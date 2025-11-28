403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
FIT I U PEDESETIMA

Tijelo iz snova: J.Lo oduzima dah i u običnoj kombinaciji 'za po doma'

Žena.hr
28. studenoga 2025.
Tijelo iz snova: J.Lo oduzima dah i u običnoj kombinaciji 'za po doma'
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Jennifer Lopez ponovno blista, ali ovog puta u sportskom izdanju. Diva je počastila svoje pratitelje na Instagramu prizorima koji odišu samopouzdanjem, svježinom i onim prepoznatljivim 'J.Lo sjajem'

Na najnovijim fotografijama, 56-godišnja zvijezda pozira uz luksuzni bazen okružen palmama, odjevena u jednostavnu, ali efektnu sportsku kombinaciju koja ističe njezinu besprijekornu figuru. U uskim tamnoplavim tajicama i bijeloj majici dugih rukava, jennifer je izgled upotpunila šiltericom s istaknutim slovom "L" i blještavom crvenom bocom za vodu. Uz kratak i jasan opis "Can’t stop the J Glow" Lopez je jasno dala do znanja da se osjeća fantastično u svojoj koži.

Tijelo iz snova: J.Lo oduzima dah i u običnoj kombinaciji 'za po doma'
Profimedia

Ova objava dolazi u trenutku kada Jennifer privodi kraju izuzetno dinamičnu 2025. godinu. Nakon završetka braka s Benom Affleckom i uspješne ljetne turneje "Up All Night", koja ju je odvela na pozornice diljem Europe, Afrike i Azije, čini se da diva koristi svaki slobodan trenutak kako bi se posvetila sebi. S obzirom na egzotičnu pozadinu fotografija, moguće je da se radi o kratkom predahu nakon njezinog nedavnog nastupa na vjenčanju u Indiji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Odmor je svakako zaslužen, ali neće dugo trajati. Jennifer se priprema za veliku završnicu godine – novu rezidenciju u Las Vegasu koja počinje 30. prosinca u Caesars Palaceu. 

Obožavatelji su preplavili objavu pozitivnim komentarima, a epiteti poput "Kraljica", "Vrhunska" i "Predivna" samo potvrđuju njezin status ikone. Bez obzira na životne izazove, J.Lo nastavlja inspirirati milijune svojom disciplinom i zavidnom razinom energije te naravno besprijekornom figurom. 

Pročitajte još o:
Jennifer LopezModa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
FIT I U PEDESETIMA
Tijelo iz snova: J.Lo oduzima dah i u običnoj kombinaciji 'za po doma'