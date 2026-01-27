403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Astro
VELIKI OPORAVAK

Kineski godišnji horoskop za znak Svinja za 2026.: Što vas čeka u godini Vatrenog Konja

Ana Ivančić
27. siječnja 2026.
Kineski godišnji horoskop za znak Svinja za 2026.: Što vas čeka u godini Vatrenog Konja
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Godina 2026. je za Svinje maraton, a ne sprint. Godina nudi izvanredne prilike za oporavak i rast, ali samo ako mudro upravljate svojom energijom

Nakon izazovne 2025. godine, osobe rođene u znaku Svinje ulaze u 2026. s osjećajem olakšanja i novog početka. Godina Vatrenog Konja, koja počinje 17. veljače 2026., donosi dinamičnu i brzu energiju koja je u suprotnosti s mirnom i staloženom prirodom Svinje. Iako to zvuči kao recept za sukob, kineska astrologija ovu godinu vidi kao period "velikog oporavka". To je vrijeme kada se prepreke uklanjaju, a trud napokon počinje donositi plodove. Ipak, uspjeh neće doći bezuvjetno; ključ će biti u prilagodbi, strpljenju i mudrom upravljanju energijom.

U znaku Svinje rođene su osobe 1935., 1947., 1959., 1971., 1983., 1995., 2007. i 2019. godine. Njihova urođena iskrenost, marljivost i suosjećanje bit će najveći aduti u godini koja zahtijeva izlazak iz zone komfora.

Posao i financije: Povratak stabilnosti uz dozu opreza

Karijera za Svinje u 2026. godini kreće uzlaznom putanjom. Brzi tempo koji nameće Vatreni Konj gurnut će vas izvan uobičajenih okvira, potičući kreativnost i inovativnost. Ovo je izuzetno povoljna godina za sve koji se bave kreativnim poslovima, komunikacijama ili radom s ljudima. Prema kineskim prognozama, pomoć će stizati i od takozvanih "plemenitih ljudi" (貴人), odnosno utjecajnih saveznika i mentora koji će prepoznati vaš talent i otvoriti vam nova vrata. Zvijezde poput "Yue De" donose podršku nadređenih i poboljšavaju međuljudske odnose na radnom mjestu.

Financijska situacija se značajno popravlja. Vaš glavni izvor prihoda, bilo da je riječ o plaći ili poslovanju, jača i postaje stabilniji. Međutim, energija Vatrenog Konja potiče na impulzivnu i ekstravagantnu potrošnju. Društveni život bit će bogat, ali i skup, stoga je ključno postaviti jasan proračun i držati se plana. Izbjegavajte visokorizična ulaganja i ne nasjedajte na obećanja o brzoj zaradi. Ova godina je namijenjena obnovi i postavljanju temelja za budućnost, a ne bogaćenju preko noći. Poseban oprez savjetuje se prilikom potpisivanja ugovora; budite pedantni i čitajte sitna slova kako biste izbjegli moguće pravne nesporazume.

Ljubav i odnosi: Godina strasti i velikih iskušenja

Ljubavni život Svinja bit će iznimno aktivan i pun događanja. Vaša "breskvina sreća", kako se u kineskoj astrologiji naziva romantična privlačnost, na vrhuncu je. Samci će imati pregršt prilika za nova poznanstva, a romanse će se razvijati brzo i strastveno. Ipak, vatrena priroda Konja može donijeti veze koje se jednako brzo ugase kao što su i planule. Stoga je važno tražiti dubinu i iskrenost, a ne samo površinsko uzbuđenje.

Za one koji su u vezama, godina donosi dvostruki izazov. S jedne strane, strast se može ponovno rasplamsati, no s druge, dinamična energija može lako dovesti do svađa i nesporazuma. Ključ za harmoniju leži u strpljenju, otvorenoj komunikaciji i izbjegavanju tvrdoglavosti. Najveće upozorenje za sve Svinje odnosi se na iskušenja. Astrološki izvori naglašavaju da će biti prilika za afere ili ulazak u neprikladne odnose koji mogu nanijeti katastrofalnu štetu vašoj reputaciji, obitelji i financijama. Očuvanje povjerenja i jačanje veze s partnerom treba biti prioritet.

Zdravlje kao apsolutni prioritet

Ako postoji jedno područje na koje Svinje moraju obratiti posebnu pozornost u 2026., to je zdravlje. Astrološka predviđanja ističu prisutnost nepovoljne zvijezde "Bing Fu" ili "amajlije bolesti", što zdravlje čini vašom Ahilovom petom ove godine. Sukob vašeg vodenog elementa i vatrene energije godine može se odraziti na kardiovaskularni sustav, bubrege i opću vitalnost.

Bit ćete skloniji prehladama, respiratornim problemima i iscrpljenosti. Najveća opasnost leži u ignoriranju manjih simptoma. Nemojte "gurati kroz umor". Na prvi znak bolesti, usporite, odmorite se i potražite savjet liječnika. Stručnjaci za kinesku astrologiju savjetuju izbjegavanje prenapučenih i zagušljivih prostora. Umjesto toga, birajte boravak u prirodi i na svježem zraku. Mentalno zdravlje također je važno; brzi tempo godine može uzrokovati anksioznost, stoga su tehnike opuštanja poput meditacije ili joge više nego preporučljive.

Zaštitite svoje zdravlje, budite odani u odnosima i strpljivi u poslu. Ako uspijete u tome, na kraju godine gledat ćete unatrag s osjećajem postignuća i zadovoljstva, spremni za sve što budućnost nosi.

Pročitajte još o:
Kineski HoroskopHoroskopGodišnji Horoskop
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELIKI OPORAVAK
Kineski godišnji horoskop za znak Svinja za 2026.: Što vas čeka u godini Vatrenog Konja