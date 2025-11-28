Zimski trendovi u manikuri: Ove boje ćemo viđati posvuda

Zimska sezona tradicionalno donosi bogatije, dublje i elegantnije tonove, a ove godine paleta je posebno sofisticirana. Trendovi naglašavaju profinjenu jednostavnost, luksuzne teksture i boje koje se lako uklapaju u dnevne i večernje kombinacije

Ove zime svijet manikure donosi ti raskošno bogatstvo boja i tekstura, stavljajući naglasak na duboke, neprozirne nijanse koje odišu elegancijom i sofisticiranošću. Nakon ljeta ispunjenog prozirnim "mliječnim" teksturama, nadolazeća sezona donosi potpuni zaokret. U fokusu su pune boje koje izgledaju moćno, čisto i dramatično.

Kako ističe Megan Louise, frontmenica benda Desire, tamni nokti su poput "male crne haljine" u svijetu ljepote – vječni klasik koji nikada ne izlazi iz mode. Bilo da težiš glamuru ili pomalo gotičkom stilu, tamne zimske boje uvijek su zabavan način da odaš počast sezoni. Stručnjaci se slažu: hladno vrijeme ima potencijal učiniti ten bljeđim, no neočekivane nijanse mogu istaknuti prirodnu toplinu tvoje kože.

U nastavku donosimo pregled najpoželjnijih boja lakova za nokte koje će dominirati ove zime i primjere lakova koji su trenutno hit među stručnjacima.

Hladna i duboka crvena

Crvena je apsolutni blagdanski klasik, no ove sezone nosi se ona s plavim podtonovima koja posjeduje poseban šarm. Takve su nijanse izrazito elegantne i sofisticirane te se obično više ističu od crvenih tonova s narančastim podtonom koji su dominirali ljeti. Stručnjaci poput Jin Soon Choi napominju da ove ikonične duboke crvene nikada ne izlaze iz mode i najprepoznatljivija su boja među modelima i ljubiteljima mode. Ako želiš postići "vampy" izgled, duboka crvena idealna je samostalna, ali i kao baza za mračniju verziju francuske manikure.

Chanel Le Vernis u nijansi Rouge Noir (cijena oko 33 €)

Essie lak za nokte u nijansi Wicked (cijena oko 10 €)

Čokoladno smeđa

Topla, dekadentna čokoladno smeđa nijansa prepoznata je kao jedan od najvećih hitova ove zime, nosiva u svim prilikama. Smeđi tonovi vraćaju se u velikom stilu, često s luksuznim podtonovima i metalik sjajem koji evocira udobnost sezone. Trend "espresso noktiju" posebno je popularan, a bogati pigmenti čokolade izgledaju iznimno luksuzno.

Hermès Les Mains Hermès Nail Enamel u nijansi Brun Bistre (cijena oko 55 €)

Ponoćno plava

Tamnoplave nijanse predstavljaju dramatičnu, ali sofisticiranu alternativu crnoj boji. Mornarsko plava izbor je novih romantičara. Nijanse koje podsjećaju na tintu ili boju neba u svitanje odišu suptilnim glamurom. Iako ponoćno plava reflektira hladno vrijeme, stručnjaci ti savjetuju odabir kraljevsko plave s blagim toplim podtonom kako izgled ne bi bio previše hladan. Ova boja izgleda posebno lijepo s mat završetkom ili finim šljokicama, a mnogi je glazbenici i umjetnici biraju kao svoj zaštitni znak tijekom zimskih mjeseci.

Chanel Le Vernis u nijansi Fugueuse (cijena oko 33 €)

Hermès Les Mains Hermès Nail Enamel u nijansi Bleu Encre (cijena oko 55 €)

Šumska zelena

Duboka, tamna zelena neslužbena je boja svake zime, podsjećajući na jelke, vijence i blagdanski ugođaj. Ova prirodna, smirena, ali neočekivana nijansa izgleda fenomenalno u varijanti visokog sjaja koja podsjeća na staklo ("glassy evergreens"). Stručnjakinja za nokte Holly Falcone opisuje ove nijanse kao "ponoćno zelene", ističući da su zemljane i podsjećaju na šumu izvan zimske kolibe. Za postizanje najboljeg efekta preporučuje ti se korištenje top coata koji stvara efekt mokrog sjaja.

Manucurist Paris Green Nail Polish u nijansi Green Poison (cijena oko 14 €)

Apsolutna crna

Na crvenim tepisima, sjajni crni nokti viđeni su na svima, od Olivije Rodrigo do Naomi Watts. Kratki nokti u boji oniksa predstavljaju čist izgled s blagom dozom buntovništva. Ključ je u ultra-sjajnom završnom sloju kako bi crna izgledala kremasto i bogato, a ne dosadno.

Gucci Glossy Nail Polish u nijansi 700 Crystal Black (cijena oko 30 €)

Nježna "mauve" i neutralne nijanse

Trend prirodne ljepote i dalje je prisutan, ali ove zime poprima nostalgičan oblik. Prema riječima slavne manikirke Julie Kandalec, okrećemo se nježnim "mauve" nijansama kao novim neutralnim tonovima. Riječ je o prigušenoj ružičasto-ljubičastoj boji inspiriranoj devedesetima koja pristaje uz sve. Ovaj trend naslanja se na "gljiva" nijanse (mushroom) – neutralne boje koje balansiraju između bež i sivo-smeđih tonova, izgledajući čisto i šik. Ključno je da pronađeš nijansu koja je mrvicu svjetlija od tvoje kože i ima hladne podtonove.

Chanel Le Vernis u nijansi Sorcière (cijena oko 33 €)

Duboka šljiva i Merlot

Ako želiš postići dubok i mračan dojam, ali izbjeći crnu, tamna ljubičasta boja šljive ili merlot pravi su izbor. Ove zime zagasite nijanse ustupaju mjesto hladnijim tonovima koji odišu samopouzdanjem. Boja šljive može biti misteriozna, dok merlot sa svojim smećkastim ili crveno-rubinastim podtonovima priziva baršunastu raskoš.

O.P.I Nail Lacquer u nijansi Black Cherry Chutney (cijena oko 16 €)

Metalik srebro i krom

Ako si hrabrija, srebrni krom je odvažan izbor koji je trenutno vrlo popularan. Ovaj stil izgleda odlično i na kratkim i na dugim noktima. Iako se često postiže uz pomoć kromiranog praha u salonima, postoje i lakovi koji daju taj futuristički, iridiscentni sjaj kod kuće.

Essie Winter Collection u nijansi Apres Chic (cijena oko 10 €)

Bilo da se odlučiš za suptilnu eleganciju nježne mauve boje ili dramatičnost ponoćno plave, ova zima nudi paletu u kojoj možeš pronaći svoj savršeni "dodatak" zimskom stilu. Ne boj se eksperimentirati s teksturama i završnim sjajem kako bi unijela malo svjetlosti u tmurne zimske dane.