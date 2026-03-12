403 Forbidden

Fun
NAJDRAŽA SERIJA

Večeras slijedi najbolniji trenutak u 'Divljim pčelama' dosad! Nikola otkriva Cviti da je otac Zorina djeteta

Žena.hr
12. ožujka 2026.
Večeras slijedi najbolniji trenutak u 'Divljim pčelama' dosad! Nikola otkriva Cviti da je otac Zorina djeteta
RTL
Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'

Anka i dalje ne može oprostiti Luci, ali spremna je učiniti sve kako bi spasila svoj brak sa Šušnjarom.

Marko slijedi Antu i otkriva da je Čavka zarobljen u šumi pa mu odluči pomoći. Teodora odlazi na razgovor s liječnikom koji je pokuša umiriti.

Katarina smišlja način kako da Zori barem malo pokuša umanjiti osjećaj krivnje.

Ivica i Jakov imaju velikih problema sa zadrugom, a Domazet im nudi pomoć. Rajka i Badurina i dalje su u potrazi za informacijama o njezinu izgubljenom djetetu.

RTL
RTL

Nikola sve više tone u očaj i više ne može živjeti s tajnom koju skriva od Cvite. U naletu emocija i grižnje savjesti odluči joj priznati sve i otkriva joj da je otac Zorina djeteta!

Mirjana mu nudi svoju pomoć. Iako plan djeluje suludo, možda je jedino rješenje...

Kako je reagirala Cvita i je li to Nikolin i njezin konačni kraj, pokazat će nova epizoda 'Divljih pčela', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

