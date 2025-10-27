Horoskop za utorak: Rakovi samo smireno, vage će osjetiti malu nervozu

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Osoba iz vaše radne sredine pokazat će vam svoju naklonost. Bit ćete zbunjeni i pomalo na distanci. POSAO: Svi poslovi povezani s ljepotom i estetikom općenito, danas će vam ići od ruke. Čak ćete i u financijskim temama težiti finoći. ZDRAVLJE&SAVJET: Dotjerajte se.

Bik

LJUBAV: Uspjet ćete izraziti ono što vas brine i muči, tako da više neće biti dvojbi oko toga o čemu se radi. POSAO: Danas se otvaraju jedna mala vrata kroz koja prolazite, a možda i krenete na kraće poslovno putovanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslonite se na ljude oko sebe.

Blizanci

LJUBAV: Konačno će vam postati sasvim jasno kako bi trebao izgledati vaš idealni partner. Prema toj slici, vi ćete tražiti. POSAO: Sazret će uvjeti za jednu profesionalnu suradnju koja zahtijeva stručnost ili suradnju s inozemstvom. ZDRAVLJE&SAVJET: Krećite se među ljudima.

Rak

LJUBAV: Neki će razmišljati kako bi izgledao njihov ljubavni život u drukčijim okolnostima. Shvatit će da je i ovako dobro. POSAO: Stvaraju se uvjeti za jednu sponzorsku suradnju koja vas veseli. Poradit ćete na definiranju detalja. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne uzbuđujte se oko ničega.

Lav

LJUBAV: Danas se nemojte zbuniti ako povremeno osjetite deziluzionira ili depresivnost. Ova malodušnost prolazna je. Voljeni ste. POSAO: Mogli biste pokazati svu svoju trenutačnu tvrdoću prema idejama svojih nadređenih. Bit će nadmudrivanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Potražite humoristične sadržaje.

Djevica

LJUBAV: U popodnevnim satima naći ćete zajednički jezik s voljenom osobom oko većine tema koje vas zaokupljaju. POSAO: Vaše zamisli pokazat će se kao iznimno kreativne i estetski zanimljive. Bilo bi dobro da ih razradite. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje u drugom dijelu dana.

Vaga

LJUBAV: U ljubavnim pitanjima danas će vam sve ići lako. Osjećaji će biti pozitivni, izraženi, a vi i druga strana zadovoljni. POSAO: Odličan je dan za sve kreativce, umjetnike i one koji se prezentiraju pred publikom. Talenti se očiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Unatoč maloj nervozi, bit ćete dobro.

Škorpion

LJUBAV: Oni u vezama bit će raspoloženi za izlaske, ali im potreba za dominacijom neće dati mira, pa će druge navoditi da ih slušaju pod svaku cijenu. POSAO: Vrlo je vjerojatno nadmudrivanje s nadređenima gdje nitko neće popuštati. Vi ćete tvrditi jedno, a oni drugo. ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljen, spašen.

Strijelac

LJUBAV: U vama će ojačati potreba za povlačenjem. Sreću ćete naći u ugodnom ozračju doma s vašom najdražom osobom. POSAO: Niste raspoloženi za velike poteze, a baš se to od vas očekuje. Utoliko ćete raditi s manje volje, ali energije imate dovoljno. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne trebate žuriti, ali ni razvlačiti.

Jarac

LJUBAV: Objektivno stojite dobro. Subjektivno, današnji dan donijet će vam nešto otupjelosti i inercije za ljubav. POSAO: Vjerojatno ćete se zateći u frustrirajućem položaju jer će vaši šefovi vući na jednu, a vi na drugu stranu. ZDRAVLJE&SAVJET: Ništa ne forsirajte.

Vodenjak

LJUBAV: Balansirat ćete između neobaveznog brbljanja uz kavu i idile obiteljskog ozračja. Bit ćete čas vani, čas u kući. Rezultat: promjenljiv. POSAO: Kako dan bude odmicao, vi ćete sve više shvaćati da se stvari mogu odraditi kreativnije i kvalitetnije. ZDRAVLJE&SAVJET: Primijenite svoje ideje u praksi.

Ribe

LJUBAV: Vaše riječi pune emocija partner će prepoznati kao znak da je vrijeme za još bolje povezivanje i zbližavanje. POSAO: Danas radite na više razina: financijska strana napreduje dobro, a tu su i poslovi s komunikacijama, no i kreativna strana djelatnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Sve je na svom mjestu.