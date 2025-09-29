Mjesečni horoskop za listopad: Očekujte prijelomne trenutke, nove početke i puno strasti

Listopad nas vodi kroz snažne emotivne valove – od iskrenih razgovora i preispitivanja strasti, preko naglaska na ljubavi i harmoniji, pa sve do novih početaka i dubokih unutarnjih transformacija

Listopad donosi snažnu i strastvenu energiju. Već na početku mjeseca otvaraju se prilike za iskrene razgovore i oslobađanje od onoga što vas koči. Sredinom mjeseca naglasak je na ljubavi, ravnoteži i obnovi odnosa, dok se istovremeno pokreću i dublje osobne promjene.

Mladi Mjesec krajem listopada potiče nove početke u ljubavi, kreativnosti i projektima, a ulazak Sunca u škorpiona donosi introspektivnu i intenzivnu energiju. Mjesec završava naglaskom na iskrenost i širenje vidika.

Ovan

Vaši odnosi su u fokusu, ali Pun Mjesec u vašem znaku 6. listopada služi kao podsjetnik da ne zaboravite na vlastitu neovisnost. Taj dan ćete možda morati odlučno postaviti granice. Romantika cvjeta ulaskom Venere u Vagu 13. listopada. Ako ste slobodni, Mladi Mjesec 21. listopada idealan je dan za upoznavanje nekog novog. Krajem mjeseca, posebno oko 28. i 29., raste vaša želja za putovanjima. Zgrabite putovnicu i prepustite se avanturi!

Bik

Listopad vas stavlja u vozačevo sjedalo na poslu. Vaše pregovaračke vještine dolaze do izražaja, a pun Mjesec 6. listopada idealan je za prijeko potreban dan odmora. Sklad na radnom mjestu ili čak uredska romansa mogući su nakon 13. listopada. Ako tražite novi posao, iskoristite energiju Mladog Mjeseca 21. listopada. Ulazak Sunca u Škorpiona daje vam hrabrost da se pozabavite problematičnim odnosima i pronađete rješenja.

Blizanci

Vaše komunikacijske vještine su na vrhuncu, posebno nakon 6. listopada, što vam daje prednost na svakom sastanku. Pun Mjesec istog dana savršen je za večernji izlazak s prijateljima. Potencijal za pravu ljubav raste ulaskom Venere u Vagu 13. listopada – ako ste u potrazi za partnerom, sada je vrijeme da se aktivirate. Mladi Mjesec 21. listopada idealan je za spoj ili proslavu zaruka. Pazite na riječi krajem mjeseca kako biste održali mir.

Rak

Obitelj i dom bit će vam u središtu pozornosti. Iako će balansiranje posla i privatnog života biti izazov, vi to možete! Pun Mjesec 6. listopada obasjava vašu karijeru, donoseći mogući završetak važnog projekta. Nakon 13. listopada, osjetit ćete poriv za preuređenjem doma. Romantični poticaj stiže sa Suncem u Škorpionu 22. listopada, obećavajući ugodne jesenske večeri s voljenom osobom.

Lav

Očekuje vas užurban mjesec, no vi se s lakoćom nosite s obvezama. Pun Mjesec 6. listopada otvara mogućnosti za daleka putovanja. Vaš šarm i elokvencija bit će neodoljivi nakon 13. listopada, što je idealno za flert i pregovore. Važne vijesti ili ponuda mogli bi vam promijeniti planove oko 21. listopada. Pripremite se preuzeti glavnu ulogu u obiteljskim okupljanjima kada Sunce uđe u Škorpiona.

Djevica

Financije su u prvom planu, a Sunce u Vagi na početku mjeseca ukazuje na veći potencijal za zaradu. Merkur u Škorpionu od 6. listopada izoštrava vaš um i pomaže vam da jasno objasnite složene ideje. Iskoristite Pun Mjesec istog dana da pregledate svoj budžet. Mladi Mjesec 21. listopada donosi nove izvore prihoda – bilo kroz novi posao, honorarni angažman ili sjajnu ideju. Krajem mjeseca moguća su kraća putovanja.

Vaga

Sa Suncem u vašem znaku, vaša karizma je na vrhuncu i privlačite pažnju gdje god se pojavite. Pun Mjesec 6. listopada može donijeti jasnoću u vezi s jednim odnosom, što može rezultirati i prekidom. Kada vaša vladarica Venera uđe u vaš znak 13. listopada, pravo je vrijeme da se počastite novom frizurom ili odjećom. Mladi Mjesec 21. listopada vaš je osobni novi početak – iskoristite ga za jačanje samopouzdanja.

Škorpion

Na početku mjeseca osjećat ćete potrebu za samoćom i tišinom. Merkur u vašem znaku od 6. listopada pomaže vam da pronađete prave riječi za postavljanje granica. Tajna simpatija mogla bi se otkriti nakon 13. listopada, što može dovesti do strastvene afere. Vaša sezona počinje 22. listopada ulaskom Sunca u vaš znak, stavljajući vas u središte pozornosti. Krajem mjeseca, Merkur vam pomaže da ispregovarate bolje financijske uvjete.

Strijelac

Vaš društveni život je vrlo aktivan, no istovremeno žudite za trenucima samoće kako biste sabrali misli. Pun Mjesec 6. listopada savršen je za romantični izlazak. Nakon 22. listopada, kada Sunce uđe u vašu zonu introspekcije, povlačenje iz gužve pomoći će vam da napunite baterije za nadolazeću blagdansku sezonu. Merkur u vašem znaku od 29. listopada daje vam priliku da kažete istinu bez zadrške.

Jarac

Listopad je vaš mjesec za karijeru. Sunce u vašem sektoru reputacije omogućuje vam da se s lakoćom penjete po korporativnoj ljestvici. Pun Mjesec 6. listopada označava završetak nekog kućnog projekta ili rješenje obiteljske situacije. Očekujte pozitivno priznanje na poslu oko 13. listopada, a mladi Mjesec 21. listopada mogao bi donijeti novu poziciju ili trenutak koji definira vašu karijeru. Proslavite uspjehe s prijateljima!

Vodenjak

Zov dalekih obala mami vas ovog mjeseca. Iako će vas posao pokušati zadržati, pokušajte spojiti ugodno s korisnim. Pun Mjesec 6. listopada idealan je za kraći izlet. Nakon što Sunce prijeđe u Škorpiona 22. listopada, vraćate se poslu s novom dinamikom. Vaša reputacija je u usponu. Pripremite se za užurbanu sezonu zabava kada Merkur 29. listopada uđe u vašu društvenu zonu.

Ribe

Sunce obasjava vaše financije, potičući vas da ažurirate budžet i potražite dodatne izvore prihoda. Pun Mjesec 6. listopada donosi jasnoću u vašu fiskalnu situaciju. Vaša strastvena strana budi se nakon 13. listopada – odvojite vrijeme za intimnost i gledajte kako iskre frcaju. Mladi Mjesec 21. listopada iskoristite za sastanak s financijskim savjetnikom kako biste osnažili svoju štednju i osigurali budućnost.