Trik za najukusnije pečeno povrće: Tajni sastojak već imate u hladnjaku

Ovaj jednostavan trik može pretvoriti dosadno pečeno povrće u prilog ili čak glavno jelo kojem nitko neće moći odoljeti. Uz malo sira, zdrava prehrana može postati znatno ukusnija i primamljivija za cijelu obitelj

Nagovoriti obitelj, a posebno djecu, da pojedu preporučenu dnevnu dozu povrća ponekad se može činiti kao prava muka. Jednostavno kuhanje povrća rijetko kada ističe njegov puni potencijal, dok pečenje u pećnici predstavlja izvrstan način za naglašavanje prirodnih okusa.

Međutim, ako ni pečeno povrće ne uspijeva osvojiti one izbirljivog nepca, jedna stručnjakinja za hranu otkrila je jednostavan sastojak koji ga može u potpunosti transformirati. Najbolje od svega je što se taj sastojak vjerojatno već nalazi u vašem hladnjaku, pa nećete morati ići u trgovinu.

Tajni sastojak koji mijenja sve

Jeanette Hurt, autorica i kreatorica recepata za portal Simply Recipes, tvrdi da će dodavanje sira gotovo svakom povrću pridobiti čak i najokorjelije protivnike povrća. Njezin pristup uključuje pečenje povrća s malo maslinovog ulja, ponekad uz dodatak balzamičnog octa, a zatim se sve začini solju i paprom. Tek pred kraj pečenja slijedi ključan korak. "Pečenjem se izvlači prirodna slatkoća većine povrća, i to je prvi korak u postizanju odličnog okusa. Nakon toga, ja koristim svoj tajni sastojak: naribani sir", objasnila je.

Kako pravilno kombinirati sir i povrće

Vrsta sira koju ćete odabrati ovisi o povrću koje pripremate, jer se određene vrste sira bolje slažu s određenim okusima. Primjerice, uz pečene šparoge Jeanette preporučuje naribani parmezan ili pak zdrobljenu fetu ili kozji sir, kako prenosi Mirror. Savjetuje korištenje jedne do dvije žlice sira za uobičajenu porciju povrća.

Tikvice se odlično slažu s brojnim sirevima, uključujući goudu, parmezan, švicarski sir ili cheddar. Za one koji su spremni na malo odvažniji okus, sir s plemenitom plijesni može jelu dati pikantnu dimenziju. "Cvjetača je još jedno svestrano povrće. Ako pečem polovice glavice ili veće cvjetove, volim kombinirati indijske začine s otprilike četvrtinom šalice fete ili kozjeg sira. Ako sam komade narezala na manje cvjetove, onda ih obilno prekrijem cheddarom, švicarskim sirom, goudom, a ponekad i sa sva tri", podijelila je Jeanette.

Za brokulu preporučuje cheddar ili mješavine s cheddarom, dok korjenasto povrće poput mrkve, pastrnjaka, repe i batata traži razne vrste švicarskog sira, goude i sireve jačeg okusa, kao što je zreli cheddar. Za one koji žele podići jelo na još višu razinu, dodavanje malo vrhnja za kuhanje u posudu za pečenje uz sir, posebno kod pripreme korjenastog povrća, čini čuda i stvara kremasti umak.