Viktorija Rađa pokazala kako priprema pašticadu, Marijana Batinić je pohvalila: 'Najbolja uz onu moje matere'

Viktorija je snimila recept u tri dijela i dobila mnoštvo komplimenata za svoje kulinarsko umijeće, a mnogi su joj se i pozvali na ručak

Nekadašnja misica i modna ikona, a čini se i izvrsna kuharica, Viktorija Rađa na Instagramu je pokazala kako priprema dalmatinsku pašticadu. Stručnjakinja za fitness i supruga košarkaške legende Dine Rađe ponovno je pustila pratitelje s Instagrama u svoj obiteljski dom, točnije, u kuhinju, te snimila recept za ovo poznato dalmatinsko jelo.

Recept je snimila u tri dijela, a osim pripreme mesa i umaka, pokazala je i kako radi domaće njoke koji su savršen prilog uz ovo aromatično jelo

"U ovo jelo investirano je puno ljubavi i vremena da u njemu jednostavno moraš guštat", napisala je uz prvi video u kojem je pokazala pripremu za samo kuhanje, a u komentarima su odmah počeli padati komplimenti.

Javila joj se i voditeljica Marijana Batinić koja joj je dala ultimativni kompliment - postavila je njenu pašticadu uz bok onoj svoje majke.

"Najbolja uz onu moje matere", napisala je Marijana, Viktorijina bliska prijateljica.

U drugoj objavi pokazala je kuhanje - s naglaskom na šug koji je duša pašticade. U komentarima se javio i pjevač Luka Nižetić te se pozvao na degustaciju.

"Stižžžeeen! Ne moraš previše grijat", napisao je glazbenik i vlasnik restorana.

U posljednjem videu Viktorija je snimila recept za domaće krumpirove njoke.