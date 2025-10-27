Tri neodoljiva cheesecakea koji su savršeni za jesenske dane

Gastro
Shutterstock
Shutterstock
Bilo da odabereš bundevu, jabuke ili kesten – svaki od ovih cheesecakea unijet će u tvoj dom miris jeseni i toplinu domaće slastice

Bez obzira na godišnje doba, cheesecake nikada ne izlazi iz mode. Ova kremasta poslastica s jednostavnom bazom, nježnim okusom sira i beskrajnim mogućnostima nadogradnje omiljeni je desert mnogih. No, u jesen cheesecake dobiva sasvim novu čar – toplo začinjene arome, voće iz bakinog vrta i kremaste teksture koje mame na još jedan zalogaj. Donosimo ti tri neodoljiva recepta koji savršeno pristaju uz tople napitke, miris cimeta i ugodne večeri kod kuće.

Cheesecake s bundevom i cimetom

Sastojci:

  • 200 g mljevenih keksa (npr. petit beurre)
  • 100 g otopljenog maslaca
  • 400 g krem sira (Philadelphia ili sličan)
  • 250 g pirea od bundeve
  • 150 g šećera
  • 2 jaja
  • 1 žličica cimeta
  • ½ žličice muškatnog oraščića
  • 1 žličica ekstrakta vanilije

Priprema:

Zagrij pećnicu na 170 °C.

Pomiješaj mljevene kekse s otopljenim maslacem i utisni smjesu u dno kalupa obloženog papirom za pečenje. Lagano pritisni žlicom ili čašom kako bi se podloga učvrstila.

U drugoj zdjeli izmiksaj krem sir, šećer i jaja dok ne dobiješ glatku smjesu. Dodaj pire od bundeve, vaniliju, cimet i muškatni oraščić. Sve sjedini mikserom.

Smjesu prelij preko podloge i poravnaj.

Peci oko 50 minuta, dok se sredina ne učvrsti, ali i dalje ostane lagano kremasta.

Ohladi cheesecake na sobnoj temperaturi, a zatim ga prebaci u hladnjak na barem četiri sata (idealno preko noći).

Pospi ga s malo cimeta i šećera u prahu prije posluživanja.

Cheesecake s jabukama i karamelom

Sastojci:

  • 200 g mljevenih keksa
  • 100 g maslaca
  • 400 g krem sira
  • 100 g kiselog vrhnja
  • 120 g šećera
  • 2 jaja
  • 2 jabuke (oguljene i narezane na tanke ploške)
  • 1 žličica cimeta
  • 100 ml karamele (domaće ili kupovne)

Priprema:

Podlogu napravi isto kao u prvom receptu – kekse i maslac pomiješaj i utisni u kalup.

U drugoj zdjeli izmiksaj krem sir, vrhnje, šećer i jaja dok ne dobiješ svilenkastu smjesu.

Dodaj žličicu cimeta i nježno umiješaj narezane jabuke.

Prelij smjesu preko podloge i peci oko 45 minuta na 160 °C.

Kada se cheesecake ohladi, prelij ga toplom karamelom i ukrasi svježim kriškama jabuka ili s malo prženih oraha za dodatni “crunch”.

Ostavi ga da se dobro rashladi prije rezanja – tada će se okusi jabuka, cimeta i karamele savršeno spojiti.

 

Čokoladni cheesecake s kestenom

Sastojci:

  • 180 g čokoladnih keksa
  • 100 g otopljenog maslaca
  • 300 g krem sira
  • 200 g kesten pirea (zaslađenog)
  • 150 g tamne čokolade
  • 100 ml vrhnja za šlag
  • 2 jaja
  • 80 g šećera

Priprema:

Samelji kekse, dodaj otopljeni maslac i utisni smjesu u kalup.

Tamnu čokoladu otopi s vrhnjem za šlag (najlakše u mikrovalnoj ili na pari) i ostavi da se malo ohladi.

U drugoj zdjeli izmiksaj krem sir, kesten pire, šećer i jaja. Dodaj rastopljenu čokoladu i dobro sjedini.

Smjesu prelij preko podloge i peci 40 minuta na 160 °C.

Ohladi do sobne temperature, a zatim ga stavi u hladnjak najmanje 4 sata.

Posluži uz tučeno vrhnje, malo naribane čokolade ili nekoliko kestenovih puslica za pravi jesenski ugođaj.

