Uma Thurman u elegantnom izdanju: Neosporni dokaz da je crna haljina vječni klasik

Njen stil je uvijek bio pravi balans između klasične elegancije i modernih trendova, a ovom haljinom Uma Thurman još je jednom potvrdila da je ikona stila, koja zna kako odabrati odjeću koja se ističe, ali ne dominira

Američka glumica Uma Thurman pojavila se na Red Sea Film Festivalu. Za poseban događaj odabrala je elegeantnu crnu večernju haljinu s jednostavnom, ali sofisticiranom siluetom. Haljina ima okrugli ovratnik s efektnim sjajnim obrubom. Jednostavan kroj naglasio je njezinu figuru, a satenski materijal učinio je outfit dodatno svečanim. Haljina je u struku stegnuta vrpcom u istoj boji, a donji dio je A kroja.

Profimedia

Njezin izgled dodatno naglašavaju impozantne svjetlucave naušnice koje se ističu, a cijeli outfit upotpunjuje prozirna clutch torbica i crne sandale s remenčićima. Ovaj minimalistički, ali luksuzan look odražava njezinu dugogodišnju eleganciju i poznavanje modnih trendova.

Profimedia

Njen stil je uvijek bio pravi balans između klasične elegancije i modernih trendova, a ovom haljinom Uma Thurman još je jednom potvrdila da je ikona stila, koja zna kako odabrati odjeću koja se ističe, ali ne dominira.

Profimedia