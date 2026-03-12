Ana Gruica je najbolja motivacija, pokazala isklesano tijelo i poručila: 'Ubacila sam u petu brzinu'

Anina najnovija objava stoga je puno više od obične fotografije iz teretane; ona je simbol njezine neslomljive volje i dokaz da uistinu vozi 'petom brzinom' kroz sve životne izazove, inspirirajući druge ne samo svojim izgledom, već i svojom hrabrošću i svestranošću.

Splitska glumica i fitness influencerica Ana Gruica Uglešić ponovno je oduševila svojih više od 54 tisuće pratitelja na Instagramu. Poznata po svojoj disciplini i predanosti zdravom životu, novom objavom iz teretane potvrdila je da je ove godine odradila 48 treninga.

'Gori žena'

U kratkom videu snimljenom u teretani, Ana pozira ispred ogledala u pripijenom sivom sportskom kompletu koji savršeno ističe njezinu zavidnu figuru. U prvom su planu njezini impresivno definirani trbušni mišići, koji jasno svjedoče o satima napornog rada, odricanja i stroge discipline po kojoj je poznata. Uz objavu je kratko, ali efektno napisala: "12.03./trening 48. Ubacila u petu brzinu", dajući do znanja da je u punoj snazi i da ne namjerava usporiti. Ova objava dolazi kao potvrda njezine najave s početka godine, kada je otkrila da se vraća intenzivnim treninzima nakon šestomjesečne pauze. Rezultati su, sudeći po videu i reakcijama, i više nego vidljivi. Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje, a komentari poput "Gori žena", "Bravo kraljice" i brojni komplimenti preplavili su objavu, potvrđujući da je svojim izgledom i nepokolebljivim stavom ponovno motivirala mnoge.

Snaga koja nadilazi fizički izgled

Iako je njezina fizička sprema često u fokusu javnosti, Ana Gruica Uglešić posljednjih mjeseci pokazuje iznimnu snagu i na drugim, mnogo zahtjevnijim životnim poljima. Njezina posvećenost vježbanju može se promatrati kao odraz unutarnje borbe i otpornosti koju je nedavno podijelila s cijelom Hrvatskom. Naime, početkom ožujka, gostujući u popularnom podcastu "Mame kod Lane", hrabro je i vrlo emotivno progovorila o dugogodišnjoj borbi za drugo dijete. Tom je prilikom otkrila da su ona i njezin suprug, ugledni psihijatar Boran Uglešić, prošli kroz čak osamnaest neuspješnih postupaka medicinski potpomognute oplodnje. Njezina iskrenost i otvorenost o tako intimnoj temi naišle su na golemu podršku javnosti i poslužile kao ohrabrenje brojnim ženama koje se u tišini suočavaju sa sličnim izazovima.

Damir Špehar/Pixsell

Uz to, ova svestrana Splićanka ne miruje ni na poslovnom i humanitarnom planu. Krajem veljače s ponosom je objavila pokretanje svoje humanitarne udruge Udruga Hugru, koja je već započela s akcijama pomoći potrebitima. Paralelno s time, briljira na kazališnim daskama kao Nora u hvaljenoj predstavi "Lutkina kuća, dio drugi" u svom matičnom Gradskom kazalištu mladih (GKM) Split, dok je istovremeno aktivno uključena i u vođenje obiteljskog zdravstvenog projekta.