403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Astro
DOBRE VIJESTI

4 horoskopska znaka ovo će proljeće pronaći ljubav svog života

Ana Ivančić
12. ožujka 2026.
4 horoskopska znaka ovo će proljeće pronaći ljubav svog života
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Dok se proljetno cvijeće otvara prema suncu, tako se i srca ova četiri znaka otvaraju prema ljubavi. Kozmičke energije su usklađene, a prilike za pronalaženje srodne duše nikada nisu bile veće

Dok se priroda budi iz zimskog sna, astrološke karte za proljeće 2026. godine najavljuju pravu plimnu vjenčanicu ljubavi, romantike i dubokih emocionalnih veza. Snažni tranziti Venere, planeta ljubavi, i ekspanzivni utjecaj Jupitera stvaraju plodno tlo za sudbinske susrete i jačanje postojećih odnosa. Iako će svi osjetiti dašak promjene, četiri znaka Zodijaka imaju kozmičku prednost i najveće izglede da pronađu partnera za cijeli život.

Nakon perioda introspekcije i nejasnoća, proljetni ekvinocij 20. ožujka, zajedno s izlaskom Merkura iz retrogradne sjene istog dana, donosi val odlučnosti, jasnoće i hrabrosti. Energija Ovna potiče nas da preuzmemo inicijativu, dok Jupiterovo direktno kretanje djeluje kao pojačivač sreće za sve koji su spremni otvoriti svoje srce. Ovo je proljeće u kojem se snovi ne sanjaju, već se žive.

Ovan: Vrijeme je za istinsku predanost

Za vatrene ovnove, koji su navikli na brze i impulzivne akcije, proljeće 2026. donosi rijetku priliku za emocionalno uzemljenje. Ključni trenutak događa se već na samom početku sezone, kada se u vašem znaku susretnu Saturn, planet strukture, i Neptun, planet snova. Ovaj spoj stvara jedinstvenu energiju koja vas potiče da svoje romantične ideale pretvorite u stvarnost. Više nećete juriti za prolaznim avanturama; umjesto toga, osjetit ćete duboku potrebu za partnerom koji nudi stabilnost, zrelost i viziju zajedničke budućnosti.

Slobodni ovnovi doživjet će preokret nakon devetog travnja, kada njihov vladajući planet Mars uđe u njihov znak, donoseći lavinu samopouzdanja i ubrzavajući prilike za sudbinski susret. Privlačit ćete osobe koje vas vide onakvima kakvi uistinu postajete: snažni, ali i spremni na kompromis i duboku predanost. Ovo je razdoblje velikog životnog "reseta" u kojem odbacujete sve što je površno i gradite temelje za ljubav koja traje.

Rak: Emotivno ispunjenje i novi počeci

Nježno i brižno srce raka ove će sezone procvjetati pod zaštitom Jupitera, planeta sreće, koji sve do kraja lipnja boravi upravo u vašem znaku. Njegov utjecaj donosi val optimizma, širenja vidika i nevjerojatnih prilika koje kao da padaju s neba. Osjećat ćete se ispunjenije i sigurnije u sebe, što će vas učiniti neodoljivo privlačnima. Astrološka predviđanja za 2026. naglašavaju kako je ovo godina u kojoj se liječe stare rane i otvaraju vrata za nove, zdravije odnose.

Za slobodne rakove, ključan period je sredina ožujka, posebno oko 17. i 18. u mjesecu. Tada Mjesec i Merkur donose neočekivane uvide i prilike za novi početak s osobom koja se čini kao da je "došla kući". Bilo da ste slobodni ili u vezi, osjetit ćete obnovljeni entuzijazam i sigurnost. Ovo je savršen trenutak da hrabro izrazite svoje najdublje emocije jer vas s druge strane čeka netko tko je spreman pružiti vam upravo onu vrstu ljubavi za kojom čeznete.

4 horoskopska znaka ovo će proljeće pronaći ljubav svog života
Shutterstock

Lav: U središtu pozornosti s razlogom

Iako Jupiter, planet obilja, službeno ulazi u vaš znak tek krajem lipnja, njegovi se utjecaji već snažno osjećaju tijekom cijelog proljeća. Vaša prirodna karizma i toplina bit će dodatno naglašene, a vi ćete privlačiti poglede i obožavatelje gdje god se pojavite. Energija ove sezone potiče vas da budete autentični i da svoju ljubav izražavate na kreativan i zaigran način. Upravo ta vaša iskrenost bit će magnet za onu pravu osobu.

Za lavove koji su sami, ovo proljeće nudi veliku vjerojatnost susreta s nekim tko ne samo da vas obožava, već vas i razumije na dubljoj razini. Spontani susreti, posebno kroz krug prijatelja ili na društvenim događanjima, mogli bi se vrlo brzo razviti u nešto ozbiljno i smisleno. Zvijezde vas potiču da se prepustite i uživate u vožnji jer vas čeka romantična priča koja ispunjava vaša najsmjelija očekivanja.

Bik: Neočekivana romansa s trajnim temeljima

Bikovi, poznati po svojoj potrebi za sigurnošću i stabilnošću, ovog proljeća doživjet će ugodno iznenađenje. Sudbina će umiješati svoje prste i ponuditi vam šansu za neočekivanu romansu koja ima potencijal postati nešto trajno. Iako bi vas iznenadni razvoj događaja mogao izbaciti iz vaše zone komfora, osjećaj duboke povezanosti i uzajamnog poštovanja uvjerit će vas da se isplati riskirati.

Vrhunac sezone za vas događa se sredinom svibnja. Mladi Mjesec u vašem znaku oko 16. svibnja označava prekretnicu i početak potpuno novog poglavlja u vašem ljubavnom životu. Nekoliko dana kasnije, skladan ples Venere, vašeg vladajućeg planeta, i strastvenog Marsa stvara idealne uvjete za ostvarenje romantičnih snova. Osoba koja ulazi u vaš život dijelit će vaše temeljne vrijednosti, ali će istovremeno unijeti svježinu i uzbuđenje koje vam je potajno nedostajalo.

Pročitajte još o:
HoroskopLjubavni Horoskop
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DOBRE VIJESTI
4 horoskopska znaka ovo će proljeće pronaći ljubav svog života