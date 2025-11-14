Horoskop za subotu: Bikovi žele promjene, a ribe trebaju jako paziti što govore

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

Ljubav: Napokon ćete prihvatiti nešto od zajedničkih ideja. Neće to još biti ništa idealno, ali postoji pomak na bolje. Posao: Zapamtite da ne vrijedi nikog ni na što nagovarati, jer je to samo napor za vas, a mučenje za druge. Zdravlje&savjet: Budite mudriji.

Bik

Ljubav: Distancu u osobnim odnosima danas ćete pokušati nadomjestiti većim angažmanom u seksu. Posao: Želite promjene, premda ni ovako nije loše. Dvojite dokle treba ići i koliko toga treba promijeniti. Zdravlje&savjet: Slušajte intuiciju.

Blizanci

Ljubav: Oni koji još traže srodnu dušu mogli bi je prepoznati u jednoj neobičnoj osobi koja je originalna ili nije odavde. Posao: Neki će biti spremni rušiti stare tradicionalne obrasce jer im je jasno da stvari treba mijenjati iz korijena. Zdravlje&savjet: Vjerojatno ste u pravu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rak

Ljubav: Ništa ne biste prepustili slučaju, ali baš ćete tako morati postupiti. Na vama je da postanete zreliji i da više poštujte druge. Posao: Pred vama su nove financijske mogućnosti. Ako su legalne, prihvatite ih. Ako nisu, odbacite ih. Zdravlje&savjet: Budite pošteni prema sebi i prema drugima.

Lav

Ljubav: Male obiteljske peripetije uzet će vam vremena i energije, tako da će za druženje udvoje ostati malo prostora. Posao: Zatvarat ćete jedno poglavlje da bi otvorili novo. Ono što je pred vama nosi u sebi više nego što mislite. Zdravlje&savjet: Birajte sport po želji.

Djevica

Ljubav: Oni koji su još sami neka obrate pažnju na osobe iz svoje radne sredine jer bi tu moglo zaiskriti. Posao: Vama ne nedostaje discipline, nego naprotiv. Zato ćete i današnje zahtjeve prihvatiti kao izazov. Zdravlje&savjet: Opet pobjeđujete.

Vaga

Ljubav: Doći će do malog nadmudrivanja između vas i voljene osobe. Nije strašno, ali je dovoljno da vam malo zagorča dan. Posao: Vaši šefovi danas bi mogli izaći s novim prijedlogom koji vam neće sjesti. O njihovim zahtjevima tek ćete promisliti. Zdravlje&savjet: Izdržite.

Škorpion

Ljubav: Bit će još malo natezanja dok pametniji ne popusti. Onda ćete oboje shvatiti da vam to nije ni trebalo. Posao: Nekima će njihov šef zaista ići na živce, ali morat će prihvatiti ono što jest. Najbolje je usredotočiti se na posao. Zdravlje&savjet: Budite zreliji.

Strijelac

Ljubav: Zateći ćete se u situaciji kad možete proširiti svoje kontakte. Bit će to prilika za one koji traže društvo. Posao: Ojačat će poslovna suradnja s kolegama iz iste branše, a iz drugih mjesta. Razmjenjivat ćete iskustva. Zdravlje&savjet: Provjerite stanje svog automobila.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Jarac

Ljubav: Dan je dobar za neobavezna druženja uz kavicu. Izađite van ne neku terasu i pustite da spontanost radi za vas. Posao: Neki će poželjeti mali godišnji odmor, dok će drugi krenuti u malu inventuru koja ih je već dugo čekala. Zdravlje&savjet: Spojite kraj s početkom.

Vodenjak

Ljubav: Imat ćete sjajne i neobične ideje kako poboljšati ljubavi život. Partner će vas slušati s neskrivenim zanimanjem. Posao: Uslijedit će obnova kontakata s poslovnim suradnicima iz inozemstva. U svemu ćete izgarati. Zdravlje&savjet: Poboljšanje.

Ribe

Ljubav: Neki će osjetiti potrebu da se povjere drugoj strani, no neka doziraju informacije, jer ne trebaju reći baš sve. Posao: Mogli bi se upustiti u financijske kombinacije koje obećavaju, ali se prilično ekscentrične. Provjerite legalitete. Zdravlje&savjet: Prepustite se intuiciji.