403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Promo
OMILJENI BREND

Diesel otvorio novi store u Arena Centru: kultni brend donosi urbani modni statement u Zagreb

Promo
12. ožujka 2026.
Diesel otvorio novi store u Arena Centru: kultni brend donosi urbani modni statement u Zagreb
Bojan Zibar
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Novi prodajni prostor dizajniran je u skladu s globalnim vizualnim identitetom brenda, u kojem dominiraju industrijski minimalizam, snažni kontrasti i upečatljivi detalji

Zagreb je dobio novu modnu adresu koja će zasigurno razveseliti ljubitelje urbanog stila i prepoznatljive modne estetike brenda Diesel. Na poznatoj shopping lokaciji, zagrebačkom Arena Centru otvoren je novi Diesel dućan koji se prostire na 175 četvornih metara i donosi autentično iskustvo jednog od najpoznatijih svjetskih denim brendova.

Diesel otvorio novi store u Arena Centru: kultni brend donosi urbani modni statement u Zagreb
Bojan Zibar
Diesel otvorio novi store u Arena Centru: kultni brend donosi urbani modni statement u Zagreb
Bojan Zibar

Novi prodajni prostor dizajniran je u skladu s globalnim vizualnim identitetom brenda, u kojem dominiraju industrijski minimalizam, snažni kontrasti i upečatljivi detalji. Prostor karakteriziraju tamni metalni elementi, čiste arhitektonske linije i modularni izložbeni sustavi koji naglašavaju kolekcije, dok intenzivni crveni akcenti – zaštitni znak Diesel estetike – stvaraju snažan vizualni fokus i energiju prostora.

Diesel otvorio novi store u Arena Centru: kultni brend donosi urbani modni statement u Zagreb
Bojan Zibar
Diesel otvorio novi store u Arena Centru: kultni brend donosi urbani modni statement u Zagreb
Bojan Zibar

Centralni dio trgovine rezerviran je za denim kolekcije, srce Diesel identiteta. Police i izložbeni moduli ispunjeni su različitim krojevima trapera – od klasičnih modela do suvremenih reinterpretacija koje Diesel već desetljećima čine jednim od najutjecajnijih brendova u svijetu jeansa.

Uz prepoznatljive muške i ženske denim linije, kupci u novoj trgovini mogu pronaći i širok izbor jakni, majica, hoodica, modnih dodataka, obuće i torbi, koji prate filozofiju brenda: samouvjeren, urban i pomalo buntovan stil.

Diesel otvorio novi store u Arena Centru: kultni brend donosi urbani modni statement u Zagreb
Bojan Zibar
Diesel otvorio novi store u Arena Centru: kultni brend donosi urbani modni statement u Zagreb
Bojan Zibar

Poseban dojam ostavlja i veliki Diesel logotip u izlogu, koji već pri ulasku u prostor jasno komunicira snažan identitet brenda i poziva posjetitelje da zakorače u svijet modne individualnosti.

Diesel je godinama jedan od omiljenih modnih izbora među hrvatskom publikom – podjednako među ženama i muškarcima koji cijene kvalitetu trapera, odvažan dizajn i autentičan streetwear karakter. Otvaranjem nove trgovine u Arena Centru, ovaj kultni talijanski brend dodatno učvršćuje svoju prisutnost na domaćoj modnoj sceni.

Diesel otvorio novi store u Arena Centru: kultni brend donosi urbani modni statement u Zagreb
Bojan Zibar
Diesel otvorio novi store u Arena Centru: kultni brend donosi urbani modni statement u Zagreb
Bojan Zibar

Novi Diesel store tako postaje novo urbano modno odredište u Zagrebu – mjesto gdje se susreću suvremeni dizajn, globalni modni trendovi i prepoznatljiva energija brenda koji već desetljećima pomiče granice casual mode. Osim u novo otvorenoj lokaciji, kupnja Diesel brenda je dostupna i online na www.fashionandfriends.com, putem Fashion&Friends aplikacije, kao i u svim Fashion&Friends i Fashion Company prodajnim mjestima diljem Hrvatske, uključujući Zagreb, Split, Rijeku, Pulu, Zadar i ostale veće gradove.

Diesel otvorio novi store u Arena Centru: kultni brend donosi urbani modni statement u Zagreb
Bojan Zibar
Diesel otvorio novi store u Arena Centru: kultni brend donosi urbani modni statement u Zagreb
Bojan Zibar
Diesel otvorio novi store u Arena Centru: kultni brend donosi urbani modni statement u Zagreb
Bojan Zibar
Diesel otvorio novi store u Arena Centru: kultni brend donosi urbani modni statement u Zagreb
Bojan Zibar
Diesel otvorio novi store u Arena Centru: kultni brend donosi urbani modni statement u Zagreb
Bojan Zibar
Diesel otvorio novi store u Arena Centru: kultni brend donosi urbani modni statement u Zagreb
Bojan Zibar
Diesel otvorio novi store u Arena Centru: kultni brend donosi urbani modni statement u Zagreb
Bojan Zibar
Diesel otvorio novi store u Arena Centru: kultni brend donosi urbani modni statement u Zagreb
Bojan Zibar

Pročitajte još o:
Arena CentarDiesel
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OMILJENI BREND
Diesel otvorio novi store u Arena Centru: kultni brend donosi urbani modni statement u Zagreb