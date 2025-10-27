'Divlje pčele' snimaju se paralelno na dvije etaže studija u Jadran Filmu. Izgrađeno je ukupno 15 setova koji se prostiru na oko 2000 metara kvadratnih. Sve snimaju kamere s filmskim objektivima, a studio je rasvijetljen s više od 600 rasvjetnih tijela.

Osim obiteljskih kuća Runje i Vukas, izgrađene su ulice popločene kamenom i ogromni mjesni trg, s crkvenim zvonikom i drvetom masline. Tu su i brojni obrti s pripadajućim interijerima, opremljenima do posljednjeg detalja, u kojima će se također odigrati dio scena – lokalna gostionica, brijačnica, krojačnica, mesnica, mjesna škola, trgovina, a sve to osigurat će da gledatelji u potpunosti budu teleportirani u 1950-e godine te osjete kao da su dio nekih prošlih vremena.

Sav namještaj unutar objekata na setu je autentičan te se kupovao u više zemalja regije i Europe, a za potpuni retro doživljaj, tu su, primjerice, i originalna šivaća mašina, stari telefoni i fotoaparati, stara izdanja knjiga i časopisa, staro posuđe, uređaji poput glačala, gramofona...

"Produkcija ovakve serije iznimno je zahtjevna jer sve, od scenografije, kostima, rekvizite, make upa i frizure, mora vjerno dočarati duh vremena“, ističu iz produkcijskog tima, „Poseban je izazov snimanje na lokacijama, na kojima se mora izbjeći svaki moderni zvuk ili detalj suvremenog života kako bi gledateljima pružio vjerodostojan povijesni doživljaj. Uz to, zahtijeva se savršena koordinacija svih produkcijskih sektora, kako bi se postigla visoka kvaliteta proizvoda.“