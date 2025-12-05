403 Forbidden

Moda
SOFISTICIRANO I PROFINJENO

Uma Thurman u elegantnom izdanju: Neosporni dokaz da je crna haljina vječni klasik

Žena.hr
5. prosinca 2025.
Uma Thurman u elegantnom izdanju: Neosporni dokaz da je crna haljina vječni klasik
Profimedia
Njen stil je uvijek bio pravi balans između klasične elegancije i modernih trendova, a ovom haljinom Uma Thurman još je jednom potvrdila da je ikona stila, koja zna kako odabrati odjeću koja se ističe, ali ne dominira

Američka glumica Uma Thurman pojavila se na Red Sea Film Festivalu. Za poseban događaj odabrala je elegeantnu crnu večernju haljinu s jednostavnom, ali sofisticiranom siluetom. Haljina ima okrugli ovratnik s efektnim sjajnim obrubom. Jednostavan kroj naglasio je njezinu figuru, a satenski materijal učinio je outfit dodatno svečanim. Haljina je u struku stegnuta vrpcom u istoj boji, a donji dio je A kroja. 

Uma Thurman u elegantnom izdanju: Neosporni dokaz da je crna haljina vječni klasik
Profimedia

Njezin izgled dodatno naglašavaju impozantne svjetlucave naušnice koje se ističu, a cijeli outfit upotpunjuje prozirna clutch torbica i crne sandale s remenčićima. Ovaj minimalistički, ali luksuzan look odražava njezinu dugogodišnju eleganciju i poznavanje modnih trendova.

Uma Thurman u elegantnom izdanju: Neosporni dokaz da je crna haljina vječni klasik
Profimedia

Njen stil je uvijek bio pravi balans između klasične elegancije i modernih trendova, a ovom haljinom Uma Thurman još je jednom potvrdila da je ikona stila, koja zna kako odabrati odjeću koja se ističe, ali ne dominira.

Uma Thurman u elegantnom izdanju: Neosporni dokaz da je crna haljina vječni klasik
Profimedia

Uma Thurman u elegantnom izdanju: Neosporni dokaz da je crna haljina vječni klasik