurovog položaja, te kardinalni znakovi (ovan, jarac, vaga i rak) zbog tranzita na nebu. Vatreni znakovi (ovan, lav, strijelac) trebali bi izbjegavati sukobe jer bi njihovo samopouzdanje moglo biti protumačeno kao agresija. Zemljani znakovi (bik, djevica, jarac) moraju biti posebno oprezni s financijama. Zračni znakovi (blizanci, vaga, vodenjak) najviše će osjetiti komunikacijske probleme, dok će vodeni znakovi (rak, škorpion, ribe) ovaj tranzit doživjeti najintenzivnije na emocionalnoj razini.

Iako ovaj dan donosi kaos, on je ujedno i poziv da obratite pažnju na ono što osjećate, što izbjegavate i što vam vaša intuicija govori. Iskoristite ga kao priliku za introspekciju, a ne za forsiranje. Na kraju krajeva, čak i najjača oluja jednom prođe.