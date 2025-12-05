Najbolji recept za vanili-kiflice: Zbog ovog trika se tope u ustima

Jedan od nezaobilaznih sitnih kolača koji se pripremaju za Božić su vanili-kiflice, a mi donosimo recept za najbolje

Advent je počeo, a svuda oko nas šire se mirisi kuhanog vina, klinčića, cimeta i vanilije. Kolači i keksi već se počinju pripremati, ili se barem planira njihova priprema, a ako na svom popisu nemate vanili-kiflice, obavezno ih dodajte i to baš po našem receptu. Naime, zbog malog trika one se tope u ustima - umjesto cijelog jaja, u smjesu se stavlja samo bjelanjak, što ovim kiflicama daje dodatnu prozračnost.

Sastojci:

glatko brašno 300 g

maslac 250 g

šećer u prahu 80 g

mljeveni orasi 100 g

jaje 1 kom

vanilin šećer 2 kom

Priprema: