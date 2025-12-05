Uma Thurman u elegantnom izdanju: Neosporni dokaz da je crna haljina vječni klasik
Američka glumica Uma Thurman pojavila se na Red Sea Film Festivalu. Za poseban događaj odabrala je elegeantnu crnu večernju haljinu s jednostavnom, ali sofisticiranom siluetom. Haljina ima okrugli ovratnik s efektnim sjajnim obrubom. Jednostavan kroj naglasio je njezinu figuru, a satenski materijal učinio je outfit dodatno svečanim. Haljina je u struku stegnuta vrpcom u istoj boji, a donji dio je A kroja.
Njezin izgled dodatno naglašavaju impozantne svjetlucave naušnice koje se ističu, a cijeli outfit upotpunjuje prozirna clutch torbica i crne sandale s remenčićima. Ovaj minimalistički, ali luksuzan look odražava njezinu dugogodišnju eleganciju i poznavanje modnih trendova.
Njen stil je uvijek bio pravi balans između klasične elegancije i modernih trendova, a ovom haljinom Uma Thurman još je jednom potvrdila da je ikona stila, koja zna kako odabrati odjeću koja se ističe, ali ne dominira.