Horoskop za utorak: Ovnovi ne smiju biti tvrdoglavi, vage će blistati na poslu

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Prazninu u osobnim odnosima danas ćete pokušati nadomjestiti erotikom. Sve će se pretvoriti u obično petljanje. POSAO: Pred vama su novi izazovi o kojim tek raspravljate. Neki od njih zvuče zaista privlačno, no treba se i dobro pripremiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne budite tvrdoglavi.

Bik

LJUBAV: Osim što u vašoj vezi cvjetaju strasti, danas ćete bez ikakvih problema pokazati najskrivenije emocije. Bit će vam uzvraćeno. POSAO: Zaposleni u sportu, pedagogiji i zabavljačkoj industriji danas će imati dosta posla i lijepe rezultate. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zamarajte se sitnicama.

Blizanci

LJUBAV: Maštom i kreativnošću vi ćete doskočiti frustracijama koje stoje između vas i voljene osobe. POSAO: Svi poslovi s ljudima ići će vam dobro od ruke. Komunicirajte, otvorite se, predlažite svoje ideje i rješenja. ZDRAVLJE&SAVJET: Bilo bi dobro da se naspavate.

Rak

LJUBAV: Danas ćete se više okrenuti partneru jer će on (ona) biti senzibilniji više nego inače. Budite pažljivi. POSAO: Srce vas vuče među ljude, ali ako treba još nešto odraditi, učinite to bez prigovora. Vrijedi. ZDRAVLJE&SAVJET: Neka vas vodi intuicija.

Lav

LJUBAV: Male obiteljske neugodnosti doći će iznenada i uzeti vam nešto energije i vremena. Voljena osoba će biti strpljiva. POSAO: Na poslu ćete sigurno primijetiti nekog vrlo osjetljivog kolegu. Ništa mu se neće sviđati, a morat ćete surađivati. ZDRAVLJE&SAVJET: Povjerite se ako imate potrebu.

Djevica

LJUBAV: Moglo bi doći do male zbrke ili greške u koracima, ali ne takve da bi vam to ugrozilo inače solidnu vezu. POSAO: Dobro će vam ići sve djelatnosti gdje možete pokazati svoje stručna znanja. Neki će konačno dobiti priliku da se izraze. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne gubite vrijeme na sitnice.

Vaga

LJUBAV: Kako dan bude odmicao, vi ćete biti sve skloniji jačem izražavanju emocija, a inspiracije za ljubav neće nedostajati. POSAO: Pokazat će se da imate svježe ideje koje će neke suradnike iznenaditi. Slobodno ih prezentirajte. ZDRAVLJE&SAVJET: Carpe diem.

Škorpion

LJUBAV: Danas ćete dati sve od sebe kako bi obogatili svoju vezu. Prijedlozi će biti nesvakidašnji, ali zanimljivi. POSAO: Izlaze na vidjelo dobri financijski rezultati. Zadovoljni ste i kontaktirate suradnike oko novih poduzimanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Jedite više voća i povrća.

Strijelac

LJUBAV: Mirnoća kojom ćete zračiti ulijevat će drugoj strani osjećaj sigurnosti. Još će se više prikloniti vama. POSAO: Svi poslovi u kojim se zahtijeva kreativnost, nekonvencionalnost i otvorenost danas će vam ići od ruke. ZDRAVLJE&SAVJET: U dobroj ste formi.

Jarac

LJUBAV: Mali disbalans u emotivnim pitanjima bit će povezan s potrebom da dominirate. No to je prolazno, a vaša veza je dobro. POSAO: Možda ćete imati osjećaj da se nešto otkočilo, ali radi se samo o kreativnim idejama koje dolaze iznenada. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite obazrivi i pažljivi.

Vodenjak

LJUBAV: Osim dobre zabave i bogatog društvenog života, vjerojatno ćete isprobati neki novi jelovnik u društvu drage osobe. POSAO: Moguće je da će vas vaši šefovi danas iznenaditi. Mogli bi predložiti sasvim neobične ideje. ZDRAVLJE&SAVJET: Primijenite svoju sposobnost diplomacije.

Ribe

LJUBAV: Oni koji su odlučili udvarati danas će dobiti posebno nadahnuće za prave pjesničke riječi. Bit će ih zanimljivo slušati. POSAO: Nije isključeno da ćete neke poslovne stvari previše uzimati k srcu. Odvojite emocije od posla. ZDRAVLJE&SAVJET: Iskoristite svoj šarm u poslu.

