Šesto čulo nije mit: Ovi horoskopski znakovi imaju najjaču intuiciju

Slušanje intuicije nije paranormalna vještina rezervirana za odabrane, već povezivanje s mudrošću koju već nosiš u sebi - potrebno je samo malo tišine i povjerenja da bi čula upute svog 'unutarnjeg kompasa'

Jesi li ikada imala onaj neobjašnjiv osjećaj da će se nešto dogoditi i prije nego što se dogodilo? Možda si to vidjela u snu ili ti se 'upalila lampica' u pravom trenutku. To je intuicija, unutarnji kompas koji nas vodi, a čini se da je nekim ljudima lakše pristupiti toj nevidljivoj sili. Astrologija tvrdi da tvoj horoskopski znak može otkriti koliko si usklađena sa svojim šestim čulom.

Vodeni znakovi kao vladari podsvijesti

Nije iznenađenje da se na vrhu popisa najintuitivnijih znakova gotovo uvijek nalaze vodeni znakovi. Njihova duboka veza s emocijama, snovima i podsvjesnim svijetom daje im gotovo nadnaravnu sposobnost osjećanja suptilnih energija i neizrečenih misli koje drugima promiču.

Ribe se često smatraju najintuitivnijim znakom zodijaka. Vladane Neptunom, planetom snova i misticizma, Ribe žive na granici između stvarnog i duhovnog svijeta. Lako upijaju tuđe emocije, često imaju živopisne snove koji se pokažu proročanskima i posjeduju gotovo telepatsku sposobnost da "znaju" stvari bez logičnog objašnjenja. Ako osjećaš da nešto nije u redu, Riba je to osjetila mnogo prije tebe.

Rak, vođen Mjesecom koji upravlja našim najdubljim osjećajima i instinktima, posjeduje nevjerojatnu emocionalnu inteligenciju. Rakovi su majstori čitanja atmosfere i osjećaja drugih. Mogu osjetiti tvoju tugu iza lažnog osmijeha i intuitivno znaju što ti je potrebno za utjehu, čak i prije nego što to sama shvatiš. Njihova urođena empatija djeluje kao zaštitnički radar.

Škorpion je pravi detektor istine. Zahvaljujući vladavini Plutona, planeta tajni i transformacije, Škorpioni imaju prodornu sposobnost da vide ispod površine. Ništa im ne može promaknuti, od skrivenih motiva do najsitnijih laži. Dok drugi vide samo ono što im se predstavlja, Škorpion čita između redaka i instinktivno osjeća kada nešto nije kako treba. Njihov moto bi mogao biti: "Ne moraš mi reći, već znam."

Intuicija u neočekivanim oblicima

Iako vodeni znakovi dominiraju, intuicija se javlja u različitim oblicima. Vatreni Strijelac, pod utjecajem Jupitera, planeta mudrosti i ekspanzije, ima dar vizija i sposobnost da svoje želje manifestira u stvarnost. Njihov optimizam otvara ih za primanje uvida o budućnosti. S druge strane, zemljana Djevica posjeduje analitičku intuiciju. Njezina sposobnost uočavanja najsitnijih detalja i nedosljednosti koje drugi previde omogućuje joj da 'osjeti' kada se slagalica ne uklapa, puno prije nego što pronađe logičan dokaz za to.

Kako probuditi i ojačati svoj unutarnji glas

Iako neki znakovi imaju prirodnu prednost, svatko od nas posjeduje intuiciju. Pitanje je samo vježbamo li taj 'intuitivni mišić'. Ako želiš ojačati svoje šesto čulo, prvi korak je da pošalješ svemiru poruku da si spremna slušati. Započni s jednostavnom praksom poput meditacije, ne moraš sjediti satima, dovoljno je samo pet minuta dnevno da umiriš um. Obrati pozornost na signale koje ti tijelo šalje, onaj poznati 'osjećaj u trbuhu' često je najiskreniji pokazatelj.

Vodi dnevnik snova, jer su oni često platno na kojem ti podsvijest slika važne poruke. Ključno je naučiti vjerovati prvom osjećaju prije nego što ga razum preglasa. Važno je i razlikovati intuiciju od straha ili ega. Intuitivni uvidi su mirni, neutralni i podržavajući, dok poruke koje dolaze iz straha obično stvaraju nemir i kritiziraju.

Slušanje intuicije zapravo nije ništa drugo nego povezivanje s mudrošću koju već nosiš u sebi. Bilo da si sanjiva Riba ili analitična Djevica, tvoj unutarnji kompas uvijek je tu. Potrebno je samo malo tišine i povjerenja da bi čula njegove upute i dopustila mu da te vodi kroz životne izazove i prilike.