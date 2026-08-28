Horoskop za subotu: Bikovi neka izbjegavaju impulzivne kupnje, jarčevi žude za putovanjem

S ulaskom Sunca i Merkura u analitičnu djevicu, fokus se prebacuje na praktičnost i red. Ovo je dan da sredite misli, obradite duboke spoznaje i napravite konkretne planove, unoseći red ne samo u svoj raspored, već i u vlastite osjećaje

Ovan

LJUBAV: Zaokupljeni ste važnim mislima koje biste trebali podijeliti s partnerom. Dan donosi priliku za rješavanje nesuglasica kroz iskrenost i smirenost. POSAO: Osjećate se rastrgano između posla i privatnih odnosa. Izbjegavajte donošenje velikih odluka i ne pristajte na privremena rješenja koja vam dugoročno ne odgovaraju. ZDRAVLJE & SAVJET: Priuštite si emocionalni prostor. Usporite i sačuvajte energiju za ono što je doista važno.

Bik

LJUBAV: Povezanost s voljenom osobom produbljuje se kroz zajedničke kreativne aktivnosti. Slobodni bi mogli upoznati nekoga tko dijeli njihove interese i strasti. POSAO: Sukob između posla i želje za zabavom danas je posebno izražen. Umjesto da radite više stvari odjednom, posvetite se jednom zadatku i ostvarit ćete bolje rezultate. ZDRAVLJE & SAVJET: Usmjerite svoju kreativnu energiju u nešto opuštajuće. Izbjegavajte impulzivne kupnje koje vam donose samo trenutno zadovoljstvo.

Blizanci

LJUBAV: Podijeljeni ste između želje za boravkom u poznatom okruženju i potrebe da se otvorite novim ljudima. Kompromis je ključan za unutarnji mir. POSAO: Ideje za poboljšanje kućnog budžeta ili organizaciju obiteljskih poslova danas dolaze s lakoćom. Dobar je dan za suradnju s kolegama i članovima obitelji. ZDRAVLJE & SAVJET: Previše razmišljanja može vas iscrpiti. Odvojite vrijeme za odmor i ne donosite velike odluke dok se ne budete osjećali sigurnije.

Rak

LJUBAV: Potreba za povezivanjem je snažna, ali istovremeno pronalazite najveće zadovoljstvo u miru vlastitog doma. Posvetite se ljudima od povjerenja. POSAO: Dan je povoljan za brigu o drugima, ali i za rješavanje praktičnih zadataka. Vaša sposobnost da izrazite ideje na kreativan i brižan način bit će cijenjena. ZDRAVLJE & SAVJET: Preuzimate ulogu njegovatelja, što vas ispunjava. Pripazite da ne zanemarite vlastite emocionalne potrebe.

Lav

LJUBAV: Vaš šarm privlači pažnju, no fokus se prebacuje na praktične aspekte života. Izrazite osjećaje na konkretan i mjerljiv način kako bi partner shvatio vašu brigu. POSAO: Osjećate se rastrgano između želje za stjecanjem materijalne sigurnosti i potrebe za učenjem i povezivanjem. Potražite kreativne načine da zadovoljite obje potrebe. ZDRAVLJE & SAVJET: Ozdravljenje kroz igru, zadovoljstvo i pozitivnost danas je u fokusu. Pronađite aktivnosti koje vas istinski vesele i opuštaju.

Djevica

LJUBAV: Ulaskom Sunca i Merkura u vaš znak, osjećate se snažnije. U odnosima pokažite naklonost djelima, a ne samo riječima, i bit ćete cijenjeni. POSAO: Mogli biste se osjećati pomalo nezadovoljno na početku dana, no to će vas potaknuti na akciju. Dan je odličan za umrežavanje i pokretanje inicijative s prijateljima. ZDRAVLJE & SAVJET: Pripazite na sklonost pretjerivanju, bilo u hrani ili trošenju. Umjerenost je ključna dok vam rasuđivanje nije na vrhuncu.

Vaga

LJUBAV: S Venerom u vašem znaku, neodoljivi ste i privlačite pažnju. Ipak, dio vas želi mir i promatranje sa strane, što može stvoriti unutarnji sukob. POSAO: Nakon početne neodlučnosti, dan se razvija u produktivnom smjeru. Ideje vezane za posao ili osobne projekte postaju jasnije i usmjerenije. ZDRAVLJE & SAVJET: Izbjegavajte ugađati drugima na vlastitu štetu. Zauzmite se za sebe i svoje potrebe na diplomatski, ali odlučan način.

Škorpion

LJUBAV: Želja za druženjem sukobljava se s potrebom za samoćom i introspekcijom. Pokušajte pronaći ravnotežu kako ne biste osjećali da nešto propuštate. POSAO: Povezivanje s prijateljima i suradnicima može donijeti plodonosne ideje za poboljšanje vašeg poslovanja. Kreativni ciljevi i ambicije su u prvom planu. ZDRAVLJE & SAVJET: Mogli biste otkriti nove načine za poboljšanje vitalnosti i razine energije. Slušajte svoju intuiciju, ona vas vodi u pravom smjeru.

Strijelac

LJUBAV: Obiteljske obveze i zahtjevi partnera mogu se sukobiti s vašim poslovnim ambicijama. Otvoreni razgovor o podjeli odgovornosti može donijeti olakšanje. POSAO: Dan je izuzetno povoljan za poslovne i praktične stvari. Podrška drugih može vam pomoći u poboljšanju reputacije i ostvarenju profesionalnih ciljeva. ZDRAVLJE & SAVJET: Vaša sposobnost da osjetite što drugi žele danas je naglašena. Iskoristite to za jačanje intimnih i poslovnih veza.

Jarac

LJUBAV: Pronalazite zadovoljstvo u planiranju budućnosti s partnerom. Dijeljenje ideja s voljenom osobom donosi osjećaj podrške i razumijevanja. POSAO: Rastrzani ste između rutinskih obaveza i snažne želje za promjenom ili putovanjem. Pokušajte pronaći kompromis i ne donosite ishitrene odluke. ZDRAVLJE & SAVJET: Ne dopustite da vas trenutna nesigurnost navede na loše izbore. Potražite savjet osobe čije mišljenje cijenite.

Vodenjak

LJUBAV: Dio vas želi se potpuno prepustiti odnosu, dok drugi dio teži slobodi i jednostavnosti. Pronalaženje ravnoteže između intimnosti i neovisnosti ključno je za sreću. POSAO: Ovo je odličan period za dubinsko istraživanje, organizaciju ili rad na nekom projektu koji zahtijeva potpunu posvećenost. Lakše dolazite do potrebnih informacija. ZDRAVLJE & SAVJET: Izbjegavajte tražiti utjehu u pretjerivanju. Mentalno opuštanje kroz organizaciju misli i prostora donijet će vam najveće zadovoljstvo.

Ribe

LJUBAV: Nakon jučerašnje eklipse u vašem znaku, danas ste usmjereni na svoje emocionalne potrebe. Dijeljenje tereta s drugima može biti iznimno korisno i oslobađajuće. POSAO: Vaša sklonost da održavate mir može se sukobiti s potrebom da se pozabavite dubljim problemima. Suradnja s drugima ključna je za uspjeh. ZDRAVLJE & SAVJET: Mjesec veći dio dana boravi u vašem znaku, dajući vam priliku da se povežete sa sobom. Vjerujte svojoj intuiciji i dopustite si odmor.

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