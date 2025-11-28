Tijelo iz snova: J.Lo oduzima dah i u običnoj kombinaciji 'za po doma'

Jennifer Lopez ponovno blista, ali ovog puta u sportskom izdanju. Diva je počastila svoje pratitelje na Instagramu prizorima koji odišu samopouzdanjem, svježinom i onim prepoznatljivim 'J.Lo sjajem'

Na najnovijim fotografijama, 56-godišnja zvijezda pozira uz luksuzni bazen okružen palmama, odjevena u jednostavnu, ali efektnu sportsku kombinaciju koja ističe njezinu besprijekornu figuru. U uskim tamnoplavim tajicama i bijeloj majici dugih rukava, jennifer je izgled upotpunila šiltericom s istaknutim slovom "L" i blještavom crvenom bocom za vodu. Uz kratak i jasan opis "Can’t stop the J Glow" Lopez je jasno dala do znanja da se osjeća fantastično u svojoj koži.

Profimedia

Ova objava dolazi u trenutku kada Jennifer privodi kraju izuzetno dinamičnu 2025. godinu. Nakon završetka braka s Benom Affleckom i uspješne ljetne turneje "Up All Night", koja ju je odvela na pozornice diljem Europe, Afrike i Azije, čini se da diva koristi svaki slobodan trenutak kako bi se posvetila sebi. S obzirom na egzotičnu pozadinu fotografija, moguće je da se radi o kratkom predahu nakon njezinog nedavnog nastupa na vjenčanju u Indiji.

Odmor je svakako zaslužen, ali neće dugo trajati. Jennifer se priprema za veliku završnicu godine – novu rezidenciju u Las Vegasu koja počinje 30. prosinca u Caesars Palaceu.

Obožavatelji su preplavili objavu pozitivnim komentarima, a epiteti poput "Kraljica", "Vrhunska" i "Predivna" samo potvrđuju njezin status ikone. Bez obzira na životne izazove, J.Lo nastavlja inspirirati milijune svojom disciplinom i zavidnom razinom energije te naravno besprijekornom figurom.