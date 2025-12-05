403 Forbidden

Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za subotu: Vage trebaju izbjegavati piće, a blizanci će širiti sreću

Žena.hr
5. prosinca 2025.
Horoskop za subotu: Vage trebaju izbjegavati piće, a blizanci će širiti sreću
Shutterstock
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Nastavit ćete zavoditi dragu osobu. Za nju ćete biti neodoljivi. Na taj ćete način povećati bliskost u svojoj vezi. POSAO: Vi bolje od drugih znate da se malim koracima prelazi jednaka udaljenost kao i velikim. Primijenite to. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne možete vi odraditi nešto za druge.

Bik

LJUBAV: Bit će ovo zanimljiv dan kako za površna neobavezna druženja uz kavu, tako i za dublje odnose koji vam mnogo znače. POSAO: Nove poslovne mogućnosti dovest će vas u iskušenje da brzate ili da gazite druge. Budite obzirniji. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi.

Blizanci

LJUBAV: Mnogi će danas otkriti što znači biti sretan. Ne samo da će voljeti i biti voljeni, nego će sve to širiti i na okolinu. POSAO: Radit ćete bez mnogo napora i nećete se mučiti suvišnim pitanjima. Imate dobru perspektivu i ispravan stav. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne brinite tuđe brige.

Rak

LJUBAV: Možete biti zadovoljni sobom jer ćete se znati ispravno postaviti u jednoj zahtjevnoj ljubavnoj situaciji. POSAO: Budite strpljivi u dogovorima i pregovorima s drugima. Makar se radilo o sitnicama, i za njih treba imati živaca. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne mora sve biti profit.

Lav

LJUBAV: Na zanimljivom mjestu gdje ćete izaći mogli biste zračiti poput hipnotizirajućeg magneta. Svi će pasti na vas. POSAO: Ako idete na poslovno putovanje, računajte s malim petljavinama koje bi vas mogle naživcirati. Ostalo je pod kontrolom. ZDRAVLJE&SAVJET: Pričekajte ljepše sutra.

Djevica

LJUBAV: Male erotske vještine bit će vaš način da se približite voljenoj osobi s kojom ste na distanci. Djelomično ćete uspjeti. POSAO: Neke stvari ići će vam lakše nego što ste mislili, ali to ne znači da se ne treba truditi oko onog što je zapinjalo. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne ulazite u raspravljanja.

Vaga

LJUBAV: Danas biste mogli pomiješati sve svoje ljubavne ideale s maštom. Rezultat će biti podložnost i onim osobama koje vas inače ne privlače. POSAO: Da bi pokrenuli jednu obećavajuću poslovnu suradnju morate se osloniti na svoje znanje i stručnost. Jedino tako će ići. ZDRAVLJE&SAVJET: Izbjegavajte alkohol.

Škorpion

LJUBAV: Pokušat ćete se predstaviti drugoj strani u najboljem svijetlu, ali to neće biti vaše najbolje izdanje. Rezultat - promjenljiv. POSAO: Čini se da vam se otvaraju neke nove poslovne mogućnosti kojih do sada niste bili svjesni. Razmotrite ih u miru. ZDRAVLJE&SAVJET: Male melankolije.

Strijelac

LJUBAV: Imat ćete potrebu preispitati svoju ljestvicu prioriteta u ljubavnim pitanjima. Više ne znate što je, a što nije važno. POSAO: Ako se danas otvoreno suprotstavite šefu, izgubit ćete i osjećat ćete se poput malog miša. Zato nemojte. ZDRAVLJE&SAVJET: Djela su jača od riječi.

Jarac

LJUBAV: Pred vama je dan iznimno dobre komunikacije između vas i voljene osobe. Kao da će na vaša usta govoriti anđeli. POSAO: Rado biste uveli promjene u neka područja rada. Danas ćete se njima malo više pozabaviti. Radit ćete plan u glavi. ZDRAVLJE&SAVJET: Nastavite sa zdravim životom.

Vodenjak

LJUBAV: Razmjena nježnosti nešto je što vam je sada najviše na pameti, ali samo ako to i druga strana priželjkuje. POSAO: Neće se događati ništa posebno novo na poslu. Čak biste se mogli malo dosađivati. Sve teče standardno. ZDRAVLJE&SAVJET: Proučite joga vježbe.

Ribe

LJUBAV: Da bi poboljšali svoju ljubavnu situaciju danas se možete poslužiti svojom intuicijom. Neka vas ona vodi i sve će biti bolje. POSAO: Vaši šefovi pred vas će postaviti zanimljiv zadatak. Bit će velik, prevelik, ali će vam ići na živce. Ipak, prihvatit ćete to. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne osvajajte pod svaku cijenu.

