Moda
Zara i H&M komadi koji podižu svaki outfit i djeluju luksuzno

Žena.hr
28. studenoga 2025.
Zara
Ako želiš osvježiti garderobu komadima koji djeluju profinjeno, ali ne zahtijevaju veliki budžet, Zara i H&M ostaju nezaobilazna shopping odredišta. Iako su cjenovno pristupačni, njihovi sezonski i klasični modeli često izgledaju kao da pripadaju mnogo luksuznijem rangu

U posljednje vrijeme high-street brendovi sve češće nude komade koji izgledaju iznenađujuće profinjeno, gotovo dizajnerski. Zara i H&M posebno se ističu u toj igri - njihove kolekcije spajaju trendove, kvalitetnije materijale i jednostavnu estetiku koja daje dojam luksuza bez visokih cijena. Upravo zato, ako tražiš komad koji će podići tvoju garderobu, a da i dalje ostaješ unutar razumnog budžeta, ova dva brenda su gotovo uvijek najbolja polazišna točka.

Ono što najviše privlači kod njihovih “luksuznijih” komada jest pažnja prema detaljima. Bilo da je riječ o strukturiranim kaputima, pletenini u neutralnim tonovima, kožnim torbicama minimalističkog dizajna ili elegantnim satenskim haljinama, Zara i H&M sve češće igraju na estetiku jednostavnosti i bezvremenskog šika. Upravo takvi komadi ostavljaju dojam promišljenog stila i lako se uklapaju u gotovo svaki outfit, od dnevnog do večernjeg.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Anouk Yve (@anoukyve)

U aktualnoj ponudi mogu se pronaći profinjene satenske suknje koje djeluju znatno skuplje, minimalistički kaputi koji podsjećaju na dizajnerske krojeve te pletivo od vune i kašmira koje kombinira udobnost i elegantnu siluetu. Takvi odabiri lako se uklapaju u različite stilove, od klasičnog minimalizma do pročišćene boemštine, i uspješno stvaraju dojam luksuza bez nepotrebnog troška.

Na kraju donosimo i pregled najboljih ovogodišnjih favorita iz Zare i H&M-a – komada koji dokazano podižu svaki outfit i ostavljaju dojam skupocjene, promišljene i moderne garderobe.

Zara, kaput - 129 €
Zara, kaput - 129 €

Zara, pulover - 39,95 €
Zara, pulover - 39,95 €

Zara, suknja - 22,95 €
Zara, suknja - 22,95 €

Zara, jakna - 39,95 €
Zara, jakna - 39,95 €

Zara, pulover - 29,95 €
Zara, pulover - 29,95 €

Zara, traperice - 39,95 €
Zara, traperice - 39,95 €

Zara, kardigan - 27,95 €
Zara, kardigan - 27,95 €

H&M, kardigan - 29,99 €
H&M, kardigan - 29,99 €

H&M, traperice - 39,99 €
H&M, traperice - 39,99 €

H&M, loaferice - 34,99 €
H&M, loaferice - 34,99 €

H&M, torba - 59,99 €
H&M, torba - 59,99 €

H&M, pulover - 39,99 €
H&M, pulover - 39,99 €

H&M, suknja - 39,99 €
H&M, suknja - 39,99 €

H&M, kaput - 179 €
H&M, kaput - 179 €

H&M, čizme - 57,99 €
H&M, čizme - 57,99 €
