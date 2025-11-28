Zara i H&M komadi koji podižu svaki outfit i djeluju luksuzno

Ako želiš osvježiti garderobu komadima koji djeluju profinjeno, ali ne zahtijevaju veliki budžet, Zara i H&M ostaju nezaobilazna shopping odredišta. Iako su cjenovno pristupačni, njihovi sezonski i klasični modeli često izgledaju kao da pripadaju mnogo luksuznijem rangu

U posljednje vrijeme high-street brendovi sve češće nude komade koji izgledaju iznenađujuće profinjeno, gotovo dizajnerski. Zara i H&M posebno se ističu u toj igri - njihove kolekcije spajaju trendove, kvalitetnije materijale i jednostavnu estetiku koja daje dojam luksuza bez visokih cijena. Upravo zato, ako tražiš komad koji će podići tvoju garderobu, a da i dalje ostaješ unutar razumnog budžeta, ova dva brenda su gotovo uvijek najbolja polazišna točka.

Ono što najviše privlači kod njihovih “luksuznijih” komada jest pažnja prema detaljima. Bilo da je riječ o strukturiranim kaputima, pletenini u neutralnim tonovima, kožnim torbicama minimalističkog dizajna ili elegantnim satenskim haljinama, Zara i H&M sve češće igraju na estetiku jednostavnosti i bezvremenskog šika. Upravo takvi komadi ostavljaju dojam promišljenog stila i lako se uklapaju u gotovo svaki outfit, od dnevnog do večernjeg.

U aktualnoj ponudi mogu se pronaći profinjene satenske suknje koje djeluju znatno skuplje, minimalistički kaputi koji podsjećaju na dizajnerske krojeve te pletivo od vune i kašmira koje kombinira udobnost i elegantnu siluetu. Takvi odabiri lako se uklapaju u različite stilove, od klasičnog minimalizma do pročišćene boemštine, i uspješno stvaraju dojam luksuza bez nepotrebnog troška.

Na kraju donosimo i pregled najboljih ovogodišnjih favorita iz Zare i H&M-a – komada koji dokazano podižu svaki outfit i ostavljaju dojam skupocjene, promišljene i moderne garderobe.

Zara, kaput - 129 €

Zara, pulover - 39,95 €

Zara, suknja - 22,95 €

Zara, jakna - 39,95 €

Zara, pulover - 29,95 €

Zara, traperice - 39,95 €

Zara, kardigan - 27,95 €

H&M, kardigan - 29,99 €

H&M, traperice - 39,99 €

H&M, loaferice - 34,99 €

H&M, torba - 59,99 €

H&M, pulover - 39,99 €

H&M, suknja - 39,99 €

H&M, kaput - 179 €