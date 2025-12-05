Torbica 'Birkin Voyageur' s posebnom porukom prodana za gotovo 2 milijuna eura

Torbica nazvana “Birkin Voyageur”, posebno se ističe po rukom ispisanoj poruci same glumice

Torbica Hermès koja je nekoć pripadala Jane Birkin prodana je na dražbi u Abu Dhabiju 5. prosinca za nevjerojatnih 2,300,000 američkih dolara, odnosno, 1,975,096.6080 eura, objavila je aukcijska kuća Sotheby’s. Torbica, nazvana “Birkin Voyageur”, posebno se ističe po rukom ispisanoj poruci na francuskom jeziku koju je sama glumica ostavila na unutarnjoj strani torbe: “Moja torba Birkin, moj suputnik na putovanjima.”

Hermès ju je Jane Birkin poklonio 2003. godine, a bila je jedna od četiri koje je slavna glumica posjedovala nakon što je original prodala 1994. na aukciji kako bi prikupila sredstva za borbu protiv AIDS-a.

Ova konkretna torbica prvi je put bila ponuđena na aukciji 2007. godine u svrhu prikupljanja sredstava za organizaciju za ljudska prava, a kasnije je završila u privatnoj kolekciji.

“Prodaja njezinih Birkin torbi kako bi prikupila novac za humanitarne organizacije koje su joj bile posebno važne postala je tradicija Jane Birkin, pri čemu bi joj Hermès svaki put poklonio novu”, navodi se u priopćenju Sotheby’sa.

Priča iza Birkin torbe

Priča o Birkin torbi počinje 1984. godine — ideja je nastala kada je glumica i pjevačica Jane Birkin na letu pored direktora Hermèsa rekla da joj treba funkcionalna, prostrana i elegantna torba. On je odmah nacrtao torbu — i tako je rođen koncept koji će postati kultni modni dodatak.

Nakon toga, Hermès je počeo proizvoditi komercijalne verzije Birkin torbe — koje su postale simbol luksuza, statusa, stila i ekskluzivnosti.

Prva torba oborila je rekord

U lipnju 2025. prva (originalna) Birkin torba, ona koju je Hermès izradio za Jane Birkin osobno, prodana je na aukciji u Parizu (također u Sotheby's) za 8,6 milijuna eura. Taj iznos čini je najskupljom torbicom ikad prodanom na aukciji - i jednom od najvrijednijih modnih komada ikada.