Tri neodoljiva cheesecakea koji su savršeni za jesenske dane
Bez obzira na godišnje doba, cheesecake nikada ne izlazi iz mode. Ova kremasta poslastica s jednostavnom bazom, nježnim okusom sira i beskrajnim mogućnostima nadogradnje omiljeni je desert mnogih. No, u jesen cheesecake dobiva sasvim novu čar – toplo začinjene arome, voće iz bakinog vrta i kremaste teksture koje mame na još jedan zalogaj. Donosimo ti tri neodoljiva recepta koji savršeno pristaju uz tople napitke, miris cimeta i ugodne večeri kod kuće.
Cheesecake s bundevom i cimetom
Sastojci:
- 200 g mljevenih keksa (npr. petit beurre)
- 100 g otopljenog maslaca
- 400 g krem sira (Philadelphia ili sličan)
- 250 g pirea od bundeve
- 150 g šećera
- 2 jaja
- 1 žličica cimeta
- ½ žličice muškatnog oraščića
- 1 žličica ekstrakta vanilije
Priprema:
Zagrij pećnicu na 170 °C.
Pomiješaj mljevene kekse s otopljenim maslacem i utisni smjesu u dno kalupa obloženog papirom za pečenje. Lagano pritisni žlicom ili čašom kako bi se podloga učvrstila.
U drugoj zdjeli izmiksaj krem sir, šećer i jaja dok ne dobiješ glatku smjesu. Dodaj pire od bundeve, vaniliju, cimet i muškatni oraščić. Sve sjedini mikserom.
Smjesu prelij preko podloge i poravnaj.
Peci oko 50 minuta, dok se sredina ne učvrsti, ali i dalje ostane lagano kremasta.
Ohladi cheesecake na sobnoj temperaturi, a zatim ga prebaci u hladnjak na barem četiri sata (idealno preko noći).
Pospi ga s malo cimeta i šećera u prahu prije posluživanja.
Cheesecake s jabukama i karamelom
Sastojci:
- 200 g mljevenih keksa
- 100 g maslaca
- 400 g krem sira
- 100 g kiselog vrhnja
- 120 g šećera
- 2 jaja
- 2 jabuke (oguljene i narezane na tanke ploške)
- 1 žličica cimeta
- 100 ml karamele (domaće ili kupovne)
Priprema:
Podlogu napravi isto kao u prvom receptu – kekse i maslac pomiješaj i utisni u kalup.
U drugoj zdjeli izmiksaj krem sir, vrhnje, šećer i jaja dok ne dobiješ svilenkastu smjesu.
Dodaj žličicu cimeta i nježno umiješaj narezane jabuke.
Prelij smjesu preko podloge i peci oko 45 minuta na 160 °C.
Kada se cheesecake ohladi, prelij ga toplom karamelom i ukrasi svježim kriškama jabuka ili s malo prženih oraha za dodatni “crunch”.
Ostavi ga da se dobro rashladi prije rezanja – tada će se okusi jabuka, cimeta i karamele savršeno spojiti.
Čokoladni cheesecake s kestenom
Sastojci:
- 180 g čokoladnih keksa
- 100 g otopljenog maslaca
- 300 g krem sira
- 200 g kesten pirea (zaslađenog)
- 150 g tamne čokolade
- 100 ml vrhnja za šlag
- 2 jaja
- 80 g šećera
Priprema:
Samelji kekse, dodaj otopljeni maslac i utisni smjesu u kalup.
Tamnu čokoladu otopi s vrhnjem za šlag (najlakše u mikrovalnoj ili na pari) i ostavi da se malo ohladi.
U drugoj zdjeli izmiksaj krem sir, kesten pire, šećer i jaja. Dodaj rastopljenu čokoladu i dobro sjedini.
Smjesu prelij preko podloge i peci 40 minuta na 160 °C.
Ohladi do sobne temperature, a zatim ga stavi u hladnjak najmanje 4 sata.
Posluži uz tučeno vrhnje, malo naribane čokolade ili nekoliko kestenovih puslica za pravi jesenski ugođaj.