Horoskop za utorak: Blizanci moraju predahnuti, škorpioni će uživati u flertu

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Moguće je da odete na jedno mjesto na koje ne izlazite često i da se lijepo provedete. Samo ništa ne forsirajte. POSAO: Proširit ćete poslovne kontakte, ali u samom izražavanju još uvijek ste zbrkani. Zato pustite druge neka pričaju više nego vi. ZDRAVLJE&SAVJET: Nervozice.

Bik

LJUBAV: Sve kritike i probleme koje imate s drugom stranom danas ćete uspješno riješiti spontanim razgovorom bez pritiska. POSAO: Vaš cilj nije sasvim jasan, pa će vas drugi pitati o njemu. Nemojte im zamjeriti ako za vas nemaju strpljenja. ZDRAVLJE&SAVJET: Slušajte ljude oko sebe.

Blizanci

LJUBAV: Možda ćete se čuditi kako vam dobro ide u ljubavi. Jedino pazite da ne pričate tamo gdje ne treba. POSAO: Vaša energije bit će zarazna za okolinu. Mnogima ćete biti pravi poticaj jer ste konstruktivni i predani poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Ponekad treba i predahnuti.

Rak

LJUBAV: Razmišljat ćete o onom što ste dosad postigli u privatnom životu. Analizirat ćete svoje postupke. POSAO: Trud koji ste dosad uložili donio je stabilne temelje za razvoj posla. Nastavljate graditi započeto. ZDRAVLJE&SAVJET: Prepreke se tope same od sebe.

Lav

LJUBAV: Čak i ako niste presretni u osobnom životu, danas ćete naći ravnotežu uz pomoć vama bliskih ljudi i prijatelja. POSAO: Moguće je da ćete dobiti zasluženo priznanje ili će se jasno pokazati rezultati vašeg prethodnog rada. ZDRAVLJE&SAVJET: Sve ćete pobijediti.

Djevica

LJUBAV: Bolje ćete se osjećati u širem krugu ljudi nego u paru. Zato se povežite s društvom i ne pitajte previše. POSAO: Ni danas ne bi trebale izostati pohvale za vaš rad. Mnogima ćete biti pravi primjer uzornog djelatnika. ZDRAVLJE&SAVJET: Otpustite ljubavne brige.

Vaga

LJUBAV: Najbolje ćete se osjećati ako se s voljenom osobom zavučete u kuću. Tu ćete se predati jedno drugome. POSAO: Izgledno je rješenje jednog problema povezanog s nekretninama ili vašim domom. Posao ćete odraditi uobičajeno. ZDRAVLJE&SAVJET: Dozirajte jelo i piće.

Škorpion

LJUBAV: Neki će uživati u tajanstvenim pogledima i graditi mali flert. Drugi će se voditi intuicijom i maštom u ljubavnim pitanjima. POSAO: Danas će biti potrebno odraditi jedan sitniji zaostali posao koji je čekao. Bit će to mala inventura. ZDRAVLJE&SAVJET: Pijte više tekućine.

Strijelac

LJUBAV: Izgledno je pretjerivanje ili samohvala u odnosima s drugima. Nekom će to možda biti simpatično, a nekom ići na živce. POSAO: Vaši šefovi spremni su izaći vam u susret unatoč tome što to možda i nije pravedno. Cijenite njihov stav. ZDRAVLJE&SAVJET: Pretjerivanja u konzumacijama.

Jarac

LJUBAV: Vjerojatne su lovačke priče o vašem ljubavnom životu kojim ćete nastojati impresionirati drugu stranu. POSAO: Ako pred vas postavljaju veće i zahtjevnije zadaće, onda biste ih trebali i opravdati ozbiljnijim zalaganjem. ZDRAVLJE&SAVJET: Odrastite.

Vodenjak

LJUBAV: Vaša ljubavna renesansa nastavit će se i danas i to još jače, bolje i sretnije. Sve vrata su vam otvorena. POSAO: Mogao bi se dogoditi onaj čudesni „klik“ kojim sve stvari dolaze na svoje mjesto. Razmazite se. ZDRAVLJE&SAVJET: Danas su planete na vašoj strani.

Ribe

LJUBAV: Naći ćete način da se približite osobi do koje vam je stalo, ali još nećete doživjeti ono ispunjenje kojem težite. POSAO: Pred vama je povoljna financijska prilika o kojoj ste nekad sanjali. Sad je na vama je da pametno iskoristite. ZDRAVLJE&SAVJET: Kad jedete i gutate, činite to polako.