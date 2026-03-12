Diesel otvorio novi store u Arena Centru: kultni brend donosi urbani modni statement u Zagreb

Novi prodajni prostor dizajniran je u skladu s globalnim vizualnim identitetom brenda, u kojem dominiraju industrijski minimalizam, snažni kontrasti i upečatljivi detalji

Zagreb je dobio novu modnu adresu koja će zasigurno razveseliti ljubitelje urbanog stila i prepoznatljive modne estetike brenda Diesel. Na poznatoj shopping lokaciji, zagrebačkom Arena Centru otvoren je novi Diesel dućan koji se prostire na 175 četvornih metara i donosi autentično iskustvo jednog od najpoznatijih svjetskih denim brendova.

Novi prodajni prostor dizajniran je u skladu s globalnim vizualnim identitetom brenda, u kojem dominiraju industrijski minimalizam, snažni kontrasti i upečatljivi detalji. Prostor karakteriziraju tamni metalni elementi, čiste arhitektonske linije i modularni izložbeni sustavi koji naglašavaju kolekcije, dok intenzivni crveni akcenti – zaštitni znak Diesel estetike – stvaraju snažan vizualni fokus i energiju prostora.

Centralni dio trgovine rezerviran je za denim kolekcije, srce Diesel identiteta. Police i izložbeni moduli ispunjeni su različitim krojevima trapera – od klasičnih modela do suvremenih reinterpretacija koje Diesel već desetljećima čine jednim od najutjecajnijih brendova u svijetu jeansa.

Uz prepoznatljive muške i ženske denim linije, kupci u novoj trgovini mogu pronaći i širok izbor jakni, majica, hoodica, modnih dodataka, obuće i torbi, koji prate filozofiju brenda: samouvjeren, urban i pomalo buntovan stil.

Poseban dojam ostavlja i veliki Diesel logotip u izlogu, koji već pri ulasku u prostor jasno komunicira snažan identitet brenda i poziva posjetitelje da zakorače u svijet modne individualnosti.

Diesel je godinama jedan od omiljenih modnih izbora među hrvatskom publikom – podjednako među ženama i muškarcima koji cijene kvalitetu trapera, odvažan dizajn i autentičan streetwear karakter. Otvaranjem nove trgovine u Arena Centru, ovaj kultni talijanski brend dodatno učvršćuje svoju prisutnost na domaćoj modnoj sceni.

Novi Diesel store tako postaje novo urbano modno odredište u Zagrebu – mjesto gdje se susreću suvremeni dizajn, globalni modni trendovi i prepoznatljiva energija brenda koji već desetljećima pomiče granice casual mode. Osim u novo otvorenoj lokaciji, kupnja Diesel brenda je dostupna i online na www.fashionandfriends.com, putem Fashion&Friends aplikacije, kao i u svim Fashion&Friends i Fashion Company prodajnim mjestima diljem Hrvatske, uključujući Zagreb, Split, Rijeku, Pulu, Zadar i ostale veće gradove.

