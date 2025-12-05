PAPRENA CIJENA
Najbolji recept za vanili-kiflice: Zbog ovog trika se tope u ustima
5. prosinca 2025.
Jedan od nezaobilaznih sitnih kolača koji se pripremaju za Božić su vanili-kiflice, a mi donosimo recept za najbolje
Advent je počeo, a svuda oko nas šire se mirisi kuhanog vina, klinčića, cimeta i vanilije. Kolači i keksi već se počinju pripremati, ili se barem planira njihova priprema, a ako na svom popisu nemate vanili-kiflice, obavezno ih dodajte i to baš po našem receptu. Naime, zbog malog trika one se tope u ustima - umjesto cijelog jaja, u smjesu se stavlja samo bjelanjak, što ovim kiflicama daje dodatnu prozračnost.
Sastojci:
- glatko brašno 300 g
- maslac 250 g
- šećer u prahu 80 g
- mljeveni orasi 100 g
- jaje 1 kom
- vanilin šećer 2 kom
Priprema:
- Brašno, šećer, orahe, bjelanjak i maslac pomiješaj i napravi glatko tijesto.
- Rukama od tijesta oblikuj kiflice. Potrudi se da su što sličnije.
- Kiflice pažljivo stavljaj na lim za pečenje prekriven papirom za pečenje.
- Zagrij pećnicu na 190 stupnjeva i peci kiflice oko 10 minuta.
- Još tople kiflice uvaljaj u šećer u prahu koji si dodala vanilin šećer.
