Horoskop za subotu: Lavovi poradite na strpljenju, rakovi previše brinu

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Prolazna nesigurnost mogla bi biti povezana s vašim pogrešnim izražavanjem ili nesporazumom. Ne ulazite dublje u raspravu. POSAO: Vaši nadređeni danas će biti puni elana i novih planova za razvoj posla, a vi s manjkom energije. Izdržite. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite korak po korak.

Bik

LJUBAV: Ako imate privatnih problema, prihvatite jedan neobavezni poziv na kavu jer ćete tako olakšati dušu. POSAO: Možda će vam predložiti da odete na kraći poslovni put kako biste snimili situaciju i donijeli nove informacije s terena. ZDRAVLJE&SAVJET: Uredite ritam rada i odmora.

Blizanci

LJUBAV: Za neke će ovo biti dan za pamćenje, a pogotovo njegov drugi dio. Oni koji još traže srodnu dušu neka svakako izađu. POSAO: Bit ćete odlično koordinirani i s pravim osjećajem za svaku vrstu radnog zadatka. Za vas danas nema nikakvih prepreka. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u svakom trenutku.

Rak

LJUBAV: Odradit ćete još neke stvari iz prošlosti kako bi smjelije krenuli dalje. Neće vam biti lako, ali bit ćete dosljedni. POSAO: Obratit ćete pažnju na vas i moći ćete izraziti što mislite. Vaše ideje bit će razmatrane, ali se o njima još neće očitovati. ZDRAVLJE&SAVJET: Previše brinete.

Lav

LJUBAV: Danas će vas malo mučiti stare čežnje i neispunjene nade, pa je najbolje da se povučete i primirite. Ne inzistirajte ni na čemu. POSAO: Iako ćete raditi predano i bez zadrške, danas će vam se učiniti da ono što ste napravili nije dovoljno. ZDRAVLJE&SAVJET: Poradite na svom strpljenju.

Djevica

LJUBAV: Ako se osjećate usamljeno, potražite društvo svojih prijatelja. Oni će danas biti pravi melem za vas. POSAO: Napokon ćete shvatiti da ono što radite vrijedi više nego što ste nedavno mislili. S tom spoznajom radit ćete lakše. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite iskreni prema svima.

Vaga

LJUBAV: Pred vama je lijep dan za druženja, bilo da se odlučite na izlazak udvoje, bilo da prošetate sami popijete kavu s poznanicima. POSAO: Lako ćete danas izlaziti na kraj ako radite s ljudima, no ako vam je posao samački, nedostajat će vam netko da s njim popričate. ZDRAVLJE&SAVJET: Veselite se onom što je dobro.

Škorpion

LJUBAV: Moguće je rješenje nekog obiteljskog problema koji vas je dugo mučio. Vjerojatno ćete naći zajednički jezik. POSAO: Završit ćete uspješno jednu poslovnu fazu i okrenuti novi list. Bit će to korak naprijed za vas. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne sumnjajte, nego radite.

Strijelac

LJUBAV: Danas je dan kad ćete u ljubavnim temama miješati skromnost i visoke ideale. Rezultat će biti zbunjenost druge strane. POSAO: Suradnici će vas podržavati i simpatizirati, ali kad se radi o stručnosti nitko vam neće progledati kroz prste. ZDRAVLJE&SAVJET: Sve je uredno.

Jarac

LJUBAV: Vaš ljubavni show nastavit će se kroz povezanost s osobom izvana. Neki će dobiti ljubavni mail iz inozemstva. POSAO: Svoju stručnu osposobljenost danas ćete napuhati do krajnjih granica, no u tome ćete biti uvjerljivi. ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se sportom.

Vodenjak

LJUBAV: Imat ćete pravi balans za uživanje u ljubavi, a posebno u konkretnim stvarima. Oni u parovima bit će vrlo zadovoljni. POSAO: Danas ćete će postaviti ispravno jer ćete znati uvažiti ne samo kruta pravila, nego i ljudske potrebe. ZDRAVLJE&SAVJET: Male glavobolje.

Ribe

LJUBAV: Mali korak dijeli vas od smirenja i kvalitetnijih odnosa, no potrebna je još ta trunčica strpljenja. POSAO: Vjerojatno ćete postići dobar dogovor oko sponzoriranja jednog projekta u kojeg ste sumnjali. ZDRAVLJE&SAVJET: Bolje je vjerovati nego sumnjati.