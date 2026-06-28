Mars ulazi u blizance i donosi turbulentnih 6 tjedana: Dva znaka su posebno na udaru

Tranzit Marsa u blizancima razdoblje je izražene dualnosti. Nudi golem potencijal za intelektualni rast, kreativno izražavanje i stvaranje novih veza, ali istovremeno zahtijeva svjesnost i taktičnost

Krajem lipnja 2026. godine očekuje nas jedna od najznačajnijih astroloških promjena godine. Mars, planet akcije, ambicije i energije, 28. lipnja napušta spori i postojani znak bika te ulazi u zračni, brzi i komunikativni znak blizanaca, gdje će se zadržati sve do 11. kolovoza. Ovaj tranzit označava dramatičnu promjenu kolektivne energije, gurajući nas prema bržem donošenju odluka, pojačanoj komunikaciji i neočekivanim prilikama koje mogu definirati drugu polovicu godine.

Što donosi Mars u znaku blizanaca?

Ulaskom Marsa u blizance, fokus se s fizičke snage i materijalne upornosti prebacuje na mentalnu oštrinu. Riječ postaje glavno oružje i najvažniji alat za postizanje ciljeva. Energija postaje živahna, znatiželjna i pomalo nemirna, potičući nas na učenje novih vještina, putovanja, pisanje i umrežavanje. Ovo je razdoblje u kojem će se cijeniti snalažljivost, prilagodljivost i sposobnost obavljanja više zadataka istovremeno. Međutim, ova brza energija nosi i svoje izazove. Postoji opasnost od rasipanja snage na previše različitih strana, što može dovesti do površnosti i mentalnog umora. Komunikacija, iako naglašena, može postati i bojno polje. Povećana je sklonost verbalnim sukobima, oštrim raspravama, tračevima i nepromišljenim izjavama. Kako Mars u Blizancima voli igrati "đavoljeg odvjetnika", važno je birati riječi i biti svjestan njihove moći. Cijelu situaciju dodatno komplicira činjenica da Merkur, vladar blizanaca, kreće retrogradno već 29. lipnja, što može unijeti konfuziju, nesporazume i potrebu za vraćanjem na stare razgovore i nedovršene poslove.

Koji znakovi najviše profitiraju?

Ovaj dinamičan tranzit neće svi osjetiti na isti način, no neki će znakovi imati vjetar u leđa. Najviše koristi od ove energije imat će zračni znakovi: blizanci, vage i vodenjaci. Blizancima Mars u vlastitom znaku donosi nevjerojatan poticaj energije, samopouzdanja i karizme, čineći ih nezaustavljivima u ostvarivanju osobnih ciljeva. Vagama i vodenjacima ovaj tranzit aktivira polja putovanja, učenja, druženja i dugoročnih planova, otvarajući im vrata za širenje horizonta i ostvarivanje važnih kontakata. Uz njih, poticajnu energiju osjetit će i vatreni znakovi. Ovnovima se ubrzava komunikacija i otvaraju prilike za kraća putovanja i uspješne pregovore, dok će lavovi osjetiti snažan poticaj u društvenom životu i timskim projektima.

Dva znaka na posebnom oprezu

Dok će neki cvjetati, promjenjivi znakovi - djevice, strijelci i ribe - osjetit će najveći intenzitet i potencijalne izazove ovog tranzita. Ipak, dva se znaka posebno trebaju pripremiti na izazove i paziti na svoje reakcije.

Djevica

Mars u blizancima formira napet aspekt kvadrata s njihovim Suncem, donoseći stres i frustracije prvenstveno u poslovnom okruženju. Komunikacija s nadređenima i autoritetima mogla bi postati zahtjevna, a pritisak rokova i zadataka mogao bi stvoriti osjećaj preopterećenosti. Moguće su svađe i nesporazumi s kolegama, a ključno je ne preuzimati previše obaveza odjednom. Djevicama se savjetuje da postave jasne prioritete i izbjegavaju mentalno rasipanje kako bi sačuvale energiju.

Ribe

I one se nalaze u izazovnom kvadratu s Marsom, što može stvoriti tenzije na relaciji između privatnog i poslovnog života. Osjećaj unutarnjeg nemira i rastrganosti bit će naglašen, a mogući su i nesporazumi s članovima obitelji. Energija će biti raspršena, stoga je važno pronaći načine za uzemljenje i ne donositi važne odluke impulzivno ili na temelju nepotpunih informacija. Strijelci bi također trebali biti na oprezu jer će im Mars biti u opoziciji, što može dovesti do otvorenih sukoba u partnerskim i međuljudskim odnosima.