Astro
MATERIJAL ZA VEZU

Najvjerniji znakovi: Ako je rođen u jednom od ova 3 znaka, možete mirno spavati

Ana Ivančić
21. veljače 2026.
Najvjerniji znakovi: Ako je rođen u jednom od ova 3 znaka, možete mirno spavati
Shutterstock
Vjernost je temelj svake zdrave veze, ali je također karakterna osobina. Kažu da ljubav je ponekad kocka - ali neki horoskopski znakovi igraju samo fer

Lojalnost je temelj svake zdrave i dugotrajne veze, tihi stup povjerenja koji odnos čini čvrstim i u najizazovnijim vremenima. I dok je vjernost prije svega odraz karaktera i osobnih vrijednosti, astrologija nudi zanimljiv uvid u prirodne sklonosti pojedinih horoskopskih znakova. Nekima je monogamija jednostavno upisana u zvijezde, a astrolozi otkrivaju koja su to tri znaka kojima su predanost i odanost na prvom mjestu.

Rak: Emocionalni stup i čuvar obiteljskog gnijezda

Ako postoji znak koji je sinonim za dom i obitelj, onda je to bez sumnje rak. Pod vladavinom Mjeseca, planeta koji upravlja emocijama i intuicijom, rakovi u ljubavi traže sigurnu luku. Za njih je veza utočište, mjesto potpune emocionalne sigurnosti gdje mogu biti svoji i ranjivi. Njihova je odanost duboko ukorijenjena u osjećajima, a jednom kada se obvežu, čine to cijelim bićem, stvarajući neraskidivu vezu koju će štititi pod svaku cijenu. Njihova brižna i zaštitnička ljubav partnera doživljava kao člana obitelji uz kojeg stoje bez obzira na životne oluje. Vjernost je za njih instinkt, a ne samo odluka. Izdaja ih duboko pogađa jer ruši sam temelj njihova svijeta, zbog čega i sami vrlo rijetko pomišljaju na nevjeru, radije ulažući sav trud da sačuvaju sklad.

Najvjerniji znakovi: Ako je rođen u jednom od ova 3 znaka, možete mirno spavati
Unsplash

Bik: Stijena na koju se uvijek možete osloniti

Kao zemljani znak kojim vlada Venera, planet ljubavi i ljepote, bik iznad svega cijeni stabilnost, pouzdanost i užitak. Ne zanimaju ga drame i neizvjesnost; on želi partnera s kojim može graditi miran i siguran život. Kada se bik jednom posveti, njegova je odanost gotovo nepokolebljiva. Promjene ga plaše, stoga će radije raditi na popravljanju odnosa nego ga napustiti i krenuti u nepoznato. Njegova se vjernost očituje u djelima, a ne samo u riječima. On je partner koji pruža materijalnu i emocionalnu sigurnost. Tvrdoglav po prirodi, bik je jednako uporan i u ljubavi. Jednom kad odabere partnera, smatra ga svojim i teško ga pušta. Njihova postojanost i pouzdanost čine ih jednim od najvjernijih partnera u cijelom zodijaku.

Jarac: Odgovornost i predanost kao životni projekt

Jarac, kojim vlada strogi i disciplinirani Saturn, na ljubav i veze gleda s jednakom ozbiljnošću kao i na svoju karijeru. Za njega partnerstvo nije igra, već dugoročni projekt koji zahtijeva rad, trud i posvećenost. Pripadnici ovog zemljanog znaka ne gube vrijeme na površne avanture, traže partnera za cijeli život, nekoga s kim mogu graditi zajedničku budućnost i ostvariti ciljeve. Iako na prvi pogled djeluju rezervirano, pa čak i hladno, ispod te se površine krije iznimno odan i pouzdan partner. Jarac će stajati uz svog partnera u dobru i zlu, pružajući mu nepokolebljivu podršku. Izdaju smatraju osobnim neuspjehom i kršenjem vlastitih moralnih načela, stoga je vjernost za njih pitanje časti. Njihova odanost proizlazi iz dubokog osjećaja odgovornosti i strpljenja.

Najvjerniji znakovi: Ako je rođen u jednom od ova 3 znaka, možete mirno spavati
Unsplash

Tko se još ističe odanošću

Iako se rak, bik i jarac izdvajaju kao stupovi vjernosti, važno je spomenuti i druge znakove koji visoko cijene odanost. Škorpion je poznat po svojoj intenzivnoj i strastvenoj predanosti. Jednom kada stekne povjerenje, njegova je lojalnost apsolutna, no jednako tako, izdaju nikada ne zaboravlja i ne oprašta. Lav je također iznimno vjeran partner, no njegova je odanost isprepletena s ponosom. Partnera doživljava kao dio sebe i žestoko će ga braniti, očekujući istu razinu divljenja zauzvrat.

Na kraju, važno je zapamtiti da su zvijezde samo vodič. Iako astrologija može ukazati na određene sklonosti, snaga veze ovisi o trudu, komunikaciji i međusobnom poštovanju oba partnera. Pripadnici "manje vjernih" znakova mogu izgraditi čvrste i stabilne odnose, kao što se i oni "najvjerniji" ponekad mogu naći na krivom putu. Ključ je u razumijevanju i prihvaćanju partnera, bez obzira na to što piše u njegovom horoskopu.

Najvjerniji znakovi: Ako je rođen u jednom od ova 3 znaka, možete mirno spavati