403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Gastro
KAO BAKINE

Najbolji recept za vanili-kiflice: Zbog ovog trika se tope u ustima

Tamara Žiger
5. prosinca 2025.
Najbolji recept za vanili-kiflice: Zbog ovog trika se tope u ustima
Pexels
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Jedan od nezaobilaznih sitnih kolača koji se pripremaju za Božić su vanili-kiflice, a mi donosimo recept za najbolje

Advent je počeo, a svuda oko nas šire se mirisi kuhanog vina, klinčića, cimeta i vanilije. Kolači i keksi već se počinju pripremati, ili se barem planira njihova priprema, a ako na svom popisu nemate vanili-kiflice, obavezno ih dodajte i to baš po našem receptu. Naime, zbog malog trika one se tope u ustima - umjesto cijelog jaja, u smjesu se stavlja samo bjelanjak, što ovim kiflicama daje dodatnu prozračnost. 

Sastojci:

  • glatko brašno 300 g
  • maslac 250 g
  • šećer u prahu 80 g
  • mljeveni orasi 100 g
  • jaje 1 kom
  • vanilin šećer 2 kom

Priprema:

  • Brašno, šećer, orahe, bjelanjak i maslac pomiješaj i napravi glatko tijesto. 
  • Rukama od tijesta oblikuj kiflice. Potrudi se da su što sličnije. 
  • Kiflice pažljivo stavljaj na lim za pečenje prekriven papirom za pečenje.
  • Zagrij pećnicu na 190 stupnjeva i peci kiflice oko 10 minuta. 
  • Još tople kiflice uvaljaj u šećer u prahu koji si dodala vanilin šećer.
Pročitajte još o:
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAO BAKINE
Najbolji recept za vanili-kiflice: Zbog ovog trika se tope u ustima