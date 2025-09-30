Horoskop za utorak: Bikovi usporite, djevicama će sve ići od ruke

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Danas ćete se baviti mišlju da li se upustiti u nešto značajnije s osobom koju srećete kroz radnu sredinu. POSAO: Bit ćete skloni podcijeniti svoje kvalitete i poslovne zasluge, pa će vam drugi ukazivati na njih. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne manipulirajte s ljudima.

Bik

LJUBAV: Bježat ćete u svoj svijet mašte i snova pred praznjikavom ljubavnom stvarnošću. Bit će to vaš ventil. POSAO: Ne treba srljati u nove projekte pod svaku cijenu. Bolje je prvo proanalizirati kamo vas oni mogu dovesti. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne morate se žuriti.

Blizanci

LJUBAV: Dosjetit ćete se kako nadvladati distancu u odnosu s voljenom osobom. Najvjerojatnije ćete si dati zajedničkog posla. POSAO: Kojim god poslom se bavili, danas će vam ići od ruke. Stvari će se slagati same od sebe, a vi ćete to samo pratiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

Rak

LJUBAV: Pristat ćete na sve zahtjeve voljene osobe jer ćete i vi misliti isto. Bit će to male slatke brige. KARIJERA: Poslovi u kojim se zahtijeva pronicljivost ili specifični talenti danas su vam jako dobro postavljeni. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u sebe.

Lav

LJUBAV: Moguće je da ćete i danas voditi bitku s voljenom osobom oko tvrdoglavosti. Ne zna se tko je luđi. POSAO: Nervoza koja se javlja kad pomislite na posao i suradnike potiče iz vaše prošlosti. Za nju sada nema razloga. ZDRAVLJE&SAVJET: Nije isključen kašalj.

Djevica

LJUBAV: U osobnom životu najbolje ćete se osjećati u krugu prijatelja. Izgledan je izlazak s njima i povjeravanje. POSAO: Oni koji danas rade, angažirat će se oko poslovne korespondencije u kojoj će biti duhoviti i vrlo ljubazni. ZDRAVLJE&SAVJET: Pobijedili ste prepreke.

Vaga

LJUBAV: Netko od vaših prijatelja podijelit će s vama svoju tugu. Ni vi nećete biti puno bolje kad se o ljubavi radi. POSAO: Ako radite posao povezan s umjetnošću, ovo je vaš dan. Svi ostali gledat će da poslu doprinesu na kreativan način. ZDRAVLJE&SAVJET: Potražite duhovite sadržaje.

Škorpion

LJUBAV: Zanemarit ćete prolazne turobne misli i kroz razgovor s voljenom osobom ostvariti vedriju atmosferu. POSAO: Možda neke vaše ideje neće biti odmah prihvaćene jer su zasad neprovedive u realnim okvirima. ZDRAVLJE&SAVJET: Sve u svoje vrijeme.

Strijelac

LJUBAV: Zanimat će vas sve što je neopipljivo u odnosu. Istraživat ćete suptilne varijacije i telepatsku povezanost. POSAO: Pred vama su dani reformi u kojim treba sačuvati dobre živce. Učinite to radeći predano i bez prigovora. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite prirodni.

Jarac

LJUBAV: Sentimentalnost i nježnost bit će glavna obilježja današnjeg dana. Imat ćete vrlo lijepe prilike za izražavanje ljubavi. POSAO: U stručnim pitanjima moglo bi doći do jedne rasprave ili nadmetanja oko toga tko je u pravu. Po običaju, nitko. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite pravedni.

Vodenjak

LJUBAV: Imat ćete lijepe ideje i pozitivan stav kojim ćete doprinijeti poboljšanju odnosa između vas i partnera. POSAO: Malo poslovno putovanje zadat će vam male glavobolje. Nećete biti zadovoljni organizacijom, ali objektivno, ona je dobra. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite za svojim ciljem.

Ribe

LJUBAV: Pred vama je vrlo ispunjavajući ljubavni dan. Bit ćete u prilici provesti prelijepo zajedničko vrijeme. POSAO: Ako radite posao koji nije konkretan, bit ćete iznimno uspješni. Ako vam je posao konkretan, bavit ćete se svime, samo ne njim. ZDRAVLJE&SAVJET: Sami ste najbolji šef.