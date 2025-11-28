403 Forbidden

Horoskop za subotu: Bikovi moraju pronaći zlatnu sredinu, škorpioni trebaju odmor

28. studenoga 2025.
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan 

LJUBAV: Vaši privatni odnosi razvijaju se solidno. Danas ćete se malo nadmudrivati, ali to ništa bitno neće narušiti. POSAO: Rado ćete se uključiti u rad neke grupe ili udruge gdje ćete naći zgodan hobi. Bit će to još jedan razlog za druženje. ZDRAVLJE&SAVJET: Nastavite dalje.

Bik

LJUBAV: Nastavljate sa svojim ljubavnim osvajanjima. Druga strana vas podržava i slijedi, a vi ste zadovoljni. POSAO: Bavit ćete se svim drugim, ali o poslu ne želite razmišljati. Ipak, trebali biste malo preispitati svoj pristup radu. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite zlatnu sredinu.

Blizanci

LJUBAV: Ne tugujte i ne pitajte previše. Ako već jeste u stabilnoj vezi, prihvatite partnera onakav kakav jest. POSAO: Slijedite upute drugih i budite ljubazni. Tako ćete postići najbolju suradnju, a onda i učinkovitost. ZDRAVLJE&SAVJET: Mogli biste na ples.

Rak

LJUBAV: Iako u ljubavi trenutačno ne stojite najbolje, danas ćete se osjećati sasvim dobro i vjerovati da dolaze boji dani. POSAO: S velikom radošću privest ćete jedan posao njegovom kraju i pripremati se za novu fazu posla. ZDRAVLJE&SAVJET: Prepoznajte svrhu stvari.

Lav

LJUBAV: Vjerojatan je vrlo ugodan provod u društvu osobe koju volite. Oni koji su još sami neka svakako izađu. Bit će im lijepo. POSAO: Ne cijenite stvari koje dobivate badava, ali baš one su zapravo najvrednije. Prave stvari nemaju cijenu. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u životu.

Djevica

LJUBAV: Vaš stil izražavanja ljubavi malo je umorio drugu stranu, pa danas pokušajte biti tiši i manje zahtjevni. POSAO: Doći će do male rasprave na temu financiranja određenih projekata. Vi ćete imati svoje mišljenje. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte jogu.

Vaga

LJUBAV: Ni danas ne očekujte neki značajniji pomak u osobnim odnosima. Bit će laskavaca, udvarača, ali to nisu oni koje vi priželjkujete. POSAO: Vaši nadređeni napokon će se očitovati o nečemu što će utjecati na vašu karijeru. Odluka je tu. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se.

Škorpion

LJUBAV: Najbolje ćete se osjećati kod kuće. Oni u vezama povući će se s voljenom osobom u četiri kućna zida. POSAO: Bit će dosta onih koji se neće složiti s politikom svojih šefova, ali će u istoj prepoznati i priliku za napredovanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmorite se.

Strijelac

LJUBAV: Ljubav će biti tiha, a vi tajanstveni. Neki bi se mogli zateći u iskušenju formiranja tajne ljubavne veze. POSAO: Danas će vam na poslu biti malo lakše, a vjerojatno zato što ste sasvim sazreli i što ste profesionalni. ZDRAVLJE&SAVJET: Pređite s riječi na djela.

Jarac

LJUBAV: Ljubaznim stavom vi ćete uspijevati odražavati solidan status quo u svojoj vezi. Znate da bolje ne može, bar zasad. POSAO: Kraj radnog vremena dočekat ćete s olakšanjem. Svjesni ste da morate poraditi na svojoj koncentraciji. ZDRAVLJE&SAVJET: Jednostavno izdržite.

Vodenjak

LJUBAV: Zauzet ćete filozofski stav i tako pokriti sve nedostatke u svojoj ljubavnoj vezi. POSAO: Na poslu ćete misliti samo o tome što je to poveznica, odnosno tema koja vas povezuje s dragom osobom. ZDRAVLJE&SAVJET: Gimnasticirajte.

Ribe

LJUBAV: Svojoj otvorenosti i poduzetnosti danas ćete dodati nježnost i pažljivost. Bit ćete potpuna cjelina koju svatko može poželjeti. POSAO: Možda se baš vi naviše veselite novim radnim zadacima jer ste puni poleta. Ipak, bit će i onih koji će se prolazno vući. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaše sposobnosti izlaze na vidjelo.

