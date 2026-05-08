Horoskop za subotu: Ribe čekaju nove prilike, rakovi će rješavati probleme

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Ključno je strpljenje jer bi moglo doći do nesporazuma koji zahtijevaju smirenu komunikaciju. POSAO: Vaš profesionalni život dolazi u središte pozornosti. Vaše liderske vještine doći će do izražaja, ali samo ako logici date prednost pred impulzivnim reakcijama. Dosljednost u naporima donijet će vam dugoročno priznanje i stabilnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno je da odgovornosti rješavate sa zrelošću i disciplinom.

Bik

LJUBAV: U odnosima će vaš šarm ojačati povezanost, ali izbjegavajte previše razmišljati o prošlim problemima. POSAO: Vjerojatno ćete se usredotočiti na dugoročne ciljeve, posebno u karijeri i obrazovanju. Pripazite da eventualna financijska vijest ne bude potpuna kao što ste očekivali. ZDRAVLJE&SAVJET: Naglasak je na širenju vidika i emocionalnoj jasnoći. Vaš smiren pristup pomoći će u rješavanju složenih situacija.

Blizanci

LJUBAV: Površne interakcije zamjenjuje emocionalna dubina, što vam pomaže u izgradnji jačih veza. POSAO: Umjesto traženja trenutnog priznanja, savjetuje se rad iza kulisa. Preporučuje se oprez u komunikaciji i financijskim odlukama. ZDRAVLJE&SAVJET: Dan je u znaku transformacije, introspekcije i emocionalne snage. Unutarnja jasnoća osnažit će vas za suočavanje s vanjskim izazovima.

Rak

LJUBAV: Odnosi zahtijevaju strpljenje i razumijevanje. Moguć je konkretan potez druge strane - poruka, poziv ili inicijativa koja će razjasniti situaciju. Značajne veze donijet će vam dugoročni sklad. POSAO: U karijeri suradnja donosi bolje rezultate od samostalnog rada. Profesionalni odnosi također će zahtijevati strpljenje i razumijevanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša sposobnost rješavanja sukoba kroz empatiju i miran razgovor bit će ključna.

Lav

LJUBAV: Djela će govoriti više od riječi, stoga je dosljednost bitna. POSAO: Na poslu će vaša pozornost na detalje postati vaša najveća snaga. Izbjegavajte nepotrebne troškove i usredotočite se na praktične ciljeve. Male, ali ustrajne radnje dovest će do većih postignuća. ZDRAVLJE&SAVJET: Disciplina, produktivnost i briga o sebi danas su najvažniji.

Djevica

LJUBAV: Otvoreno izražavanje osjećaja jača veze. POSAO: Uspjeh je naglašen u kreativnim pothvatima i smislenim razgovorima. Kombinacija discipline i kreativnosti otključat će nove prilike. ZDRAVLJE&SAVJET: Dan donosi kreativnost i emocionalno izražavanje. Zvijezde vas potiču da izađete iz krutih rutina i prigrlite spontanost.

Vaga

LJUBAV: Njegovanje veza donosi utjehu i sigurnost. Moguće je da ćete dobiti odgovor koji ste čekali, ali možda će biti djelomičan i zahtijevati dodatna pojašnjenja. POSAO: Stabilnost kod kuće pozitivno će utjecati i na vašu karijeru. ZDRAVLJE&SAVJET: Naglasak je na emocionalnom uzemljenju, obiteljskom životu i unutarnjem miru. Usredotočite se na svoje osobno okruženje i odnose s obitelji.

Škorpion

LJUBAV: U odnosima, iskreni razgovori donose jasnoću i dublje razumijevanje. POSAO: Vaša sposobnost da samouvjereno izrazite ideje otvorit će nova vrata u karijeri i umrežavanju. Nešto što je bilo blokirano sada se pokreće, ali morat ćete uložiti dodatan trud. ZDRAVLJE&SAVJET: Komunikacija, fokus i mentalna jasnoća su u prvom planu. Ostanite disciplinirani i dvaput provjerite detalje.

Strijelac

LJUBAV: Stabilnost i povjerenje imaju prednost pred uzbuđenjem. POSAO: U fokusu je financijska stabilnost. Upravljajte resursima mudro i izbjegavajte impulzivne odluke. U karijeri je moguć stabilan napredak kroz discipliniran napor, a prizemljen pristup donijet će pojašnjenje u suradnjama. ZDRAVLJE&SAVJET: Fokusirajte se na strpljenje i praktično razmišljanje. Prizemljen pristup donijet će trajno zadovoljstvo.

Jarac

LJUBAV: Partner bi mogao pokazati konkretnu namjeru djelima, a ne riječima. POSAO: Vaša sposobnost da se nosite s izazovima smirenim autoritetom bit će naglašena. Donosite odluke koje odražavaju vaše istinske ciljeve. ZDRAVLJE&SAVJET: Dan donosi samosvijest, vodstvo i emocionalnu snagu. Usredotočite se na osobni rast jer će povjerenje u sebe dovesti do snažne transformacije.

Vodenjak

LJUBAV: Emocionalni prostor pomoći će vam da bolje razumijete svoje potrebe. POSAO: Projekti na kojima radite u pozadini dat će bolje rezultate. Ideja koju ste predložili sada bi mogla dobiti odgovor. ZDRAVLJE&SAVJET: Naglasak je na introspekciji, iscjeljenju i tihom napretku. Povucite se iz vanjskog kaosa i usredotočite se na unutarnju jasnoću. Osamljivanje će donijeti vrijedne uvide.

Ribe

LJUBAV: Zajednički snovi jačaju odnose. POSAO: Umrežavanje i suradnja otvorit će nove poslovne prilike. Preporučuje se oprez u financijskim odlukama dok slijedite svoje ciljeve. Usklađivanje vaše vizije s dosljednim naporom donijet će uspjeh i možda ispravak nekog starog plana. ZDRAVLJE&SAVJET: Društvene veze, ambicije i dugoročna vizija danas su ključni.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel: 0,93€/6,99kn - mob: 1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn