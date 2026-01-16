403 Forbidden

Astro
ZA SVAKI ZNAK

Mladi Mjesec u Jarcu 18. siječnja: Vrijeme je za kozmičku inventuru i postavljanje temelja za budućnost

Ana Ivančić
16. siječnja 2026.
Mladi Mjesec u Jarcu 18. siječnja: Vrijeme je za kozmičku inventuru i postavljanje temelja za budućnost
Shutterstock
Energija ovog mladog Mjeseca poziva na zrelost i strpljenje. Odluke donesene sada imat će dugotrajan utjecaj, stoga je važno djelovati promišljeno. Prihvatite ovaj poziv na odgovornost kao priliku da izgradite život koji nije samo uspješan, već i duboko ispunjujući

Prvi mladi Mjesec u 2026. godini dogodit će se u nedjelju, 18. siječnja, u znaku Jarca, donoseći sa sobom snažnu energiju za postavljanje dugoročnih ciljeva i preuzimanje odgovornosti. Ovo nije vrijeme za impulzivne odluke ili nerealne želje, već za ozbiljan i promišljen pristup životu. Energija Jarca poziva nas da budemo graditelji svoje budućnosti, tražeći od nas da zasučemo rukave i stvorimo čvrste temelje za razdoblje koje je pred nama. Ova lunacija označava početak šestomjesečnog ciklusa koji će kulminirati punim Mjesecom u Jarcu početkom srpnja, što znači da će se plodovi našeg sadašnjeg truda vidjeti tek tada.

Energija Jarca donosi red i odgovornost

Tijekom ovog mladog Mjeseca, na nebu će se formirati takozvani stelij, s čak četiri nebeska tijela u Jarcu: Suncem, Mjesecom, Merkurom i Marsom. Takva koncentracija planetarne energije naglašava potrebu za disciplinom, strukturom i jasnoćom. Jarac je znak koji cijeni tradiciju, marljivost i ambiciju, stoga nas ovaj period potiče da realno sagledamo svoje živote. Vrijeme je za svojevrsnu kozmičku inventuru, ozbiljan razgovor sa samim sobom o tome što uistinu želimo, a što više nema mjesta u našim životima, bilo da je riječ o poslu, odnosima ili navikama.

Ovo je prilika da otpustimo sve ono što nas sputava i hrabro zakoračimo prema promjenama koje su utemeljene na iskrenosti i zrelosti. Pod utjecajem ove moćne energije, potaknuti smo definirati svoje granice i komunicirati svoje namjere precizno i s integritetom, postavljajući temelje za stabilniju i svrhovitiju budućnost.

Horoskop: Kako iskoristiti moćnu energiju mladog Mjeseca

Ovan

Mladi Mjesec aktivira vaše polje karijere i javnog statusa. Ambicije su vam na vrhuncu i osjećate snažnu odlučnost da svoje ciljeve provedete u djelo. Neuspjeh nije opcija, ali pripazite da vas ne ponese entuzijazam. Strpljenje i strateško planiranje donijet će vam uspjeh u idućih šest mjeseci. Ne zaboravite na ravnotežu između posla i privatnog života kako biste izbjegli sagorijevanje.

Bik

Fokus je na širenju horizonata, bilo kroz putovanja, obrazovanje ili istraživanje novih filozofija. Vrijeme je da svoje snove pretvorite u praktične planove. Ovaj mladi Mjesec potiče vas da izađete iz zone komfora i osmislite mapu puta za budućnost koja nadilazi vaša trenutna ograničenja. Inicijative koje sada pokrenete imaju potencijal poboljšati i vašu financijsku situaciju.

Blizanci

Očekuje vas dubinsko preispitivanje na polju zajedničkih resursa, financija, ali i intimnih odnosa. Vrijeme je za rješavanje starih dugova, kako materijalnih tako i emocionalnih. Praktična energija Jarca pomaže vam da organizirate svoje financije i vodite ozbiljne razgovore o odgovornostima i zajedničkim ulaganjima. Oslobađanjem prošlosti stvarate prostor za bolju budućnost.

Rak

Odnosi i partnerstva dolaze u prvi plan. Ova lunacija donosi vam priliku da ojačate postojeće veze ili privučete nove, stabilne partnere, bilo u ljubavi ili poslu. Sada je vrijeme za iskrene i prizemljene razgovore o budućnosti i zajedničkim ciljevima. Jasno izrazite svoja očekivanja i tražite isto od druge strane kako biste izgradili nešto trajno.

Lav

Vaša pažnja usmjerena je na svakodnevne navike, zdravlje i radnu rutinu. Mladi Mjesec potiče vas da stvorite organiziraniji i učinkovitiji životni stil. Razmislite koje navike podržavaju vaše blagostanje, a koje vas koče. Uvođenje novih, održivih rutina ne samo da će poboljšati vaše zdravlje, već će vam donijeti osjećaj sigurnosti i kontrole.

Djevica

Vrijeme je da se povežete sa svojim srcem i posvetite se onome što volite. Mladi Mjesec u srodnom zemljanom znaku aktivira vaše polje kreativnosti, romantike i radosti. Hranite svoju dušu aktivnostima koje vas ispunjavaju. Ovo je idealan trenutak da hobi pretvorite u posao ili da postavite jasne i iskrene namjere u ljubavnom životu.

Vaga

Fokus je na domu, obitelji i unutarnjoj stabilnosti. Osjećate potrebu za stvaranjem sigurnog utočišta, bilo doslovno ili emocionalno. Ako razmišljate o preseljenju ili ulaganju u nekretnine, sljedećih šest mjeseci mogli bi donijeti značajan napredak. Jačanje temelja vašeg života dat će vam snagu i oslonac za sve buduće izazove.

Škorpion

Vaša sposobnost strateškog razmišljanja i komunikacije dolazi do izražaja. Iskoristite energiju Jarca za planiranje, organiziranje i vođenje važnih razgovora. Ovo je vrijeme za postavljanje novih, boljih obveza prema sebi i drugima. Kada imate jasnoću u mislima, sve ostalo prirodno dolazi na svoje mjesto.

Strijelac

Financije i osobne vrijednosti su u središtu pozornosti. Praktičnost Jarca potiče vas da preispitate na što trošite svoje vrijeme, novac i energiju. Odredite prioritete i usredotočite se na ono što je uistinu važno. Postavljanje zdravog odnosa prema novcu i resursima sada će vam donijeti dugoročnu stabilnost i sigurnost.

Jarac

Ovo je vaš osobni "reset". Mladi Mjesec u vašem znaku djeluje poput drugog rođendana, nudeći vam priliku za novi početak. Vrijeme je za brutalnu iskrenost prema sebi. Jasno vidite što više ne želite tolerirati i gdje morate povući crtu. Donesite odluke koje će vas usmjeriti prema autentičnijoj verziji sebe u godini koja dolazi.

Vodenjak

Prije novih početaka, potrebni su završeci. Ovaj mladi Mjesec u vašoj dvanaestoj kući podsvijesti potiče vas da otpustite prošlost, stare navike i ograničavajuća uvjerenja. Pripremite se za transformaciju koja dolazi. Oslobađanjem onoga što vam više ne služi, stvarate prostor za nove prilike koje će se uskoro pojaviti.

Ribe

Vaši snovi i vizije za budućnost dobivaju priliku za ostvarenje. Ovo je vaš godišnji "Mjesec želja", koji ove godine ima dodatnu snagu da vaše ideale pretvori u dostižnu stvarnost. Povežite se s ljudima koji vas podržavaju i udružite se u timskim projektima. Vaša mreža prijatelja i suradnika ključni je izvor sreće i prilika.

